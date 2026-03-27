Prețul gazelor în Europa ar putea urca la 155 €/MWh, dacă exporturile de GNL din Qatar sunt oprite trei luni

Perturbarea prelungită a aprovizionării cu gaz natural lichefiat (GNL) din Orientul Mijlociu ar putea determina o creștere abruptă a prețurilor și ar putea readuce în atenție criza energetică din 2022, avertizează analiștii, pe fondul tensiunilor tot mai mari de pe piața europeană a gazelor.

Conform unei analize publicate, joi, de Montel Analytics, prețul gazelor ar putea urca până la 155 de euro/MWh, triplu față de nivelul actual de aproximativ 50 de euro/MWh, dacă exporturile de GNL din Qatar ar fi suspendate timp de trei luni din cauza escaladării conflictului din regiune.

Oprirea transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz și redirecționarea tancurilor de GNL din Europa către Asia ridică semne de întrebare privind creșterea artificială a prețurilor și securitatea viitoare a aprovizionării pe Vechiul Continent. Țări precum Italia și Belgia ar resimți cel mai puternic impactul unei întreruperi a producției qatareze, având în vedere dependența lor ridicată de importurile de GNL.

Înainte de începerea războiului din Ucraina, la sfârșitul lunii februarie 2022, prețurile gazelor naturale europene, măsurate prin indicele de referință TTF – principalul indice pentru prețurile angro în Europa – se situau între 70 și 100 de euro/MWh în ianuarie și începutul lunii februarie. Deși acestea reprezentau o creștere semnificativă față de nivelurile de sub 25 de euro/MWh de la sfârșitul anului 2020, ele erau mult sub recordul fără precedent din 2022, când prețurile au depășit 300 de euro/MWh, atingând un vârf de 345 de euro/MWh.

Cu această amintire recentă, decidenții politici și traderii din Uniunea Europeană urmăresc cu îngrijorare evoluțiile din Orientul Mijlociu. Analiștii estimează că o oprire de trei luni a exporturilor de GNL ar elimina până la 21 de milioane de tone de pe piața globală, reducând nivelul stocurilor europene la ceea ce unii descriu drept „minime critice” în perspectiva verii, ceea ce ar accentua riscurile pentru securitatea energetică a continentului.

Experții spun că lucrurile s-ar putea înrăutăți și mai mult dacă problemele cu aprovizionarea durează până la șase luni. Ei avertizează că impactul ar putea fi similar cu cel din 2022 sau chiar mai grav.

În această situație, estimările de preț variază, dar unii analiști se așteaptă ca media să fie în jur de 160 de euro/MWh, cu vârfuri care ar putea depăși 200 de euro/MWh. La aceste prețuri, Europa ar avea mari dificultăți să-și umple stocurile de gaze înainte de iarnă, iar singura soluție pentru echilibrarea pieței ar fi reducerea consumului.

Tom Purdie, analist senior GNL la Energy Aspects, a explicat că dacă tranzitul gazelor rămâne blocat până la sfârșitul lunii august, nu ar exista nicio șansă ca stocurile de gaze să depășească 82 de miliarde de metri cubi până la sfârșitul lunii octombrie, chiar dacă prețul gazelor ar ajunge la 250 de euro/MWh pe timpul verii.

Războiul din Iran schimbă complet perspectiva asupra pieței globale de gaz natural lichefiat (GNL), spun analiștii, pentru că prețurile în creștere, daunele aduse infrastructurii de export a Qatarului și întârzierile posibile în livrări ridică semne de întrebare privind cererea din Asia, care era considerată stabilă înainte. Înainte de conflict, specialiștii se așteptau ca oferta globală de GNL să crească cu până la 10% în acest an, ajungând între 460 și 484 de milioane de tone metrice, pe măsură ce noi capacități intrau în funcțiune, în special în SUA și Qatar, în timp ce cererea urma să crească simultan.

Acum, blocarea Strâmtorii Hormuz de către Iran, care gestionează 20% din fluxurile globale de GNL, împreună cu deteriorarea instalațiilor de lichefiere din Qatar – care au oprit 12,8 milioane de tone de GNL pe an pentru trei până la cinci ani – i-au determinat pe consultanții de la S&P Global Energy, ICIS, Kpler și Rystad Energy să reducă prognoza globală de aprovizionare cu până la 35 de milioane de tone. Aceasta ar însemna aproximativ 500 de transporturi de GNL, suficient pentru a acoperi mai mult de jumătate din importurile anuale ale Japoniei sau Bangladeshului timp de cinci ani.

Lucien Mulberg de la S&P Global Energy a spus că se așteaptă ca această criză să facă unele țări să-și reducă planurile de creștere a cererii de gaze, astfel că cererea de GNL va fi mai mică decât prognoza făcută înainte de război. S&P Global Energy estimează că exporturile din Qatar și Emiratele Arabe Unite vor scădea cu 33 de milioane de tone în acest an și că oferta proiectată va fi redusă cu încă 19 milioane de tone anual între 2027 și 2029, din cauza întârzierilor la extinderea zăcământului nordic din Qatar și a proiectelor Ruwais LNG din Emirate aflate în construcție.

Banca Rabobank prognozează că prețul mediu al GNL în Asia va fi de 16,62 dolari pe mmBtu în acest an și de 13,60 dolari în 2027, în timp ce UBS estimează 23,60 dolari pe mmBtu în 2026 și 14,50 dolari în 2027. Laura Page de la Kpler a explicat că, pe termen scurt, piața se va ajusta prin prețuri mai mari și prin reducerea cererii în Asia de Sud.

Totuși, SUA, cel mai mare exportator de GNL din lume, nu vor putea acoperi deficitul, pentru că instalațiile lor funcționează aproape la capacitate maximă și majoritatea volumelor sunt deja contractate pe termen lung. Seb Kennedy a spus că nu există nicio modalitate simplă de a înlocui volumele pierdute și că această situație reprezintă o lovitură serioasă pentru securitatea energetică a țărilor dependente de aceste livrări.

Sam Reynolds, coordonator de cercetare în domeniul GNL la think tank-ul IEEFA, a precizat că criza ar putea stimula Asia să caute surse energetice interne alternative, ceea ce ar putea reduce permanent cererea de GNL.