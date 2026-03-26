Curs valutar joi, 26 martie
Curs valutar joi, 26 martie. Euro se situează la 5,0953, menținându-se ca una dintre cele mai puternice monede din regiune și un reper central pentru schimburile comerciale europene.
Dolarul american este cotat la 4,4085, rămânând moneda dominantă la nivel global, utilizată ca referință în majoritatea tranzacțiilor internaționale.
Aurul este cotat la 629,9699, confirmând rolul său de activ de protecție în perioade de incertitudine economică și financiară.
|Monedă / Activ
|Cod
|Curs
|Dolar australian
|AUD
|3,0570
|Dolar canadian
|CAD
|3,1880
|Franc elvețian
|CHF
|5,5665
|Coroana cehă
|CZK
|0,2082
|Coroana daneză
|DKK
|0,6819
|Lira egipteană
|EGP
|0,0836
|Lira sterlină
|GBP
|5,8875
|100 Forinți maghiari
|HUF
|1,3125
|100 Yeni japonezi
|JPY
|2,7639
|Leul moldovenesc
|MDL
|0,2518
|Coroana norvegiană
|NOK
|0,4569
|Zlotul polonez
|PLN
|1,1923
|Rubla rusească
|RUB
|0,0536
|Coroana suedeză
|SEK
|0,4709
|Lira turcească
|TRY
|0,0991
|Rand sud-african
|ZAR
|0,2590
|Real brazilian
|BRL
|0,8434
|Renminbi chinezesc
|CNY
|0,6383
|Rupia indiană
|INR
|0,0468
|100 Woni sud-coreeni
|KRW
|0,2929
|Peso mexican
|MXN
|0,2475
|Dolar neo-zeelandez
|NZD
|2,5513
|Dinar sârbesc
|RSD
|0,0434
|Hryvna ucraineană
|UAH
|0,1003
|Dirham EAU
|AED
|1,2004
|Baht thailandez
|THB
|0,1344
|Dolar Hong Kong
|HKD
|0,5635
|Shekel israelian
|ILS
|1,4092
|100 Rupii indoneziene
|IDR
|0,0261
|Peso filipinez
|PHP
|0,0732
|100 Coroane islandeze
|ISK
|3,5681
|Ringgit malaysian
|MYR
|1,1038
|Dolar singaporez
|SGD
|3,4351
|Drepturi speciale de tragere
|XDR
|6,0028
|Aur
|XAU
|629,9699
ROBOR joi, 26 martie
Ratele dobânzilor din piața monetară interbancară din România au înregistrat în data de 26 martie 2026 o evoluție general stabilă, fără variații semnificative față de ședința precedentă. Structura curbei dobânzilor continuă să indice o diferență clară între finanțarea pe termen scurt și cea pe termen mediu și lung, reflectând așteptările prudente ale pieței privind lichiditatea și inflația.
|Perioada
|ROBID
|ROBOR
|O/N
|5,44
|5,73
|T/N
|5,44
|5,73
|1W
|5,47
|5,76
|1M
|5,52
|5,82
|3M
|5,58
|5,88
|6M
|5,61
|5,95
|12M
|5,66
|6,00
Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) rămâne la un nivel de 5,68% pe an pentru trimestrul 2025 T3, conform metodologiei de calcul reglementate prin OUG 19/2019. Acest indicator continuă să fie principalul reper pentru creditele în lei acordate populației, influențând direct ratele variabile la împrumuturile ipotecare și de consum.
Datele privind volumul și ratele dobânzilor la depozitele interbancare indică o dinamică de expansiune a lichidității în luna martie 2026, în paralel cu o ușoară ajustare a randamentelor medii.
