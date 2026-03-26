Din cuprinsul articolului

Curs valutar joi, 26 martie. Euro se situează la 5,0953, menținându-se ca una dintre cele mai puternice monede din regiune și un reper central pentru schimburile comerciale europene.

Dolarul american este cotat la 4,4085, rămânând moneda dominantă la nivel global, utilizată ca referință în majoritatea tranzacțiilor internaționale.

Aurul este cotat la 629,9699, confirmând rolul său de activ de protecție în perioade de incertitudine economică și financiară.

Monedă / Activ Cod Curs
Dolar australian AUD 3,0570
Dolar canadian CAD 3,1880
Franc elvețian CHF 5,5665
Coroana cehă CZK 0,2082
Coroana daneză DKK 0,6819
Lira egipteană EGP 0,0836
Lira sterlină GBP 5,8875
100 Forinți maghiari HUF 1,3125
100 Yeni japonezi JPY 2,7639
Leul moldovenesc MDL 0,2518
Coroana norvegiană NOK 0,4569
Zlotul polonez PLN 1,1923
Rubla rusească RUB 0,0536
Coroana suedeză SEK 0,4709
Lira turcească TRY 0,0991
Rand sud-african ZAR 0,2590
Real brazilian BRL 0,8434
Renminbi chinezesc CNY 0,6383
Rupia indiană INR 0,0468
100 Woni sud-coreeni KRW 0,2929
Peso mexican MXN 0,2475
Dolar neo-zeelandez NZD 2,5513
Dinar sârbesc RSD 0,0434
Hryvna ucraineană UAH 0,1003
Dirham EAU AED 1,2004
Baht thailandez THB 0,1344
Dolar Hong Kong HKD 0,5635
Shekel israelian ILS 1,4092
100 Rupii indoneziene IDR 0,0261
Peso filipinez PHP 0,0732
100 Coroane islandeze ISK 3,5681
Ringgit malaysian MYR 1,1038
Dolar singaporez SGD 3,4351
Drepturi speciale de tragere XDR 6,0028
Aur XAU 629,9699

SURSA FOTO: Dreamstime/Schimb valutar

ROBOR joi, 26 martie

Ratele dobânzilor din piața monetară interbancară din România au înregistrat în data de 26 martie 2026 o evoluție general stabilă, fără variații semnificative față de ședința precedentă. Structura curbei dobânzilor continuă să indice o diferență clară între finanțarea pe termen scurt și cea pe termen mediu și lung, reflectând așteptările prudente ale pieței privind lichiditatea și inflația.

Perioada ROBID ROBOR
O/N 5,44 5,73
T/N 5,44 5,73
1W 5,47 5,76
1M 5,52 5,82
3M 5,58 5,88
6M 5,61 5,95
12M 5,66 6,00

Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) rămâne la un nivel de 5,68% pe an pentru trimestrul 2025 T3, conform metodologiei de calcul reglementate prin OUG 19/2019. Acest indicator continuă să fie principalul reper pentru creditele în lei acordate populației, influențând direct ratele variabile la împrumuturile ipotecare și de consum.

Datele privind volumul și ratele dobânzilor la depozitele interbancare indică o dinamică de expansiune a lichidității în luna martie 2026, în paralel cu o ușoară ajustare a randamentelor medii.