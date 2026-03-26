Curs valutar joi, 26 martie. Euro se situează la 5,0953, menținându-se ca una dintre cele mai puternice monede din regiune și un reper central pentru schimburile comerciale europene.

Dolarul american este cotat la 4,4085, rămânând moneda dominantă la nivel global, utilizată ca referință în majoritatea tranzacțiilor internaționale.

Aurul este cotat la 629,9699, confirmând rolul său de activ de protecție în perioade de incertitudine economică și financiară.

Monedă / Activ Cod Curs Dolar australian AUD 3,0570 Dolar canadian CAD 3,1880 Franc elvețian CHF 5,5665 Coroana cehă CZK 0,2082 Coroana daneză DKK 0,6819 Lira egipteană EGP 0,0836 Lira sterlină GBP 5,8875 100 Forinți maghiari HUF 1,3125 100 Yeni japonezi JPY 2,7639 Leul moldovenesc MDL 0,2518 Coroana norvegiană NOK 0,4569 Zlotul polonez PLN 1,1923 Rubla rusească RUB 0,0536 Coroana suedeză SEK 0,4709 Lira turcească TRY 0,0991 Rand sud-african ZAR 0,2590 Real brazilian BRL 0,8434 Renminbi chinezesc CNY 0,6383 Rupia indiană INR 0,0468 100 Woni sud-coreeni KRW 0,2929 Peso mexican MXN 0,2475 Dolar neo-zeelandez NZD 2,5513 Dinar sârbesc RSD 0,0434 Hryvna ucraineană UAH 0,1003 Dirham EAU AED 1,2004 Baht thailandez THB 0,1344 Dolar Hong Kong HKD 0,5635 Shekel israelian ILS 1,4092 100 Rupii indoneziene IDR 0,0261 Peso filipinez PHP 0,0732 100 Coroane islandeze ISK 3,5681 Ringgit malaysian MYR 1,1038 Dolar singaporez SGD 3,4351 Drepturi speciale de tragere XDR 6,0028 Aur XAU 629,9699

Ratele dobânzilor din piața monetară interbancară din România au înregistrat în data de 26 martie 2026 o evoluție general stabilă, fără variații semnificative față de ședința precedentă. Structura curbei dobânzilor continuă să indice o diferență clară între finanțarea pe termen scurt și cea pe termen mediu și lung, reflectând așteptările prudente ale pieței privind lichiditatea și inflația.

Perioada ROBID ROBOR O/N 5,44 5,73 T/N 5,44 5,73 1W 5,47 5,76 1M 5,52 5,82 3M 5,58 5,88 6M 5,61 5,95 12M 5,66 6,00

Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) rămâne la un nivel de 5,68% pe an pentru trimestrul 2025 T3, conform metodologiei de calcul reglementate prin OUG 19/2019. Acest indicator continuă să fie principalul reper pentru creditele în lei acordate populației, influențând direct ratele variabile la împrumuturile ipotecare și de consum.

Datele privind volumul și ratele dobânzilor la depozitele interbancare indică o dinamică de expansiune a lichidității în luna martie 2026, în paralel cu o ușoară ajustare a randamentelor medii.