În 2025–2026, agricultura din România funcționează într-un context de costuri încă ridicate, în ciuda unei ușoare stabilizări față de anii precedenți. Inputurile agricole — semințele, îngrășămintele și produsele de protecție a culturilor — continuă să reprezinte cea mai mare parte a cheltuielilor, iar scăderile de preț din ultimii ani nu au fost suficiente pentru a readuce costurile la nivelurile anterioare.

Pentru principalele culturi, costurile medii sunt:

grâu: 3.500 – 5.000 lei/hectar

porumb: 4.000 – 6.000 lei/hectar

floarea-soarelui: 3.500 – 5.500 lei/hectar

Detalierea structurii costurilor pentru porumb indică:

semințe: 500 – 800 lei

îngrășăminte: 1.500 – 2.500 lei

tratamente: 400 – 800 lei

lucrări mecanizate + combustibil: 1.500 – 2.000 lei

Un element important în structura costurilor îl reprezintă fertilizanții, care, deși au scăzut față de vârfurile înregistrate în 2022, rămân la un nivel ridicat. În paralel, costurile cu motorina și serviciile agricole contribuie la menținerea unui nivel ridicat al cheltuielilor totale. În aceste condiții, marja de ajustare a fermierilor este limitată, iar orice scădere de producție se reflectă direct în profit.

În agricultură, nivelul producției pe hectar este factorul care face diferența între profit și pierdere. În 2026, randamentele rămân dependente în mare măsură de condițiile climatice, în special de regimul precipitațiilor și de temperaturile extreme.

Pentru culturile de bază, randamentele medii se situează în intervale relativ stabile: grâul produce, în medie, între 4 și 6 tone la hectar, porumbul între 5 și 8 tone, iar floarea-soarelui între 2 și 3 tone. Aceste valori sunt însă puternic influențate de condițiile din fiecare sezon agricol.

Randamente medii în 2025–2026:

grâu: 4 – 6 tone/hectar

porumb: 5 – 8 tone/hectar

floarea-soarelui: 2 – 3 tone/hectar

În anii favorabili, producțiile pot depăși aceste niveluri, generând venituri mai ridicate. În schimb, în anii marcați de secetă, scăderile pot ajunge la 30–40%, ceea ce afectează direct veniturile și capacitatea de acoperire a costurilor.

O scădere de 30% a producției are un impact direct asupra veniturilor. De exemplu, la porumb:

an bun: 8 tone × 1 leu/kg = 8.000 lei

an slab: 5 tone × 1 leu/kg = 5.000 lei

Această volatilitate face ca agricultura să fie un sector cu risc ridicat, în care rezultatele nu pot fi anticipate cu precizie.

Pe lângă producție, prețurile de valorificare reprezintă al doilea element esențial în determinarea rentabilității. În 2025–2026, prețurile cerealelor au fost influențate de evoluțiile de pe piețele internaționale, ceea ce a generat fluctuații semnificative.

Prețuri medii:

grâu: 0,90 – 1,20 lei/kg

porumb: 0,80 – 1,10 lei/kg

floarea-soarelui: 1,80 – 2,50 lei/kg

Veniturile estimate pe hectar sunt:

grâu: 4.000 – 7.000 lei

porumb: 4.000 – 8.000 lei

floarea-soarelui: 3.500 – 7.500 lei

Raportând aceste valori la costuri, rezultă marje reduse. De exemplu:

cost porumb: ~5.000 lei

venit mediu: ~6.000 lei

profit brut: ~1.000 lei/hectar

Această situație arată că marja de profit este redusă și depinde de un echilibru sensibil între costuri, producție și preț. Orice variație negativă a unuia dintre acești factori poate transforma un sezon profitabil într-unul cu pierderi.

În acest context, subvențiile reprezintă un element esențial pentru menținerea rentabilității. Plățile directe acordate fermierilor, în valoare medie de 150 – 200 de euro pe hectar (aproximativ 750 – 1.000 de lei), contribuie la acoperirea unei părți importante din costuri.

Pentru multe exploatații, aceste subvenții fac diferența între profit și pierdere, în special în anii cu producții mai slabe. Ele asigură un nivel minim de stabilitate financiară și permit continuarea activității în condiții dificile.

Cu toate acestea, subvențiile nu pot compensa integral fluctuațiile din piață. Întârzierile în plată sau modificările de politică agricolă pot afecta fluxul de numerar al fermierilor, amplificând riscurile deja existente.

În 2026, plățile directe se situează la:

150 – 200 euro/hectar

echivalent: 750 – 1.000 lei/hectar

Raportat la costurile totale, subvențiile acoperă:

15 – 25% pentru porumb

până la 30% pentru grâu

În multe cazuri, aceste sume fac diferența între profit și pierdere. De exemplu:

profit fără subvenție: ~500 lei

profit cu subvenție: ~1.500 lei

Rentabilitatea agriculturii în România diferă semnificativ în funcție de dimensiunea exploatației și de nivelul de eficiență. Fermele mari beneficiază de economii de scară, costuri mai reduse pe unitate și acces mai bun la tehnologie, ceea ce le permite să gestioneze mai eficient variațiile de preț și producție.

În schimb, fermele mici sunt mai expuse riscurilor. Costurile pe hectar sunt mai ridicate, iar capacitatea de negociere este limitată. În plus, accesul la finanțare și la tehnologie este mai redus, ceea ce afectează productivitatea.

În aceste condiții, profitul variază semnificativ. În anii favorabili, câștigul poate ajunge la 1.000 – 3.000 de lei pe hectar, însă în anii slabi rezultatul poate fi negativ. Această variabilitate confirmă caracterul instabil al sectorului agricol.

În 2026, agricultura din România poate genera profit, însă nu oferă o rentabilitate constantă. Costurile ridicate, dependența de condițiile climatice și volatilitatea prețurilor fac ca rezultatele să fie greu de anticipat.

Sectorul rămâne dependent de subvenții și de capacitatea fermierilor de a gestiona eficient resursele. În lipsa unor investiții în tehnologie și irigații, riscurile asociate producției vor continua să afecteze stabilitatea veniturilor.

În ansamblu, agricultura funcționează ca un sector în care profitul este posibil, dar variabil, iar diferența dintre un an bun și unul slab poate fi semnificativă.