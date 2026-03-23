Subvenții APIA 2026. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a stabilit perioadele oficiale în care vor fi efectuate controalele pentru subvențiile agricole în 2026. Aceste verificări sunt esențiale pentru validarea cererilor fermierilor și pentru demararea plăților din avans în cadrul campaniei curente.

Controlul clasic pe teren reprezintă cea mai importantă formă de verificare. Acesta se realizează după ce fermierii depun cererile de plată și după efectuarea primei verificări administrative. În această etapă se determină eligibilitatea solicitanților și se stabilește eșantionul de fermieri care vor fi controlați pe teren. Fermierii considerați neeligibili nu intră în acest eșantion.

Pentru intervențiile IACS, controalele clasice vizează verificarea respectării cerințelor de bază care nu pot fi monitorizate automat, precum criteriile de eligibilitate sau angajamentele asumate. Astfel, controlul clasic ajută la confirmarea eligibilității pentru sprijinul solicitat.

Campania de depunere a cererilor pentru subvenții se desfășoară până pe 5 iunie 2026, iar eșantionul de control va fi extras după finalizarea verificărilor administrative, în mod similar cu anii anteriori, în jurul datei de 1 iulie.

Perioadele oficiale pentru controlul clasic pe teren sunt următoarele:

Control clasic pe teren – eșantion summer: 1 iulie – 15 octombrie 2026

Control clasic pe teren – eșantion spring: 1 februarie – 14 aprilie 2027

Control privind respectarea normelor de condiționalitate: 1 ianuarie – 31 decembrie 2026

Procesul de realizare a controlului clasic include: transmiterea eșantionului către centrele județene APIA, efectuarea controalelor la nivel local, monitorizarea zilnică a activităților, introducerea datelor rezultate și actualizarea parcelelor în LPIS pentru campania 2026.

APIA efectuează și verificări prin monitorizare, care presupun analiza bazelor de date alfanumerice și vectoriale (IACS și AGI Online), precum și rezolvarea eventualelor inconsistențe. Calendarul pentru aceste verificări este:

Respectarea condițiilor de eligibilitate: 1 iulie – 1 octombrie 2026

Respectarea normelor de condiționalitate: 1 ianuarie – 31 decembrie 2026

Aceste controale prin monitorizare completează verificările pe teren și permit identificarea rapidă a problemelor care ar putea afecta eligibilitatea fermierilor.