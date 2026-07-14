Aproape 15.000 de fermieri intră la control înainte de plata subvențiilor. APIA a stabilit eșantionul pentru Campania 2026

Aproape 15.000 de fermieri au fost selectați de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) pentru controalele din Campania 2026, etapă obligatorie înainte de autorizarea plăților. Verificările vizează respectarea criteriilor de eligibilitate și a condițiilor impuse pentru acordarea sprijinului financiar. Instituția trebuie să finalizeze controalele clasice până la 15 octombrie 2026, iar în anumite situații acestea pot continua și în sezonul rece sau în primăvara anului viitor.

APIA a anunțat că a extras din baza proprie de date eșantionul pentru controlul pe teren aferent Campaniei 2026. Verificările au rolul de a confirma respectarea criteriilor de eligibilitate, a normelor de condiționalitate și a cerințelor specifice intervențiilor solicitate la plată, în funcție de tipul sprijinului accesat.

Eșantionul cuprinde 14.802 fermieri distincti, numărul fiind calculat astfel încât să nu dubleze beneficiarii care au fost selectați simultan pentru verificări în sectorul vegetal și în sectorul zootehnic.

Dintre aceștia, 11.025 de fermieri au fost incluși în controalele aferente condiționalității și intervențiilor din sectorul vegetal, pentru o suprafață totală de aproximativ 1.610.324 de hectare. În același timp, alți 4.433 de fermieri au fost selectați pentru verificările din sectorul zootehnic.

„În conformitate cu Procedura operațională privind controlul clasic pe teren aplicabilă în Campania 2026, APIA are obligația de a finaliza, până la data de 15 octombrie 2026, controalele la fața locului pentru cererile de plată incluse în eșantionul de control”, se precizează în comunicatul instituției.

Reprezentanții APIA au explicat că anumite obligații sau cerințe specifice vor putea fi verificate, după caz, în perioada de iarnă ori în primăvara anului următor, în funcție de momentul în care acestea pot fi evaluate.

Instituția subliniază că fermierii incluși în eșantion trebuie să permită accesul inspectorilor și să pună la dispoziție toate documentele și informațiile necesare desfășurării controlului.

„Ca în fiecare campanie, APIA se bazează pe cooperarea fermierilor pentru desfășurarea în bune condiții a activităților de control și pentru verificarea respectării condițiilor de eligibilitate aferente intervențiilor solicitate la plată”, se mai arată în comunicatul citat.

APIA avertizează că refuzul efectuării controlului la fața locului atrage respingerea cererii de plată, conform prevederilor legale. În această situație, beneficiarul poate pierde întreaga subvenție solicitată în cadrul Campaniei 2026, nu doar sprijinul aferent unei parcele sau unei intervenții verificate.

Controlul poate fi anunțat în prealabil, atât timp cât notificarea beneficiarului nu compromite scopul verificării. Există însă și situații în care inspectorii pot efectua verificările fără prezența fermierului, dacă parcelele și culturile pot fi identificate fără echivoc. În schimb, prezența beneficiarului rămâne necesară atunci când verificările au loc la sediul exploatației, implică efectivele de animale, există neclarități privind parcelele declarate sau trebuie prezentate documente justificative.

Pe lângă controalele clasice desfășurate pe teren, APIA utilizează și sistemul de monitorizare a suprafețelor, bazat pe imagini satelitare și date geospațiale. Acesta permite verificarea parcelelor declarate, a culturilor și a îndeplinirii unor condiții de eligibilitate.

Atunci când informațiile obținute prin satelit nu sunt suficiente sau sunt identificate neconcordanțe, instituția poate solicita fotografii geolocalizate, documente suplimentare ori alte clarificări din partea beneficiarului.

Rezultatele tuturor verificărilor sunt esențiale pentru autorizarea plăților. În funcție de concluziile controalelor, cererile pot fi validate integral, pot fi diminuate sumele acordate, pot fi aplicate sancțiuni sau, în cazurile în care sunt constatate nereguli grave, beneficiarii pot fi excluși de la plata subvențiilor aferente Campaniei 2026.