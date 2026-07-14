Bogdan Ivan respinge un „vot în alb” pentru proiectele Guvernului: Un set de proiecte de lege invizibile propuse de guvernul demis Bolojan

Bogdan Ivan, deputat PSD și fost ministru al Energiei, afirmă că partidului i se solicită să susțină inițiative legislative care nu au fost prezentate public și nici parlamentarilor. Reacția sa vine în contextul discuțiilor privind un nou pachet de măsuri atribuit Guvernului demis condus de Ilie Bolojan. Social-democratul susține că PSD va analiza fiecare proiect în parte și că nu va acorda sprijin fără dezbatere și transparență.

Bogdan Ivan susține că, în ciuda informațiilor apărute în spațiul public, nici el și nici colegii săi din PSD nu au primit spre analiză proiectele legislative despre care se discută în această perioadă. Deputatul afirmă că nu există documente oficiale care să fi fost transmise parlamentarilor și respinge ideea că formațiunea ar trebui să își exprime acordul înainte de a cunoaște conținutul măsurilor.

Fostul ministru al Energiei consideră că dezbaterea publică este deturnată prin presiunea de a oferi un sprijin necondiționat pentru inițiative care, în opinia sa, nu au fost prezentate nici Parlamentului, nici partidelor politice.

„Aflu că mie și colegilor din PSD ni se cere, pentru a nu știu câta oară, un vot în alb, pentru un set de proiecte de lege invizibile propuse de guvernul demis Bolojan. Răspunsul este simplu și vreau să nu picăm în capcana propagandei politice din aceste zile. Să fie foarte clar: 1. Nimeni nu a trimis nici un fel de inițiativă legislativă pe care să o văd eu sau colegii mei. Nici pe salarizare, nici pe organizarea pieței energiei electrice, sau pe alte domenii. Nu au apărut nici în Parlament, nici în presă, nici în sediile de partid”, a scris Bogdan Ivan pe pagina sa de Facebook.

În același mesaj, acesta susține că Guvernul nu a solicitat sprijinul PSD pentru aceste inițiative și compară situația cu perioada în care conducea Ministerul Energiei.

El afirmă că, în mandatul său, toate proiectele importante au fost discutate cu partidele și reprezentanții Executivului înainte de a fi promovate.

„2. Nimeni nu ne-a cerut sprijinul! Pentru fiecare inițiativă pe care am avut-o ca ministru al Energiei am cerut sprijin din partea tuturor părților implicate. Partide, prim-ministru, miniștri. Am explicat măsurile și le-am argumentat. Cele mai multe au zăcut în sertarele Palatului Victoria și pot să demonstrez asta. Numai gândiți-vă cât timp am pierdut când am propus măsurile de criză pe piața de combustibili”, a transmis fostul ministru.

Deputatul PSD afirmă că securitatea energetică trebuie să rămână o prioritate și avertizează că formațiunea nu va susține măsuri care ar conduce la închiderea unor capacități de producție înainte ca acestea să fie înlocuite. Potrivit lui Bogdan Ivan, centralele pe cărbune trebuie menținute în funcțiune până la identificarea unor alternative care să garanteze alimentarea cu energie și încălzire.

Acesta precizează că nu cunoaște conținutul proiectelor despre care se discută în prezent, însă amintește că, în perioada în care făcea parte din Guvern, a primit asigurări că astfel de măsuri nu vor fi adoptate.

„3. Securitatea energetică a României nu este negociabilă! Eu unul nu voi valida niciodată închiderea centralelor care asigură energia și încălzirea pentru zeci de mii de familii! Repet, nu cunosc forma acestor inițiative legislative despre care se vorbește, pentru că nu mi-a fost prezentată, dar când am fost în Guvern am cerut și primit asigurări inclusiv de la ministrul Pâslaru că nu vom ajunge aici. Să nu ne facem că uităm”, a afirmat Bogdan Ivan.

Totodată, fostul ministru susține că PSD nu va vota măsuri care ar determina majorarea facturilor la energie și respinge ideea unui sprijin acordat fără analiză. El spune că partidul va susține doar proiectele pe care le consideră în interesul cetățenilor și după o dezbatere transparentă.