Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, recunoaște vina după accidentul rutier din Bistrița: „Nu am acordat prioritate”

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, a admis responsabilitatea pentru accidentul rutier în care a fost implicat joi seara în municipiul Bistrița, când a intrat cu mașina într-un autobuz.

Ivan a declarat că nu a acordat prioritate autobuzului pentru că nu l-a văzut din cauza soarelui care îi bătea în ochi.

„Eu am fost de vină pentru că nu am acordat prioritate unui autobuz, efectiv nu l-am văzut. Bătea soarele din direcția din care a venit acel autobuz și efectiv nu l-am văzut”, a spus fostul ministru.

Politicianul a subliniat că situația putea degenera într-o tragedie, mai ales că în autoturism se afla și copilul său de trei ani.

„Din fericire pentru mine și familia mea, pentru că era și copilul meu de 3 ani în mașină, sunt doar câteva vânătăi și o sperietură serioasă. Putea să fie o tragedie”, a adăugat Bogdan Ivan.

Accidentul s-a produs joi, 25 iunie, în zona sediului Primăriei Bistrița. În momentul coliziunii, Bogdan Ivan se afla la volanul autoturismului, însoțit de soția sa. Mașina fostului ministru a fost avariată frontal, iar impactul a fost puternic, după cum reiese din imaginile surprinse la fața locului.