Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, recunoaște vina după accidentul rutier din Bistrița: „Nu am acordat prioritate”
SURSA FOTO: Inquam Photos / Alexandru Nechez - Bogdan Ivan
Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, a admis responsabilitatea pentru accidentul rutier în care a fost implicat joi seara în municipiul Bistrița, când a intrat cu mașina într-un autobuz.
Ivan a declarat că nu a acordat prioritate autobuzului pentru că nu l-a văzut din cauza soarelui care îi bătea în ochi.
„Eu am fost de vină pentru că nu am acordat prioritate unui autobuz, efectiv nu l-am văzut. Bătea soarele din direcția din care a venit acel autobuz și efectiv nu l-am văzut”, a spus fostul ministru.
Accidentul putea avea consecințe grave
Politicianul a subliniat că situația putea degenera într-o tragedie, mai ales că în autoturism se afla și copilul său de trei ani.
„Din fericire pentru mine și familia mea, pentru că era și copilul meu de 3 ani în mașină, sunt doar câteva vânătăi și o sperietură serioasă. Putea să fie o tragedie”, a adăugat Bogdan Ivan.
Incidentul a avut loc în centrul Bistriței
Accidentul s-a produs joi, 25 iunie, în zona sediului Primăriei Bistrița. În momentul coliziunii, Bogdan Ivan se afla la volanul autoturismului, însoțit de soția sa. Mașina fostului ministru a fost avariată frontal, iar impactul a fost puternic, după cum reiese din imaginile surprinse la fața locului.
Virgil Munteanu este Director Executiv al Editurii Evenimentul și Capital din 2012, având o experiență de peste 25 de ani în management media și comunicare strategică. Cu o pregătire multidisciplinară în domeniile tehnic și comunicare în afaceri, a coordonat numeroase campanii de anvergură începând cu anul 1996. Semnează constant articole, analize și editoriale pentru publicații de referință precum Capital, Evenimentul Zilei, Infofinanciar, Doctorul Zilei, Infoactual, Infofinanciar și Animal Zoo.
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