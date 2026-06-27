Bogdan Ivan acuză PNL că blochează formarea noului Guvern: „Avem nevoie urgent de un guvern”

Negocierile pentru formarea noului Executiv continuă să fie marcate de tensiuni între partidele pro-europene. Deputatul PSD Bogdan Ivan a lansat sâmbătă un atac la adresa Partidului Național Liberal și a fostului premier interimar Ilie Bolojan, pe care îi acuză de lipsă de consecvență și de blocarea procesului de constituire a unui nou guvern.

Fostul ministru al Economiei și Energiei susține că Partidul Social Democrat și-a modificat poziția de mai multe ori pentru a facilita formarea unei majorități, în timp ce PNL ar fi schimbat în repetate rânduri condițiile de negociere.

Întrebat, sâmbătă, la Parlament, dacă mai există șanse ca partidele pro-europene să ajungă la un acord privind formarea noului Executiv, Bogdan Ivan a afirmat că PSD a avut o poziție constructivă pe tot parcursul negocierilor.

„Mi-e greu să vă spun acest lucru, ceea ce pot să vă spun sigur este că Partidul Social Democrat a fost constructiv încă de la început, a fost flexibil şi a fost de acord să voteze chiar şi un guvern tehnocrat, după care a fost de acord că voteze chiar şi o altă formulă de guvern. Cei care s-au răzgândit au fost cei din PNL, în speţă premierul demisionat interimar Ilie Bolojan care a fost neconsecvent, a fost iniţial de acord cu acel guvern tehnocrat după care da, dar tehnocraţii să nu aibă nicio legătură cu PSD, ok, e în regulă şi aşa, după care nu, că vrem un premier politic. Atunci a venit un guvern politic şi nici cu el nu a fost de acord, după asta a afirmat public, şi aveţi toate imaginile în care spune că da, PNL va vota un guvern monocolor PSD, marţi, ieri s-a răzgândit, ceea ce înseamnă că nu are nici pe departe intenţia de a vota un guvern şi a depăşi acest blocaj.”

Deputatul social-democrat consideră că actualul blocaj politic este provocat de poziția conducerii PNL și, în special, de Ilie Bolojan.

Potrivit acestuia, PSD a fost dispus inclusiv să voteze un Executiv condus de un premier liberal, însă negocierile nu au avansat.

„Se pare că cei din PNL se agaţă de un singur om, de orgoliul unui singur om care este Ilie Bolojan astăzi, lucru care blochează România. Este foarte clar acest lucru.”

Bogdan Ivan susține că lipsa unui guvern cu puteri depline începe să producă efecte economice importante și avertizează că România nu își mai permite prelungirea actualei situații.

„Eu am încredere că până la urma urmei va fi totuşi o formulă guvernamentală şi vom avea un guvern legitim pentru că sunt companii care pierd foarte mulţi bani în această perioadă, sunt zeci de mii de oameni care îşi pierd locurile de muncă în privat datorită acestei bâjbâieli politice şi România nu îşi mai permite, mai ales în contextul în care urmează evaluarea agenţiilor de rating, nu îşi mai permite să păstreze această situaţie cu un guvern interimar, fără puteri depline, pe perioada în care nu se legiferează, perioadă care începe de la 1 iulie, şi avem nevoie urgent de un guvern, iar acest lucru poate fi făcut cu nişte parteneri serioşi, care ceea ce spun şi fac, nu se răzgândesc de cinci ori într-o lună de zile.”

Potrivit deputatului PSD, formarea rapidă a unui Executiv este necesară atât pentru stabilitatea economică, cât și pentru menținerea încrederii investitorilor și a agențiilor internaționale de rating.

Întrebat despre informațiile potrivit cărora PSD ar accepta o nouă formulă de rotație la guvernare, cu condiția ca primul premier să provină din rândul social-democraților, Bogdan Ivan a evitat să confirme existența unei astfel de înțelegeri.

El a precizat că nu a participat la negocierile pe acest subiect și, din acest motiv, nu poate comenta informațiile apărute în spațiul public.

Deputatul PSD a fost întrebat și despre posibilitatea organizării de alegeri anticipate.

Bogdan Ivan a amintit că, potrivit Constituției, șeful statului are posibilitatea de a recurge la această soluție, însă nu este obligat să o facă.

Referitor la disponibilitatea PSD pentru un asemenea scenariu, acesta a fost rezervat.

„Nu pot să vă spun acest lucru în momentul de faţă, e o decizie foarte complicată.”

Declarațiile vin în contextul negocierilor intense dintre partidele pro-europene pentru formarea unui nou guvern, în condițiile în care actualul Executiv interimar are atribuții limitate, iar presiunea pentru adoptarea unor măsuri economice și fiscale este tot mai mare.