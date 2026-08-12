David Popovici a scris istorie într-o finală cum nu s-a mai văzut la Europene. Cinci recorduri au căzut în cursa de la Paris

David Popovici a cucerit miercuri, 12 august, medalia de aur în finala probei de 100 de metri liber de la Campionatele Europene de natație de la Paris. Românul a câștigat al treilea titlu european consecutiv în această probă și a stabilit un nou record al competiției, cu 46,56 secunde. Finala a produs alte patru recorduri și o premieră absolută: primii trei înotători au coborât sub pragul de 47 de secunde.

David Popovici și-a apărat titlul continental în proba de 100 de metri liber și a încheiat finala de la Paris în 46,56 secunde, performanță care reprezintă un nou record al Campionatelor Europene. Este al treilea aur european consecutiv obținut de înotătorul român în această probă, după victoriile de la Roma 2022 și Belgrad 2024.

Timpul de 46,56 secunde îl plasează pe Popovici pe locul al treilea în clasamentul celor mai rapide performanțe din istoria probei de 100 de metri liber. Pentru român, aceasta este a doua cea mai rapidă cursă a carierei, după recordul european de 46,51 secunde stabilit la Campionatele Mondiale de la Singapore, în 2025.

Performanța de miercuri a îmbunătățit și recordul competiției, după ce Popovici coborâse deja această bornă în etapele precedente ale probei de la Paris.

Finala câștigată de David Popovici a adus o performanță istorică și pentru Egor Kornev, care a obținut medalia de argint după ce a parcurs cele două lungimi de bazin în 46,74 secunde. Rusul a terminat astfel la numai 18 sutimi de secundă în urma campionului european.

Rezultatul reprezintă un nou record național pentru Kornev. Precedenta sa performanță de referință era de 46,96 secunde și fusese stabilită la Campionatele Naționale din acest an.

Diferența extrem de mică dintre primii doi clasați a confirmat nivelul excepțional al finalei de la Paris, în condițiile în care ambii sportivi au încheiat cursa mult sub bariera de 47 de secunde.

Kristof Milak a completat podiumul finalei europene după o cursă încheiată în 46,87 secunde. Performanța maghiarului a însemnat un nou record național și a contribuit la stabilirea unei premiere în istoria probei de 100 de metri liber: trei înotători au coborât sub 47 de secunde în aceeași cursă.

Recordul Ungariei fusese îmbunătățit cu numai o zi înainte. Nandor Nemeth reușise în semifinale 47,44 secunde, însă performanța sa a rezistat mai puțin de 24 de ore înainte ca Milak să coboare timpul național până la 46,87 secunde.

Popovici, Kornev și Milak au transformat astfel lupta pentru medalii într-una dintre cele mai rapide curse de 100 de metri liber disputate vreodată.

Seria recordurilor a continuat și în afara podiumului, Jere Hribar stabilind o nouă bornă pentru natația croată. Clasat pe locul al șaselea, înotătorul a încheiat proba în 47,32 secunde.

Hribar și-a îmbunătățit propriul record național, stabilit chiar în seriile Campionatelor Europene de la Paris. În faza preliminară, croatul înotase distanța în 47,80 secunde.

Diferența dintre cele două rezultate arată o îmbunătățire de aproape jumătate de secundă pe parcursul aceleiași competiții.

Ultimul dintre cele cinci recorduri consemnate în finala de 100 de metri liber i-a aparținut lituanianului Tomas Navikonis. Sportivul s-a clasat pe locul al optulea, după ce a oprit cronometrul la 47,75 secunde.

Navikonis deținea deja recordul Lituaniei înaintea finalei. În semifinale, el reușise 47,91 secunde, iar în cursa pentru medalii și-a îmbunătățit performanța cu 16 sutimi.

Finala a consemnat astfel recordul Campionatelor Europene prin David Popovici și noi recorduri naționale pentru Rusia, Ungaria, Croația și Lituania.

Dimensiunea performanței de la Paris este evidențiată și de rezultatele obținute simultan de cei trei medaliați. David Popovici a terminat în 46,56 secunde, Egor Kornev în 46,74 secunde, iar Kristof Milak în 46,87 secunde.

Este pentru prima dată în istoria probei când trei înotători încheie aceeași cursă sub pragul de 47 de secunde. Până la finala Campionatelor Europene de la Paris, chiar și prezența a doi sportivi sub această barieră în aceeași cursă fusese o situație extrem de rară.

O asemenea performanță fusese înregistrată doar de două ori anterior, ambele curse având loc la Campionatele Mondiale de la Singapore din 2025 și ambele cu David Popovici printre protagoniști.

În semifinala de la Singapore, Jack Alexy a înregistrat 46,81 secunde, iar David Popovici a terminat în 46,84 secunde. În finală, românul a coborât până la 46,51 secunde, stabilind actualul record european, în timp ce Alexy a încheiat în 46,92 secunde.