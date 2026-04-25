Campionul olimpic, mondial și european David Popovici, legitimat la CS Dinamo, a câștigat sâmbătă titlul în proba de 100 m liber la Campionatele Naționale de înot, desfășurate la Complexul Sportiv de Natație din Otopeni. El a fost cronometrat cu timpul de 47 de secunde și 52 de sutimi, fiind urmat de doi înotători de la CSM Constanța: Patrick Sebastian Dinu, care a terminat cursa în 48 de secunde și 01 sutime, și Eric Ștefan Andrieș, cu 49 de secunde și 58 de sutimi.

Acesta a fost al patrulea titlu cucerit de Popovici la ediția actuală a Campionatelor Naționale, după cele obținute în probele de 50 m liber, 200 m liber și în ștafeta masculină de 4×100 m liber.

CS Dinamo a mai adăugat sâmbătă încă trei titluri naționale, prin performanțele realizate de Daria Asaftei la 100 m bras, Irina Ana Preda la 100 m liber și Denis Laurean Popescu la 50 m spate.

Federația Română de Natație și Pentatlon Modern a premiat sâmbătă cei mai buni sportivi și antrenori ai anului trecut, pe baza rezultatelor obținute la cele mai importante competiții internaționale. Evenimentul a avut loc la Complexul Sportiv de Natație din Otopeni, acolo unde se desfășoară în aceste zile și Campionatul Național.

David Popovici a fost desemnat sportivul anului 2025, în timp ce Adrian Rădulescu a primit trofeul pentru antrenorul anului în natația românească. La categoria juniorilor, titlurile au revenit Dariei Silișteanu, la feminin, și lui Robert Badea, la masculin. Alături de aceștia au fost recompensați și antrenorii Andrei Pinticanu, Luis Lăcătuș și Iulia Becheru.

La ceremonie au participat și Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Camelia Potec, președinta Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, precum și fostele mari campioane ale natației românești, Anca Pătrășcoiu și Carmen Bunaciu.

În 2025, David Popovici a obținut două medalii de aur la Campionatele Mondiale de seniori de la Singapore, în probele de 100 m și 200 m liber, precum și două medalii de aur la 100 m și 200 m liber și un bronz la 50 m liber la Campionatul European de tineret de la Samorin.

La rândul său, Daria Silișteanu a cucerit argintul la 100 m spate la Campionatul Mondial de juniori de la Otopeni, iar la Campionatul European de juniori de la Samorin a obținut aurul la 100 m spate și bronzul la 50 m spate. Robert Badea a reușit bronzul la 400 m mixt la Campionatul Mondial de juniori de la Otopeni, iar la Europenele de juniori de la Samorin a câștigat aurul la 400 m mixt și argintul la 200 m mixt.

Alte rezultate importante ale sportivilor români în 2025 includ performanțele lui Denis Popescu, care a câștigat aurul la 100 m fluture și bronzul la 50 m fluture la Campionatul European de tineret de la Samorin, precum și medalia de bronz obținută de Constantin Popovici în proba de high-diving la Campionatele Mondiale de natație de la Singapore.

La Campionatul European de juniori de la Samorin, Aissia Prisecariu a obținut bronzul la 200 m spate. La Festivalul Olimpic al Tineretului European, Luca Marinescu a câștigat aurul la 200 m liber, iar Cezar Stoica a obținut argintul la 200 m mixt și bronzul la 400 m mixt. Nu în ultimul rând, la Campionatul European de Biatlon, Triatlon și Laser Run din Antalya, sportivii români au cucerit în total 17 medalii, dintre care 7 de aur, 4 de argint și 4 de bronz.