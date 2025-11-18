Camelia Potec, președintele Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, și-a exprimat entuziasmul față de evoluția sportivilor la competiția națională și a discutat detaliat despre starea înotului românesc la finalul anului 2025.
Camelia Potec despre CAMPIONATELE NAȚIONALE ÎNCHEIATE ÎN WEEK-END
Camelia Potec a declarat că evoluția sportivilor la Campionatele Naționale a fost remarcabilă, subliniind că s-au stabilit 55 de recorduri naționale într-o competiție cu peste 500 de participanți. Ea a remarcat progresul semnificativ și dorința sportivilor de a înota cât mai rapid, precizând că recordurile au fost doborâte nu doar la categoriile de vârstă 14–17 ani, ci și la seniori. Potec a adăugat că motivația și sprijinul reciproc dintre sportivi au transformat competiția într-un eveniment major, comparabil cu unul internațional, și a exprimat convingerea că, la un astfel de nivel, sportivii români ar fi performat la fel de bine sau chiar mai bine, demonstrând maturitate și ambiție în atingerea obiectivelor anuale.
LOTUL CALIFICAT LA EUROPENELE ÎN BAZIN SCURT
ORGANIZAREA COMPETIȚIILOR ÎN BAZINUL DE LA OTOPENI
Ea a transmis că, încă de la începutul campionatului și la toate competițiile organizate la Otopeni, sportivii și organizatorii se simt ca acasă, având în vedere că bazinul a fost deschis cu sprijinul administrației locale și al Primăriei Otopeni, inclusiv pentru un campionat european de înot. Potec a subliniat că toți se simt bine primiți în Complexul Sportiv de Natație și și-a exprimat speranța de a continua să organizeze aici competiții de anvergură.
“De la începutul acestui campionat și la toate campionatele pe care le organizăm la Otopeni simțim că suntem ca acasă, pentru că noi am deschis acest bazin alături, bineînțeles, de cei care l-administrează: de Primăria orașului Otopeni, cu un campionat european de înot. Simțim că suntem primiți cu drag în acest Complex Sportiv de Natație de la Otopeni. Sperăm că în continuare să organizăm competiții de mare anvergură aici”.
RECUNOAȘTERE VS.PROGRES
Sportivii ar trebui să rămână modești după un succes important și să continue să caute progresul și performanța. Este insuficient să se mulțumească cu recunoașterea obținută; succesul nu înseamnă relaxare sau mai puțin efort. Pentru unii sportivi, recunoașterea publică devine o motivație suplimentară de a se perfecționa și de a oferi performanțe mai bune, simțindu-se datori față de cei care îi urmăresc și îi susțin
“Este important să rămâi cu picioarele pe pământ după un succes important și să te gândești, să-ți dorești să fii recunoscut mai des și să-ți dorești să progresezi și să ai performanțe din ce în ce mai mari. Nu e suficient să rămâi la nivelul la care ești recunoscut pe stradă, de exemplu, dar gata, de acum trebuie să muncești mai puțin, că oricum ești cunoscut în țară sau în orașul de unde vii! Asta ar trebui să-i motiveze pe sportivi. Cel puțin pentru mine a fost o motivație mai mare. Mi-am dorit să progresez și m-am simțit puțin datoare pentru acei oameni care mă recunoșteau, pentru că aveam senzația că le sunt datoare, că ei mă urmăresc în continuare și eu sunt datoare să înot mai repede și să am performanțe în continuare”.
