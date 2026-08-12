„În prețuri, în costuri și în facturi”. Ce spune Bogdan Ivan despre oprirea Reactorului 2
SURSA FOTO: Inquam Photos / Alexandru Nechez - Bogdan Ivan
România se pregătește pentru oprirea controlată a Reactorului 2 de la Cernavodă, programată pentru joi, 13 august, de la ora 7. Decizia este legată de nivelul scăzut al Dunării, iar situația a generat avertismente privind efectele asupra sistemului energetic național.
Semnal de alarmă înainte de oprirea Reactorului 2. „Nu este o veste bună, nu este o soluție”
Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei, susține că oprirea reactorului va avea un impact important asupra producției de energie din România. El descrie situația drept o criză care urmează să înceapă odată cu scoaterea din sistem a unei capacități semnificative de producție.
„Mâine dimineață, la ora 7, începe procedura de oprire a reactorului 2 de la Cernavodă. Vorbim despre peste 20% din producția de energie a României care va fi scoasă din sistem. Nu este o veste bună, nu este o soluție și nu este ceva ce poate fi tratat cu declarații liniștitoare. Este consecința directă a faptului că guvernul demis nu a pregătit România pentru o astfel de situație”, a scris Bogdan Ivan pe contul de socializare.
Potrivit fostului ministru al Energiei, efectele acestei situații ar putea fi resimțite atât de populație, cât și de companiile din România, în special prin evoluția costurilor asociate consumului de energie.
Reactorul 2 de la Cernavodă intră în procedura de oprire
Reactorul 2 al Centralei Nucleare de la Cernavodă va intra joi, 13 august, de la ora 7, în procedura controlată de oprire, pe fondul nivelului scăzut al Dunării. Oprirea reactorului reduce cantitatea de energie produsă de centrala nucleară și modifică aportul acesteia la producția națională.
Bogdan Ivan consideră că această reducere a producției trebuie privită prin prisma efectelor pe care le poate avea asupra consumatorilor și mediului economic. În mesajul său, fostul ministru atrage atenția asupra necesității unor măsuri rapide pentru gestionarea situației energetice.
Ivan susține că lipsa unei reacții rapide poate ajunge să fie reflectată în prețurile suportate de populație și de companii. El a făcut, totodată, un apel către premierul demis Ilie Bolojan și către miniștrii interimari pentru activarea unor măsuri la nivel european și național.
„Românii și companiile românești vor simți această lipsă de reacție în prețuri, în costuri și în facturi. Premierul demis și miniștrii interimari trebuie să ceară urgent sprijin european și să pună în funcțiune toate capacitățile disponibile. Când se oprește un reactor care asigură o parte atât de mare din producția națională, nu mai vorbim despre scenarii. Vorbim despre o criză care începe mâine dimineață.”, a transmis Bogdan Ivan.
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