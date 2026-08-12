Apa se oprește timp de 24 de ore într-un oraș din România. Seceta a dus situația la limită

Seceta severă produce efecte directe asupra populației și sistemului energetic, iar Galațiul se confruntă cu o restricție de apă provocată de scăderea nivelului Dunării. Alimentarea va fi întreruptă timp de 24 de ore, după ce instalația de captare din fluviu nu mai poate funcționa. În același timp, oprirea Unității 2 de la Cernavodă și energia mai scumpă din import pun presiune asupra prețurilor plătite de consumatori.

Restricția de apă din Galați apare pe fondul secetei și al nivelului foarte scăzut al Dunării, situație care afectează instalația utilizată pentru captarea apei din fluviu. Orașul devine astfel primul din România în care alimentarea cu apă va fi întreruptă timp de 24 de ore din cauza actualelor condiții hidrologice.

Problemele provocate de secetă nu se limitează însă la alimentarea cu apă. Nivelul redus al Dunării afectează și sectorul energetic, într-o perioadă în care consumatorii se confruntă deja cu perspectiva unor facturi mai mari la electricitate.

Unitatea 2 a Centralei Nuclearelectrice de la Cernavodă urmează să fie oprită joi dimineață, iar energia care nu va mai fi produsă de reactor va trebui compensată inclusiv prin importuri. Energia cumpărată din afara țării este însă mai scumpă, ceea ce poate pune presiune suplimentară asupra costurilor din piață.

Presiunea asupra consumatorilor se vede deja în ofertele furnizorilor de energie electrică. Contractele reînnoite în această perioadă includ tarife majorate, iar din septembrie prețurile de aproximativ 1,30 lei/kWh ar urma să crească cu încă aproximativ 40 de bani.

Pentru o familie care consumă lunar 250 kWh, diferența s-ar putea traduce printr-o cheltuială suplimentară de peste 90 de lei în fiecare lună.

Expertul în energie Corina Murafa arată că pe piață există deja oferte care ajung până la 1,70-1,80 lei/kWh și avertizează că majorări de 20%-30% nu pot fi excluse.

„Deja vedem oferte mai mari de la furnizori, 1.5, 1.6. Putem să vorbim de oferte, inclusiv de la furnizorii mari pentru casnici, de 1.7, 1.8 lei pe kW. Undeva la 20-30% creşteri nu sunt de exclus”, spune Corina Murafa, expert în energie.

Importurile necesare pentru acoperirea deficitului de producție sunt realizate la prețuri ridicate, iar efectele nu se limitează la consumatorii casnici. Costurile suplimentare pot afecta competitivitatea companiilor și, ulterior, pot fi transferate către populație prin noile contracte.

Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, avertizează că efectele energiei cumpărate la prețuri mai mari din exterior ar putea deveni vizibile în lunile următoare.

„Importurile sunt la preţuri ridicate. Ceea ce va reduce competitivitatea agenţilor economici şi, la un anume moment, probabil către toamnă, când vor fi noile contracte, acest lucru se va regăsi chiar şi către populaţie”, spune Cristian Buşoi, Secretar de Stat în Ministerul Energiei.

Presiunea din piața energiei ar putea determina inclusiv furnizorul care practică în prezent cele mai mici tarife să opereze majorări. Menținerea profitabilității în condițiile creșterii costurilor ar putea împinge prețul către pragul de 1,30 lei/kWh.

Corina Murafa estimează că o asemenea ajustare poate deveni necesară dacă furnizorul vrea să își păstreze activitatea profitabilă.

„Ca să stea în continuare pe profit, va trebui să crească tarifele. Să ajungă la 1,3. Cam aşa ceva”, spune Corina Murafa, expert în energie.

În contextul noilor tarife, consumatorii pot verifica perioada de valabilitate a contractului actual și ofertele disponibile înainte de reînnoire. Diferențele dintre prețurile furnizorilor pot deveni importante pentru valoarea facturii lunare, mai ales în cazul gospodăriilor cu un consum ridicat.

Orice abonat își poate schimba furnizorul de energie electrică fără să plătească penalizări. Procedura de trecere la un alt furnizor durează, în medie, aproximativ 24 de ore.