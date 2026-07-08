Dacia intră cu un nou model într-un segment strategic. Striker mizează pe trei motorizări și un preț sub 25.000 de euro

Dacia a prezentat oficial noul Striker în cadrul unui eveniment internațional organizat la Milano, extinzându-și oferta în segmentul compact european. Noul crossover va fi produs în Turcia și va fi disponibil cu trei variante de motorizare electrificată. Constructorul român urmărește să atragă noi categorii de clienți și să își consolideze vânzările într-unul dintre cele mai disputate segmente auto din Europa.

Dacia își continuă ofensiva în segmentul C prin lansarea noului Striker, un crossover care îmbină elemente specifice unui SUV, ale unui break și ale unei berline. Modelul a fost prezentat în premieră internațională la Milano și reprezintă cea mai nouă propunere a constructorului pentru piața europeană.

Noul automobil este, totodată, cel mai lung model produs vreodată sub marca Dacia, având o lungime de 4,62 metri. Vehiculul va fi fabricat în Turcia și completează strategia începută odată cu lansarea Bigster, prin care constructorul urmărește să câștige teren într-un segment dominat de mărcile occidentale.

Prin acest model, Dacia încearcă să atragă cumpărători care caută un automobil mai sofisticat, dar la un preț accesibil, într-un context în care costurile mașinilor noi au crescut semnificativ pe piața europeană.

Pentru dezvoltarea noului model, constructorul a utilizat platforma RGMP Small, cunoscută anterior sub denumirea CMF-B. Striker beneficiază de o caroserie complet nouă, fără elemente comune cu celelalte modele din gamă, de sisteme moderne de asistență și confort, precum și de motorizări electrificate, inclusiv o versiune full-hybrid și una cu tracțiune integrală e-4×4.

Aspectul exterior pune accent pe un design mai dinamic decât cel al SUV-urilor tradiționale, cu o siluetă suplă, dar păstrând elementele specifice unui vehicul destinat și utilizării în afara asfaltului.

Noile blocuri optice, introduse în premieră pe un model Dacia, o caroserie mai lată decât la Duster și Bigster, precum și habitaclul cu materiale mai rafinate reprezintă principalele elemente de diferențiere. Constructorul introduce și sistemul Light Visio pentru instrumentarul de bord, inspirat de soluții utilizate până acum pe modele premium.

După cum descrie Dacia noul automobil, acesta „integrează cele mai importante caracteristici ale celor trei universuri auto distincte” pe care le vizează: SUV, break și berlină.

La nivel european, constructorul a anunțat că prețul de pornire va fi „sub 25.000 de euro”. Estimările indică un tarif apropiat de 24.900 de euro pe piețele vest-europene, în timp ce în România acesta ar putea fi cu aproximativ 1.000 de euro mai redus.

Arhitectura tehnică a modelului este derivată din cea utilizată pe Bigster, însă Striker introduce o serie de soluții noi atât la exterior, cât și în habitaclu.

„Striker oferă un răspuns nou și complementar aspirațiilor actuale în materie de automobile, propunând un echilibru diferit față de cel al SUV-urilor tradiționale”, spune David Durand, directorul de design Dacia.

Designul exterior este construit în jurul unei linii de plafon care accentuează lungimea automobilului, în timp ce blocurile optice verticale contribuie la postura specifică unui SUV. Linia ascendentă a geamurilor și hayonul înclinat apropie vizual modelul de un SUV coupe.

Portierele și aripile au fost redesenate și extinse comparativ cu Duster și Bigster, iar garda la sol ajunge la 20 cm pentru versiunea cu tracțiune integrală electrificată și la 19 cm pentru variantele 4×2. Înălțimea totală rămâne însă limitată la 1,53 metri, ceea ce apropie proporțiile automobilului de cele ale unui break.

Striker va putea fi comandat în șapte culori de caroserie, inclusiv noile nuanțe Frost Green și Cosmic Blue. Modelul utilizează în continuare materialul Starkle, care conține particule din plastic reciclat, precum și tapițeria lavabilă MicroCloud.

Gama de echipare este formată din versiunile Essential, Expression, Extreme și Journey, fiecare adresându-se unui profil diferit de client.

Habitaclul introduce scaune cu reglaj electric, plafon panoramic din sticlă, hayon acționat electric și o planșă de bord organizată pe trei niveluri.

Instrumentarul digital Light Visio reprezintă una dintre principalele noutăți, folosind un sistem de afișare prin reflexie asemănător tehnologiei Panoramic Drive. Ecranul central de 10,1 inchi este standard pentru toate versiunile, însă nivelul de conectivitate diferă în funcție de echipare, de la Media Display până la Media Nav Live și sistemul audio Arkamys.

Printre soluțiile practice introduse de Dacia se numără racleta de gheață integrată discret în planșa de bord, sistemul YouClip, hayonul care se deschide automat la apropierea cheii și polița portbagajului articulată în două segmente.

Spațiul interior a fost optimizat pentru confortul pasagerilor din spate, iar portbagajul oferă un volum de 600 de litri. Modelul beneficiază și de proiectoare adaptive, pilot automat adaptiv standard și un pachet opțional ADAS care include monitorizarea unghiului mort, frânare automată la mersul înapoi, alertă pentru ieșirea în siguranță din vehicul, asistență la intersecții și cameră video multi-view.

Masa totală a automobilului este de aproximativ 1.400 kg, iar coeficientul aerodinamic este de 0,29.

Dacia va comercializa Striker cu trei variante principale de motorizare, toate electrificate.

Prima opțiune este motorul de 1,2 litri mild hybrid-G 140, alimentat cu benzină și GPL, care dezvoltă 140 CP și poate fi comandat cu transmisie manuală sau automată. Sistemul utilizează o baterie de 48 V și 0,8 kWh pentru recuperarea energiei la frânare și reducerea consumului.

A doua variantă este sistemul full-hybrid 155, preluat de la Bigster. Acesta combină un motor pe benzină de 1,8 litri și 109 CP cu două motoare electrice și o baterie de 1,4 kWh, fiind asociat unei transmisii automate electrificate. Constructorul susține că această configurație coboară emisiile sub pragul de 100 g CO₂/km.

Cea de-a treia motorizare este hybrid 150 4×4, considerată versiunea reprezentativă a modelului. Sistemul utilizează motorul mild-hybrid de 1,2 litri și 140 CP, asociat unei transmisii automate cu dublu ambreiaj și unui motor electric dedicat punții spate. Spre deosebire de configurația similară de pe Bigster, această versiune nu va fi disponibilă cu alimentare GPL.

Ansamblul dezvoltă o putere totală de 150 CP și permite funcționarea în mod electric în traficul urban până la 60% din timp. Tracțiunea integrală funcționează automat până la viteze de 140 km/h și oferă modurile Auto, Eco, Snow, Mud/Sand și Off-Road. Modelul dispune și de sistemul Hill Descent Control, disponibil standard pe versiunea Extreme.

Versiunile Essential, Expression, Extreme și Journey diferențiază nivelurile de echipare prin dotări precum jante de 17 sau 18 inchi, climatizare automată, plafon panoramic, scaune încălzite, hayon electric, sistem multimedia Media Nav Live, încărcare wireless și sistem audio Arkamys.

Lista oficială de prețuri nu a fost publicată, comenzile urmând să fie deschise în toamnă. Totuși, reprezentanții constructorului au confirmat că Striker va avea un preț inferior celui practicat pentru Bigster.