Piața auto își continuă revenirea. Mașinile electrificate au ajuns la aproape 70% din vânzările de autoturisme noi
SURSA FOTO: Dreamstime-mașini noi
Piața auto din România a înregistrat în luna mai a treia lună consecutivă de creștere a înmatriculărilor de autoturisme noi. În același timp, mașinile electrificate continuă să câștige teren și au ajuns să reprezinte peste două treimi din totalul vânzărilor.
Datele prezentate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), pe baza statisticilor DGPCI, arată că luna mai a adus o creștere de 7% a înmatriculărilor de autoturisme noi comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.
Autoturismele noi au crescut în mai, dar piața rămâne sub nivelul anului trecut
În luna mai 2026 au fost înmatriculate 11.136 de autoturisme noi, cu 7% mai multe decât în mai 2025. Cu toate acestea, după primele cinci luni ale anului, piața rămâne în scădere cu aproximativ 10%, fiind înregistrate 48.195 de autoturisme noi.
Potrivit APIA, Dacia a rămas liderul pieței, cu 2.132 de autoturisme înmatriculate în luna mai și o cotă de piață de aproximativ 19%. Pe următoarele poziții s-au situat Toyota, Skoda, Volkswagen și MG.
La nivel de modele, cel mai vândut autoturism a fost Dacia Duster, cu 979 de unități înmatriculate în luna mai. În top au mai intrat Toyota Corolla, Dacia Logan, Dacia Bigster și Skoda Octavia.
Segmentul SUV și-a consolidat poziția dominantă pe piața românească, ajungând la o cotă de piață de 62%. Acesta a fost urmat de clasa C, cu 19%, și clasa B, cu 10,9%.
Mașinile electrificate au ajuns la o cotă de piață de 68,5%
Cea mai importantă evoluție continuă să fie avansul autoturismelor electrificate. În luna mai, acestea au înregistrat o creștere de 32% și au ajuns la o cotă de piață de 68,5%, depășind cu mult motorizările convenționale pe benzină și motorină.
Autoturismele mild-hybrid au avut o creștere de 3,6% și au reprezentat 26% din piață. Segmentul full-hybrid a avansat cu 37%, ajungând la o cotă de 23%, în timp ce modelele plug-in hybrid au crescut cu 113% și au atins o cotă de piață de 12%.
Autoturismele pur electrice au înregistrat una dintre cele mai puternice evoluții, cu un avans de 88% față de mai 2025, ajungând la o cotă de piață de 7%.
Top Mărci – ELECTRICE
|MARCA
|YTD 2026
|YTD 2025
|var%
|BYD
|851
|3
|–
|TESLA
|801
|337
|+138%
|FORD
|487
|110
|+342%
|DACIA
|255
|1116
|-77%
|RENAULT
|200
|203
|-1.5%
|Alte Mărci
|1423
|980
|–
|Total
|4017
|2749
|+46%
Top Mărci – PLUG-IN HYBRID
|MARCA
|YTD 2026
|YTD 2025
|var%
|BYD
|795
|1
|–
|CHERY
|689
|0
|–
|VOLKSWAGEN
|566
|383
|+48%
|MERCEDES-BENZ
|491
|562
|-12.6%
|BMW
|360
|392
|-8.1%
|Alte Mărci
|1807
|1569
|Total
|4708
|2907
|+62%
Top Mărci – FULL HYBRID
|MARCA
|YTD 2026
|YTD 2025
|var%
|TOYOTA
|4463
|4300
|+3.8%
|DACIA
|2191
|1602
|+37%
|MG
|1065
|560
|+90%
|HYUNDAI
|878
|741
|+18.5%
|RENAULT
|789
|652
|+21%
|Alte Mărci
|2370
|1637
|Total
|11756
|9492
|+24%
În paralel, motorizările clasice continuă să piardă teren. Mașinile pe benzină au înregistrat o scădere de 20,5%, iar cele diesel au scăzut cu 34,2%, motorina ajungând să reprezinte doar 5,6% din piața autoturismelor noi.
La categoria vehiculelor electrice, cele mai vândute modele din primele cinci luni ale anului au fost Tesla Model Y, cu 519 unități, BYD Dolphin Surf, cu 381 de unități, și Tesla Model 3, cu 269 de unități. În clasamentul mărcilor, BYD a ocupat prima poziție, urmată de Tesla și Ford.
Vehiculele comerciale au avut o evoluție diferită față de autoturisme
În timp ce segmentul autoturismelor a crescut, vehiculele comerciale au avut rezultate mai slabe.
Vehiculele comerciale ușoare și minibuzele au înregistrat în luna mai o scădere de 16% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar vehiculele comerciale ușoare fără minibuze au consemnat un recul de 12%. Liderul segmentului a fost Ford, urmat de Renault și Volkswagen.
În cazul vehiculelor comerciale grele de peste 16 tone și al autotractoarelor, scăderea a fost de 1,7%. Mercedes-Benz a rămas liderul pieței, fiind urmat de Volvo, Scania și DAF.
Datele APIA mai arată că vehiculele comerciale ușoare electrice au ajuns la 175 de unități în primele cinci luni ale anului, față de 305 unități în aceeași perioadă din 2025.
Președintele APIA, Dan Vardie, a transmis că luna mai confirmă consolidarea unei tendințe pozitive pe piața auto, însă a subliniat că recuperarea scăderilor înregistrate la începutul anului este încă în curs. Acesta a arătat că evoluția pieței în perioada următoare va depinde de predictibilitatea măsurilor economice și fiscale, precum și de lansarea programelor dedicate înnoirii și electrificării parcului auto național.
„Luna mai confirmă consolidarea unei tendințe pozitive pe piața auto din România, marcând a treia lună consecutivă de creștere a înmatriculărilor de autoturisme noi, cu un avans de 7% față de aceeași lună a anului trecut. Este un semnal încurajator, însă trebuie privit în contextul evoluției din întregul an: după primele cinci luni din 2026, piața rămâne în scădere cu aproximativ 10%, ceea ce arată că recuperarea reculului înregistrat la începutul anului este încă în curs.
Un element deosebit de important rămâne accelerarea procesului de electrificare. Autoturismele electrificate au ajuns la o cotă de piață de 68,5%, susținute de creșteri semnificative pe segmentele full-hybrid, plug-in hybrid și pur electric, confirmând orientarea tot mai clară a consumatorilor către tehnologii cu emisii reduse.
În același timp, evoluțiile diferite înregistrate pe segmentele de vehicule comerciale arată că mediul economic rămâne prudent. Scăderea de 16% a vehiculelor comerciale ușoare și a minibuzelor sugerează că multe companii își mențin o atitudine rezervată în privința investițiilor, în timp ce segmentul vehiculelor grele și al autobuzelor se menține relativ stabil, cu o diminuare marginală de 1,2%.
Pentru perioada următoare, evoluția pieței va depinde în mare măsură de predictibilitatea măsurilor economice și fiscale, precum și de lansarea la timp a programelor care susțin înnoirea și electrificarea parcului auto național.”
Recomandările noastre
Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.