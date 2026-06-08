Piața auto își continuă revenirea. Mașinile electrificate au ajuns la aproape 70% din vânzările de autoturisme noi

Piața auto din România a înregistrat în luna mai a treia lună consecutivă de creștere a înmatriculărilor de autoturisme noi. În același timp, mașinile electrificate continuă să câștige teren și au ajuns să reprezinte peste două treimi din totalul vânzărilor.

Datele prezentate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), pe baza statisticilor DGPCI, arată că luna mai a adus o creștere de 7% a înmatriculărilor de autoturisme noi comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

În luna mai 2026 au fost înmatriculate 11.136 de autoturisme noi, cu 7% mai multe decât în mai 2025. Cu toate acestea, după primele cinci luni ale anului, piața rămâne în scădere cu aproximativ 10%, fiind înregistrate 48.195 de autoturisme noi.

Potrivit APIA, Dacia a rămas liderul pieței, cu 2.132 de autoturisme înmatriculate în luna mai și o cotă de piață de aproximativ 19%. Pe următoarele poziții s-au situat Toyota, Skoda, Volkswagen și MG.

La nivel de modele, cel mai vândut autoturism a fost Dacia Duster, cu 979 de unități înmatriculate în luna mai. În top au mai intrat Toyota Corolla, Dacia Logan, Dacia Bigster și Skoda Octavia.

Segmentul SUV și-a consolidat poziția dominantă pe piața românească, ajungând la o cotă de piață de 62%. Acesta a fost urmat de clasa C, cu 19%, și clasa B, cu 10,9%.

Cea mai importantă evoluție continuă să fie avansul autoturismelor electrificate. În luna mai, acestea au înregistrat o creștere de 32% și au ajuns la o cotă de piață de 68,5%, depășind cu mult motorizările convenționale pe benzină și motorină.

Autoturismele mild-hybrid au avut o creștere de 3,6% și au reprezentat 26% din piață. Segmentul full-hybrid a avansat cu 37%, ajungând la o cotă de 23%, în timp ce modelele plug-in hybrid au crescut cu 113% și au atins o cotă de piață de 12%.

Autoturismele pur electrice au înregistrat una dintre cele mai puternice evoluții, cu un avans de 88% față de mai 2025, ajungând la o cotă de piață de 7%.

Top Mărci – ELECTRICE

MARCA YTD 2026 YTD 2025 var% BYD 851 3 – TESLA 801 337 +138% FORD 487 110 +342% DACIA 255 1116 -77% RENAULT 200 203 -1.5% Alte Mărci 1423 980 – Total 4017 2749 +46%

Top Mărci – PLUG-IN HYBRID

MARCA YTD 2026 YTD 2025 var% BYD 795 1 – CHERY 689 0 – VOLKSWAGEN 566 383 +48% MERCEDES-BENZ 491 562 -12.6% BMW 360 392 -8.1% Alte Mărci 1807 1569 Total 4708 2907 +62%

Top Mărci – FULL HYBRID

MARCA YTD 2026 YTD 2025 var% TOYOTA 4463 4300 +3.8% DACIA 2191 1602 +37% MG 1065 560 +90% HYUNDAI 878 741 +18.5% RENAULT 789 652 +21% Alte Mărci 2370 1637 Total 11756 9492 +24%

În paralel, motorizările clasice continuă să piardă teren. Mașinile pe benzină au înregistrat o scădere de 20,5%, iar cele diesel au scăzut cu 34,2%, motorina ajungând să reprezinte doar 5,6% din piața autoturismelor noi.

La categoria vehiculelor electrice, cele mai vândute modele din primele cinci luni ale anului au fost Tesla Model Y, cu 519 unități, BYD Dolphin Surf, cu 381 de unități, și Tesla Model 3, cu 269 de unități. În clasamentul mărcilor, BYD a ocupat prima poziție, urmată de Tesla și Ford.

În timp ce segmentul autoturismelor a crescut, vehiculele comerciale au avut rezultate mai slabe.

Vehiculele comerciale ușoare și minibuzele au înregistrat în luna mai o scădere de 16% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar vehiculele comerciale ușoare fără minibuze au consemnat un recul de 12%. Liderul segmentului a fost Ford, urmat de Renault și Volkswagen.

În cazul vehiculelor comerciale grele de peste 16 tone și al autotractoarelor, scăderea a fost de 1,7%. Mercedes-Benz a rămas liderul pieței, fiind urmat de Volvo, Scania și DAF.

Datele APIA mai arată că vehiculele comerciale ușoare electrice au ajuns la 175 de unități în primele cinci luni ale anului, față de 305 unități în aceeași perioadă din 2025.

Președintele APIA, Dan Vardie, a transmis că luna mai confirmă consolidarea unei tendințe pozitive pe piața auto, însă a subliniat că recuperarea scăderilor înregistrate la începutul anului este încă în curs. Acesta a arătat că evoluția pieței în perioada următoare va depinde de predictibilitatea măsurilor economice și fiscale, precum și de lansarea programelor dedicate înnoirii și electrificării parcului auto național.