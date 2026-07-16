Adio, diesel? Se schimbă piața auto din România. Ce se întâmplă cu mașinile pe motorină. Declin fără precedent

Piața mașinilor rulate din România trece printr-o transformare accelerată, iar preferințele șoferilor se schimbă într-un ritm mai rapid decât în alte state europene analizate. Dieselul rămâne principala variantă de motorizare, însă pierde masiv teren, în timp ce automobilele hibride câștigă tot mai mult din piață. În paralel, românii se orientează către mașini mai ieftine, dar cu un kilometraj mai mare, arată o analiză realizată de Carvago pentru primul semestru din 2026.

Motorina continuă să domine piața automobilelor second-hand din România, cu o cotă de 48,9% în primul semestru al anului 2026. Datele arată însă o schimbare puternică față de anul precedent.

Ponderea mașinilor diesel a scăzut cu 8,1 puncte procentuale într-un singur an. Potrivit analizei, acesta este cel mai abrupt declin înregistrat în grupul de țări analizate, din care fac parte Austria, Cehia, Germania, Italia, Polonia, România și Slovacia.

România se diferențiază inclusiv de piețe din regiune care au caracteristici apropiate. În Slovacia, spre exemplu, dieselul continuă să câștige ușor teren, ajungând la o cotă de 51%, după un avans de 0,9 puncte procentuale.

În România, direcția este complet opusă. Declinul de 8,1 puncte procentuale plasează piața locală pe primul loc în ceea ce privește viteza renunțării la motorizările diesel.

Scăderea motorizărilor diesel nu a adus însă o migrare masivă către automobilele complet electrice.

Mașinile electrice reprezintă doar 3,5% din piața auto rulată analizată. Cota lor a crescut cu 0,9 puncte procentuale față de anul precedent.

Marii câștigători sunt, în schimb, hibrizii. Ponderea acestora a ajuns la 14,7%, după un avans de 5,7 puncte procentuale.

Benzina deține o cotă de 31,3% din piață, în creștere cu un punct procentual, iar mașinile alimentate cu GPL sau CNG reprezintă 1,5% din total.

Datele din tabelul privind combustibilii, prezentat în analiza pentru semestrul I din 2026, arată astfel o tranziție clară de la diesel către propulsiile hibride, nu către automobilele exclusiv electrice.

Vlad Ion, Country Manager Carvago România, consideră că evoluția pieței locale arată că șoferii caută în primul rând o alternativă mai economică, fără a fi încă pregătiți să treacă în număr mare la mașinile complet electrice.

„Piața din România se transformă mai rapid decât oricare altă țară aflată în vizorul nostru. Deși motorina își menține prima poziție, declinul său este fără precedent. Ceea ce este remarcabil este că locul eliberat nu a fost ocupat de mașinile electrice, ci de cele hibride. Șoferii caută, pur și simplu, o alternativă mai economică din punct de vedere al costurilor de exploatare, dar nu sunt încă pregătiți pentru propulsia pur electrică. Dacă adăugăm la aceasta scăderea prețurilor și kilometrajele mai mari, este evident că clienții preferă în prezent mașini mai accesibile, cu un număr mai mare de kilometri la bord”, comentează evoluția Vlad Ion, Country Manager Carvago România.

O altă schimbare importantă este legată de prețurile și gradul de uzură al automobilelor disponibile pe piață.

Prețul median al unei mașini rulate a coborât în primul semestru din 2026 la 16.587 de euro. Scăderea anuală este de 7,7%, cea mai abruptă din eșantionul european analizat.

Prețul mediu a ajuns la 24.516 euro, în scădere cu 8,7%.

Ieftinirea vine însă la pachet cu o creștere importantă a kilometrajului. Kilometrajul median al automobilelor analizate a ajuns la 130.681 de kilometri, cu 11.681 de kilometri mai mult.

Kilometrajul mediu este de 129.285 de kilometri, în creștere cu 6.066 de kilometri.

Și vârsta automobilelor a crescut. Mediana este de 5,8 ani, cu 0,4 ani mai mult, iar vârsta medie a ajuns la 6,9 ani, de asemenea cu 0,4 ani peste nivelul anterior. Datele din tabelul privind prețul, vârsta și kilometrajul indică faptul că piața absoarbe mașini mai accesibile, dar mai uzate.

Clasamentul mărcilor scoate la iveală o particularitate a pieței românești. Deși Dacia domină piața automobilelor noi, marca autohtonă nu se află în fruntea topului mașinilor second-hand.

BMW ocupă prima poziție, cu o cotă de 10,9% din piață. Volkswagen se află pe locul al doilea, cu 9,6%, iar Mercedes-Benz completează podiumul, cu 8,5%.

Renault deține o cotă de 7,5%, fiind urmată de Audi, cu 7%.

Dacia apare abia pe poziția a șasea, cu 6,5% din piața mașinilor rulate. Urmează Ford, cu 6,1%, Škoda, cu 5,9%, Toyota, cu 4,2%, și Peugeot, cu 4%.

Tabelul cu primele zece mărci, prezentat la pagina a doua a analizei, confirmă astfel caracterul premium neobișnuit al pieței auto second-hand din România.

Situația se schimbă atunci când clasamentul este realizat în funcție de modele. Dacia Duster ocupă primul loc, cu o cotă de 2,8% din piață.

Modelul are o vârstă medie de 6,4 ani, un kilometraj mediu de 122.288 de kilometri și un preț mediu de 13.136 de euro.

Škoda Octavia ocupă poziția a doua, cu o cotă de 2,5%. Mașinile analizate au o vârstă medie de 6,6 ani, aproximativ 148.404 kilometri la bord și un preț mediu de 15.102 euro.

Volkswagen Golf se află pe locul al treilea. Modelul are o cotă de 1,9%, o vârstă medie de 9,8 ani și un kilometraj mediu de 170.385 de kilometri. Prețul mediu este de 11.054 euro.

Dacia Logan ocupă locul al patrulea, cu o cotă de 1,8% și un preț mediu de 8.729 de euro.

Topul zece este completat de Renault Megane, Nissan Qashqai, Hyundai Tucson, Volkswagen Passat, Volkswagen Tiguan și BMW X3. Datele detaliate privind modelele, vârsta, kilometrajul și prețul mediu sunt centralizate în tabelul de la pagina a doua a analizei.

Preferința pentru mărcile germane este strâns legată de importurile de automobile second-hand.

Dintre mașinile pentru care originea este cunoscută, aproximativ două treimi provin din import. Germania furnizează singură un volum aproape comparabil cu oferta internă de automobile rulate.

Situația este și mai evidentă în cazul mărcilor premium. Aproximativ 79% dintre automobilele BMW și Audi din ofertă provin din import, iar aproape jumătate sunt aduse direct din Germania.

Pentru Mercedes-Benz, ponderea automobilelor importate ajunge la 72%.

Dacia rămâne, în schimb, cea mai „românească” marcă din oferta de mașini rulate. Aproximativ 68% dintre automobilele Dacia analizate sunt de origine locală.

Această structură explică, potrivit analizei, de ce BMW conduce clasamentul mărcilor second-hand, în timp ce Dacia se află doar pe poziția a șasea.

Preferințele românilor se schimbă și în privința tipului de caroserie. SUV-urile au ajuns la o cotă de 50,3% din piață, după o creștere de 1,8 puncte procentuale.

Practic, mai mult de jumătate dintre automobilele rulate din piața analizată sunt SUV-uri.

Sedanurile reprezintă 18,4% din total, însă cota lor a scăzut cu 1,4 puncte procentuale. Hatchback-urile au o pondere de 13,1%, iar automobilele break numai 9,3%.

MPV-urile reprezintă 2,3% din piață, în timp ce alte tipuri de caroserie însumează 6,5%.

Imaginea de ansamblu pentru primul semestru din 2026 indică o piață auto second-hand aflată într-o schimbare rapidă: dieselul pierde teren într-un ritm record, hibridele câștigă cotă, SUV-urile domină, iar cumpărătorii acceptă automobile cu mai mulți kilometri la bord pentru a obține un preț mai accesibil.