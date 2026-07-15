Carolina Novac și-a donat ultimul salariu primit de la Moldovagaz. Banii vor fi folosiți pentru cumpărarea unei case pentru o mamă cu opt copii

Secretara de stat interimară din cadrul Ministerului Energiei al Republicii Moldova, Carolina Novac, a anunțat că a donat integral ultimul salariu primit pentru activitatea desfășurată în Consiliul de Observatori al SA Moldovagaz. Potrivit acesteia, suma va fi utilizată pentru achiziționarea unei locuințe destinate unei mame care își crește singură cei opt copii.

Carolina Novac a precizat că donația a fost făcută în urmă cu aproximativ două săptămâni către organizația neguvernamentală „Comunitate, Copil și Familie”. Întregul cuantum al ultimei remunerații încasate pentru activitatea din cadrul Consiliului de Observatori al Moldovagaz a fost direcționat către acest proiect social.

Oficialul a explicat că fondurile vor contribui la cumpărarea unei case pentru mama celor opt copii.

„Cred că două săptămâni în urmă am realizat o donație, cu tot cuantumul întreg al ultimei remunerații primite, către ONG-ul „Comunitate, Copil și Familie”. Toată remunerația va fi utilizată pentru achiziția unei case pentru o mamă cu opt copii”, a declarat Novac, potrivit unui videoclip publicat de Newsmaker.

Totodată, Carolina Novac a comentat informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora ar avea legături de rudenie cu fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Dorin Recean. Ea a respins aceste informații și a afirmat că activitatea sa ar trebui evaluată în funcție de rezultatele obținute în cadrul Ministerului Energiei, nu pe baza zvonurilor apărute pe platforma Telegram.

„Niște aberații. Aș dori ca activitatea mea să fie judecată din prisma rezultatelor de la Ministerul Energiei și nu prin prisma unor zvonuri aruncate pe Telegram”, a răspuns Novac.

Potrivit declarației de avere și interese personale pentru anul 2025, Carolina Novac a înregistrat venituri de peste 3 milioane de lei. Cea mai mare parte a acestor venituri provine din activitatea desfășurată în Consiliul de Observatori al SA Moldovagaz, unde remunerația anuală s-a ridicat la aproximativ 2,5 milioane de lei.

Declarația de avere arată, de asemenea, că secretara de stat deține economii de sute de mii de lei și zeci de mii de euro în conturi și depozite bancare deschise în Republica Moldova și în Belgia.