Republica Moldova își pregătește strategia pentru sezonul rece 2026-2027, impunând furnizorilor de gaze naturale noi standarde de stocare.

Conform unui proiect de hotărâre elaborat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), companiile de profil sunt obligate să constituie stocuri de siguranță totalizând 140,35 milioane metri cubi de metan.

Interesant este faptul că acest volum reprezintă o diminuare cu 5 milioane metri cubi față de iarna precedentă, o decizie pe care autoritatea de reglementare din Republica Moldova nu a justificat-o explicit în documentația actuală, potrivit MoldStreet.

Termenul limită pentru finalizarea depozitării este 1 noiembrie 2026, urmând ca până la mijlocul aceleiași luni, furnizorii să raporteze rutele de livrare și să probeze rezervarea capacităților de transport transfrontalier.

Povara principală a securității energetice revine companiei de stat Energocom, care va gestiona peste 95% din cantitatea totală (134,63 milioane metri cubi – 95,92%).

Restul rezervelor vor fi asigurate de Transautogaz, companie controlată de Moldovagaz (1,62% din volumul de gaze) și ERU Aurora (0,82%), cu cote semnificativ mai mici.

Această măsură urmărește prevenirea crizelor de aprovizionare în Republica Moldova, forțând traderii să garanteze logistica necesară înainte de primele temperaturi de îngheț, asigurând astfel stabilitatea consumului casnic și industrial în perioada de vârf.

Astăzi, 27 aprilie 2026, șeful interimar al companiei Moldovagaz, Vadim Ceban, a avertizat că Republica Moldova trebuie să ia în calcul revenirea parțială la contracte de durată pentru achiziția gazelor naturale, în contextul unor presiuni crescânde pe piața europeană.

„Va exista o competiție foarte dură pentru GNL între Europa și Asia în această vară”, a subliniat Ceban, menționînd că Europa va trebui să compenseze deficitul din surse alternative precum SUA, Algeria, Norvegia sau alte state producătoare.

Vadim Ceban recomandă o abordare mixtă: menținerea achizițiilor de pe bursă, dar completarea acestora cu contracte pe termen lung.

„Dacă am renunțat la contractele de durată, trebuie să oferim o alternativă. Pentru consumatorii vulnerabili și sectoarele critice, este necesar un volum minim garantat”, a declarat acesta.

Reamintim că, în luna februarie 2026, ANRE a prezentat public modificările pregătite pentru Regulamentul privind măsurarea gazelor naturale în scopuri comerciale introduce direct în cadrul normativ valorile de referință pentru calitatea gazelor naturale admise în sistem.

Necesitatea intervenției apare pe fondul schimbării structurii de aprovizionare cu gaze naturale din Republica Moldova. În perioada 2022–2025, piața a trecut de la un model bazat aproape exclusiv pe o singură sursă de import la un model construit pe surse multiple, cu caracteristici de compoziție și putere calorifică diferite.

În vechiul cadru, uniformitatea gazului reducea presiunea asupra reglementării detaliate a parametrilor de calitate. În noul cadru, această abordare nu mai este suficientă pentru administrarea rețelei și pentru funcționarea predictibilă a pieței, potrivit renergy.md.

Până în prezent, parametrii de calitate au fost definiți implicit, prin trimitere la standardele moldovenești armonizate cu standardele europene. Problema este că aceste standarde au caracter voluntar și nu pot produce singure obligații juridice directe în raporturile dintre operatori.

În lipsa unor valori numerice preluate expres în regulament, operatorul sistemului de transport nu dispune de un temei normativ suficient de ferm pentru a restricționa accesul în rețea al gazelor care nu respectă specificațiile necesare și nici pentru a gestiona fără vulnerabilități litigii comerciale privind calitatea gazului livrat.

Proiectul ANRE închide exact această zonă de risc. Prin introducerea unei anexe cu parametri de calitate și prin instituirea obligației de respectare a acestora, valorile tehnice devin repere normative obligatorii pentru funcționarea pieței.

În plan practic, această formulă oferă operatorului de transport instrumentul legal necesar pentru controlul accesului în sistem, pentru administrarea interconectărilor și pentru corelarea procedurilor comerciale cu cerințele tehnice aplicabile la punctele de intrare.

Tabel centralizator: Planul de stocare gaze naturale 2026-2027 în Republica Moldova