PSD (Partidul Social Democrat) a accelerat procesul legislativ destinat securizării activelor strategice ale României. Luni, Biroul permanent al Senatului a aprobat solicitarea ca proiectul de lege care interzice vânzarea acțiunilor statului la companiile de interes național să fie dezbătut în procedură de urgență.

Conform calendarului stabilit, inițiativa legislativă urmează să primească votul final în plenul Senatului la începutul săptămânii viitoare.

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a explicat că acest demers vizează protejarea intereselor naționale până la data de 31 decembrie 2027. Acesta a precizat că decizia Biroului permanent obligă comisiile avizatoare și raportoare, printre care Comisia economică și cea de administrație, să se întrunească în regim accelerat pe parcursul acestei săptămâni.

Obiectivul este ca documentul să fie pregătit pentru votul de lunea viitoare, asigurând astfel un cadru legal care să blocheze înstrăinarea activelor în cazul societăților de stat care generează profit.

Deși tonul general al proiectului este unul de conservare a proprietății de stat, Daniel Zamfir a subliniat că legea prevede și o clauză de flexibilitate. Mai exact, acesta a menționat că interdicția nu se va aplica în cazul companiilor care au înregistrat pierderi financiare timp de cinci ani consecutivi.

Pentru aceste entități, statul va putea apela la proceduri de listare la bursă, negocieri directe sau alte modalități de valorificare a acțiunilor, astfel încât să nu mai reprezinte o povară pentru bugetul public.

„Am anunţat de săptămâna trecută demersul de a vota într-o procedură de urgenţă legea privind protejarea intereselor naţionale la companiile statului. A intrat într-o procedură de urgenţă. Astăzi, în Biroul permanent, s-a decis ca în această săptămână comisiile avizatoare şi raportoare să se întrunească, astfel încât la începutul săptămânii viitoare, respectiv luni, să intre la votul final legea care interzice până la 31 decembrie 2027 înstrăinarea activelor statului la companiile de stat profitabile. Există şi o excepţie, şi anume cu privire la companiile de stat care au înregistrat cinci ani consecutivi pierderi, acolo poate exista o procedură de listare, o negociere sau orice altă formă prin care statul să valorifice acţiunile pe care le are, dar în niciun caz la societăţile de stat profitabile”, a transmis Daniel Zamfir luni, 27 aprilie 2026.

Senatorul PSD a reamintit că inițiativa a fost depusă oficial pe 20 aprilie, motivând la acea vreme că programul actual de guvernare nu include nicio referință clară la privatizarea unor piloni strategici precum CEC Bank, Portul Constanța, Salrom sau giganții energetici Romgaz, Transgaz și Hidroelectrica.

În opoziție cu parlamentarii PSD, premierul Ilie Bolojan a oferit o perspectivă diferită asupra prezenței capitalului privat în firmele de stat.

Șeful Executivului a argumentat că listarea la bursă nu trebuie privită ca o pierdere, ci ca un mecanism de transparență și aliniere la standardele internaționale de management.

Acesta a susținut că atragerea unor investitori privați, chiar și prin pachete minoritare de acțiuni, reprezintă un stimulent pentru o gestionare responsabilă. În opinia premierului, cooptarea unui partener privat în structurile de conducere ar asigura o supraveghere mai riguroasă a fondurilor, prevenind risipa banului public.

„Eu personal cred că una din metodele prin care eficienţa companiilor de stat, performanţa acestora poate fi îmbunătăţită, este listarea la bursă, pentru că asta înseamnă transparenţă, asta înseamnă metode de management care sunt certificate în plan internaţional, iar dacă se vând pachete minoritare de acţiuni intră un privat în conducere şi va avea grijă să nu-şi bată joc de bani. Şi în felul acesta, per total, performanţa companiei se poate îmbunătăţi. Dar nu este o decizie a actualului guvern, nu este un tun pe ultima sută de metri, pentru că, ipotetic, chiar dacă mâine s-ar decide, dar nu s-a decis asta, s-ar putea vedea nişte rezultate peste un an de zile”, spunea premierul Ilie Bolojan vineri, 24 aprilie 2026.

Totodată, șeful Guvernului a explicat că nu ar fi vorba despre un plan imediat, așa cum acuză cei din PSD, ci despre o informare care a fost prezentată în ședința de Guvern, iar o procedură de vânzare de acțiuni la o companie de stat ar dura oricum un an sau un an și jumătate.

„Asta nu înseamnă vânzarea companiei de pe o zi pe alta, deci subliniez, informare şi posibile variante de lucru. Dacă un guvern, indiferent care este, ia o decizie ca la o companie de stat să vândă un pachet de acţiuni, atunci este o procedură care durează cam un an, minim un an şi jumătate, pentru că compania trebuie evaluată, acţiunile se evaluează, se aprobă în diferite foruri. Se iau tot felul de decizii, dacă o companie nu este listată la bursă”, a adăugat Ilie Bolojan.

Pe de altă parte, discuția despre eficiență s-a mutat rapid către sectorul transporturilor. Ciprian Șerban, fostul ministru de resort din partea PSD, s-a declarat optimist în privința viitorului operatorului aerian național.

Acesta a arătat că directorul instituției implementează un plan solid și că există deja un acord cu Comisia Europeană pentru acordarea ajutoarelor de stat necesare. Ciprian Șerban a opinat că este nefiresc să vinzi o entitate funcțională și s-a declarat convins că TAROM nu se va închide, în ciuda dificultăților financiare prin care trece.

„Directorul de acolo are un plan foarte bun, din punctul meu de vedere, Avem o înțelegere și cu Comisia. Am dat un ajutor de stat anul trecut de 65 de milioane. Mai avem încă 65 de milioane în buget pe care ar trebui să-i acordăm acest an. Mi se pare potrivit. În momentul în care ai ceva ce funcționează în țara ta, să trebuiască să vinzi”, a declarat Ciprian Șerban tot luni, 27 aprilie 2026.

Întrebat de jurnaliști dacă Tarom riscă să se închidă, răspunsul fostului ministru PSD a fost unul negativ.

„Dați-mi voie să cred că nu se va întâmpla acest lucru”, a afirmat Ciprian Șerban.

Situația operatorului aerian rămâne însă un punct sensibil pe agenda publică. Vicepremierul Oana Gheorghiu a atras atenția, la jumătatea lunii aprilie, asupra faptului că Tarom acumulează pierderi constante de peste un deceniu.

Aceasta a avertizat că Guvernul va fi obligat să ia decizii drastice în cazul în care planul de restructurare nu primește girul Comisiei Europene, fapt ce ar forța compania să își regândească fundamental întregul mod de operare.

„Ministerul Transporturilor, împreună cu conducerea interimară a companiei Tarom, poartă negocieri cu Comisia Europeană. Tarom se află într-un plan de redresare aprobat de Comisia Europeană. Asta înseamnă că statul român îi dă nişte bani să încerce să se salveze. Nu e prima oară când statul român face asta cu compania Tarom. Din păcate, compania Tarom nu a reuşit să se ţină de acest plan. Nu este în grafic. Un plan de redresare presupune că nu te afunzi în pierderi. Anul trecut, compania Tarom a ajuns la 186 de milioane de lei pierdere. În ultimii 10 ani, compania Tarom a făcut pierderi constant din activitatea operaţională, deci din propria activitate, într-un singur an a făcut profit, dar din vânzarea unor aeronave şi a unor sloturi”, afirma Oana Gheorghiu pe 22 aprilie.

Vicepremierul a subliniat clar că nimeni nu îşi doreşte închiderea Tarom.

„Ce trebuie noi să facem – şi ce trebuie să facem în toate companiile de stat – să intervenim înainte să ajungem acolo. Asta este propunerea noastră. Şi situaţia este foarte clară. Compania Tarom nu se poate susţine singură în acest moment cu modelul de business pe care îl are, cu structura de personal pe care o are. Şi asta ne-o dovedesc cei 10 ani în care fiecare român a dat bani din buzunarul propriu, că a circulat sau nu cu avioanele, a plătit bani ca această companie să funcţioneze”, a spus Oana Gheorghiu.