PSD pregătește o inițiativă legislativă în Senat care ar putea schimba semnificativ modul în care statul român își poate reduce participațiile în companiile profitabile.

Demersul vizează limitarea sau blocarea vânzării acțiunilor deținute de stat până la 31 decembrie 2027, cu scopul declarat de a proteja activele strategice și de a preveni înstrăinarea acestora prin metode considerate netransparente.

Reprezentanții PSD susțin că există intenții de vânzare accelerată a unor pachete de acțiuni de stat, prin mecanisme financiare precum ABB (accelerated bookbuilding), adică plasamente private realizate prin negociere directă, fără listare publică pe bursă.

Din perspectiva social-democraților, acest tip de tranzacții ar putea reduce nivelul de transparență și control public asupra modului în care sunt valorificate activele statului.

Unul dintre promotorii inițiativei, senatorul Daniel Zamfir, a transmis public că obiectivul este „apărarea companiilor profitabile ale statului” și oprirea vânzărilor considerate accelerate sau insuficient reglementate.

”Maine, la Senat, incepem ofensiva pentru apararea companiilor profitabile ale statului de „taifunul Bolojan”. Marele jaf, pregatit in secret, prevede vanzarea accelerata de actiuni-metoda ABB-fara LISTARE LA BURSA ,prin negociere directa!!! Legea va bloca instrainarea, pana la 31 dec 2027, a actiuniilor statului la companiile profitabile, a scris Daniel Zamfir pe Facebook.

În contrapunct, reprezentanții guvernamentali susțin că listarea la bursă a unor pachete minoritare de acțiuni reprezintă o practică modernă de guvernanță corporativă.

Argumentul principal este că intrarea investitorilor privați în acționariatul companiilor de stat contribuie la:

creșterea transparenței financiare

îmbunătățirea managementului

alinierea la standarde internaționale

utilizarea mai eficientă a resurselor publice

Premierul a subliniat că implicarea capitalului privat, chiar și minoritar, introduce mecanisme de control suplimentare și disciplină economică în administrarea companiilor.

Disputa dintre PSD și Guvern reflectă o diferență de viziune privind rolul statului în economie:

PSD susține menținerea controlului și limitarea vânzărilor până în 2027

Guvernul promovează deschiderea către piață și listarea la bursă

În centrul dezbaterii se află companii considerate profitabile sau strategice, unde statul deține participații semnificative.

Proiectul anunțat în Senat marchează o nouă etapă în dezbaterea privind privatizarea și administrarea companiilor de stat din România. Decizia finală va influența atât politica economică pe termen mediu, cât și nivelul de implicare al statului în sectoarele strategice ale economiei.