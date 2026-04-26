Alertă în estul României. Fragmente de dronă descoperite în Tulcea. Descoperirea unor noi fragmente de dronă în județul Tulcea ridică din nou semne de întrebare privind securitatea spațiului aerian al României. Incidentul, confirmat de Ministerul Apărării Naționale, vine pe fondul unei serii de evenimente similare înregistrate într-un interval foarte scurt, ceea ce amplifică îngrijorările autorităților și ale populației din zonele de frontieră.

Resturile au fost identificate într-o zonă situată între localitățile Luncavița și Văcăreni, în apropierea graniței cu Ucraina. Imediat după semnalarea incidentului, echipe ale Ministerul Afacerilor Interne au intervenit pentru securizarea perimetrului, limitând accesul și prevenind eventuale riscuri pentru populație.

În paralel, specialiști ai Serviciul Român de Informații și ai armatei s-au deplasat la fața locului pentru a analiza fragmentele. Acestea urmează să fie expertizate pentru a determina proveniența exactă, tipul dronei și eventualele componente periculoase.

Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, instituție care coordonează investigațiile în astfel de situații sensibile. Ancheta vizează atât stabilirea circumstanțelor prăbușirii, cât și evaluarea eventualelor încălcări ale spațiului aerian național.

Procedura standard în astfel de cazuri presupune izolarea zonei, ridicarea probelor și analizarea acestora în laboratoare specializate, urmată de un raport tehnic care poate fundamenta eventuale acțiuni diplomatice sau militare.

Evenimentul din Tulcea nu este singular. Cu o zi înainte, alte două drone au fost semnalate pe teritoriul României. Una dintre ele a căzut într-o zonă locuită din Galați și conținea încărcătură explozivă, fiind ulterior detonată controlat într-un perimetru sigur.

Cel de-al doilea incident s-a produs tot în județul Tulcea, în apropierea unei ferme, sugerând o posibilă traiectorie repetitivă sau o zonă de risc crescut. Succesiunea rapidă a acestor evenimente indică o intensificare a incidentelor la granița estică a țării.

”Ministerul Apărării Naționale a fost informat, în cursul zilei de duminică, 26 aprilie, despre faptul că între localitățile Luncavița și Văcăreni, din județul Tulcea, a fost semnalată existența unor fragmente de dronă. Perimetrul a fost securizat de membri ai Ministerului Afacerilor Interne , iar o echipă mixtă formată din specialiști din Ministerul Apărării Naționale și Serviciul Român de Informații se deplasează la fața locului pentru a cerceta situația și a ridica fragmentele în vederea expertizării. Cazul este preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța”, arată MApN.

În urma acestor situații, autoritățile române au adoptat măsuri suplimentare de monitorizare și securitate. De asemenea, a fost inițiat un demers diplomatic prin convocarea ambasadorului Federației Ruse la Ministerul Afacerilor Externe.

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a declarat că există certitudini privind originea acestor drone, indicând că ar fi vorba despre aparate de proveniență rusă. În același timp, partea rusă a transmis că nu vizează teritoriul României sau al NATO, menținând o poziție oficială precaută.

„Este evident, şi ştiţi şi din declaraţiile ministrului Apărării, Radu Miruţă, că ştim foarte clar că este o dronă rusească şi în acest sens nu avem semne de întrebare. Este pentru prima dată în discuţiile cu ambasadorul Federaţiei Ruse când nici dumnealui nu a putut nega cu totul faptul că drona care a intrat în spaţiul aerian al României este a lor”, a spus Ţoiu.

Investigațiile sunt în desfășurare, iar autoritățile urmează să comunice concluziile expertizelor tehnice. Între timp, populația din zonele afectate este sfătuită să evite apropierea de obiecte suspecte și să anunțe imediat autoritățile în cazul unor descoperiri similare.

Creșterea frecvenței acestor incidente pune presiune pe sistemele de apărare și pe mecanismele de cooperare internațională, într-un context regional deja marcat de instabilitate.