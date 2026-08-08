UPDATE: Explozie la granița cu România. O dronă s-a prăbușit în Bulgaria, în apropierea unor infrastructuri energetice critice. Incidentul ajunge în atenția NATO. Reacția MApN

Ministerul Apărării Naționale a venit cu primele clarificări după informațiile privind drona care a explodat în apropierea frontierei dintre Bulgaria și România. Potrivit instituției, sistemele radar românești nu au detectat niciun aparat de zbor care să fi traversat spațiul aerian al României în direcția Bulgariei.

Precizările MApN vin după ce premierul bulgar Rumen Radev a declarat că drona s-a prăbușit la aproximativ 100 de metri de granița cu România, situație care a ridicat întrebări cu privire la o posibilă traversare anterioară a teritoriului țării noastre.

Ministerul Apărării susține însă că datele sistemelor de supraveghere nu indică un asemenea scenariu.

„Supraveghere radar ale MApN nu au detectat niciun vehicul aerian care să fi traversat spațiul aerian al României către Bulgaria”, a anunțat Ministerul Apărării într-un comunicat de presă.

Mai mult, nici în perioada care a precedat explozia nu au fost identificate ținte aeriene a căror traiectorie să indice o deplasare din România către teritoriul bulgar.

„În intervalul de timp anterior producerii exploziei, nu au fost înregistrate evoluții ale unor ținte aeriene care să indice o posibilă traiectorie prin spațiul aerian național către teritoriul Bulgariei”, a precizat MApN.

Prin aceste precizări, Ministerul Apărării infirmă, pe baza datelor disponibile din supravegherea radar, ipoteza potrivit căreia drona ar fi traversat spațiul aerian românesc înainte de incidentul produs în apropierea frontierei.

Premierul bulgar Rumen Radev a convocat Consiliul de Securitate, iar autoritățile de la Sofia au anunțat că vor prezenta cazul în cadrul viitoarei reuniuni a Consiliului Nord-Atlantic. Incidentul are loc la doar câteva zile după ce România a doborât trei drone în mai puțin de 48 de ore.

Potrivit autorităților bulgare, aparatul de zbor fără pilot a pătruns în spațiul aerian al Bulgariei în jurul orei 8:10 și a explodat la scurt timp după aceea, într-un lan de floarea-soarelui.

Premierul Rumen Radev a precizat că explozia s-a produs la aproximativ 100 de metri de fostul punct de trecere a frontierei Kardam, într-o zonă considerată sensibilă din punct de vedere energetic.

Conform informațiilor prezentate de acesta, locul impactului se află:

la aproximativ 200 de metri de o stație de compresoare din România;

la circa 200 de metri de fostul punct de frontieră Kardam;

la aproximativ un kilometru de stația de compresoare a Bulgariei de pe gazoductul Trans-Balkan.

Autoritățile bulgare au precizat că nu au existat victime și nici avarii la infrastructurile din apropiere.

Premierul bulgar a explicat că aparatul nu a fost observat nici de sistemele de apărare aeriană ale Bulgariei și nici de cele ale României, deoarece zbura la o altitudine foarte mică.

„După cum știți, detectarea și contracararea acestor drone reprezintă o provocare majoră. De asemenea, nu am primit nicio informație de la Centrul de Operațiuni Aeriene Combinate al NATO din Torrejón, care monitorizează spațiul aerian deasupra Europei de Sud”, a spus Radev.

Potrivit martorilor citați de presa bulgară, în zonă s-a auzit o explozie puternică, urmată de o coloană de fum negru.

Zona în care s-a produs explozia a fost imediat izolată, iar poliția de frontieră și forțele de ordine desfășoară cercetări pentru stabilirea tipului de dronă.

Rumen Radev a declarat că aparatul a fost grav avariat în urma exploziei, ceea ce îngreunează identificarea acestuia.

„În prezent, există material fotografic; drona a fost avariată de explozie și nu se poate preciza tipul acesteia, fiind în curs de examinare, dar nu este o jucărie, ci una de dimensiuni mari”, a declarat Radev.

Premierul a amintit că, după incidentele recente înregistrate în România, Bulgaria și-a consolidat măsurile de supraveghere la frontieră prin desfășurarea unor sisteme antiaeriene, radare suplimentare și pregătirea avioanelor de luptă pentru intervenții rapide.

În urma incidentului de sâmbătă, autoritățile bulgare au decis suplimentarea efectivelor Poliției de Frontieră în zona graniței cu România.

Ministrul bulgar al Apărării, Dimitra Stoyanov, a anunțat că incidentul va fi discutat la reuniunea Consiliului Nord-Atlantic programată la începutul săptămânii viitoare.

„Polonia va furniza informații cu privire la cazul rachetelor balistice care au survolat teritoriul său și la resturile recuperate de acolo. România va furniza informații cu privire la dronele doborâte deasupra teritoriului său. De asemenea, Bulgaria va prezenta informații și va ridica din nou problema acestei drone, care a explodat pe teritoriul bulgar, la doar 100 de metri de granița cu România”, a spus el.

Potrivit ministrului, puterea exploziei indică faptul că aparatul transporta o cantitate importantă de explozibil.

Incidentul din Bulgaria vine într-un context tensionat în regiunea Mării Negre.

La sfârșitul lunii iulie, România a doborât trei drone în mai puțin de două zile, fiind primele aparate distruse de armata română de la începutul războiului din Ucraina.

Prima dronă a fost doborâtă în apropierea localității Padina, din județul Buzău.

A doua a fost distrusă la aproximativ 10 kilometri de localitatea Sfântu Gheorghe, în Delta Dunării.

Cea de-a treia a fost interceptată și doborâtă la aproximativ 12 kilometri nord-est de Sulina, în spațiul aerian național, deasupra apelor teritoriale ale României.

Noul incident produs la granița româno-bulgară readuce în atenție provocările legate de securitatea spațiului aerian din regiune și dificultățile de detectare a dronelor care zboară la altitudini foarte mici, în apropierea unor obiective de infrastructură critică.