Pensionarii care primesc lunar 1.281 de lei. Datele oficiale publicate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) indică o realitate socială importantă în România: sute de mii de pensionari nu reușesc să atingă pragul minim de venit și depind de indemnizația socială acordată de stat.
În luna martie 2026, numărul total al beneficiarilor acestei forme de sprijin a fost de 882.012 persoane, ceea ce confirmă faptul că un segment semnificativ al populației vârstnice se află la limita sărăciei.
Din totalul pensionarilor care primesc indemnizația socială:
- 842.773 provin din sistemul public de pensii
- 39.239 sunt pensionari din fostul sistem al agricultorilor
Această diferențiere evidențiază disparități istorice în modul de calcul și nivelul pensiilor între diverse categorii de contributori.
Ce este indemnizația socială pentru pensionari?
Conform legislației în vigoare (Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare), pensionarii ale căror venituri totale se situează sub pragul de 1.281 de lei primesc lunar o completare de la bugetul de stat.
Scopul acestei măsuri este asigurarea unui venit minim de subzistență pentru persoanele vârstnice cu pensii foarte mici.
Datele CNPP arată diferențe între categoriile de beneficiari:
- Pensionari din sistemul public: media indemnizației – 537 lei/lună
- Pensionari agricultori: media indemnizației – 364 lei/lună
Diferențele reflectă niveluri istorice distincte ale contribuțiilor și ale calculului pensiilor.
Distribuția geografică a beneficiarilor
|Județ / Municipiu
|Număr beneficiari
|București
|39.901
|Suceava
|35.745
|Iași
|31.870
|Dolj
|30.222
|Maramureș
|28.631
|Prahova
|28.100
Diferențe regionale în nivelul indemnizației
Valoarea medie a indemnizației sociale pentru pensionari
|Județ / Sector
|Valoare medie (lei)
|Maramureș
|628
|Hunedoara
|601
|Bistrița-Năsăud
|595
|Cluj
|595
Indemnizația socială pentru pensionarii agricultori
|Județ / Zonă
|Valoare medie (lei)
|Ilfov
|476
|Hunedoara
|465
|București (Sector 2 și 5)
|438 – 476
Specialiștii și foști oficiali guvernamentali atrag atenția că nivelul ridicat al beneficiarilor indică o problemă structurală a sistemului de pensii și a pieței muncii din ultimele decenii.
Fostul ministru al Muncii a subliniat că sărăcia în rândul categoriilor vulnerabile nu este un fenomen izolat, ci unul persistent, influențat de transformările economice și de lipsa unei strategii integrate de protecție socială la nivel național și european.
„Avem şi în piaţa muncii, şi în sistemul democratic, o subreprezentare a unor categorii. Ne poate duce asta, cred eu, către ideea unei Europe cu două viteze care se întâmplă de facto, fără graniţe şi fără state, pentru că există grupuri de cetăţeni, există categorii sociale care trăiesc revoluţia inteligenţei artificale şi există tot aici, în România, în Europa, categorii sociale, minorităţi, grupuri vulnerabile care luptă cu sărăcia şi luptă cu sărăcia de 20 de ani, pentru că de aia este nevoie de o strategie a Uniunii Europene, pentru că problema există şi nu avansează înspre un rezultat”, a afirmat Florin Manole miercuri, la Conferinţa Romania Government Roundtable 2026, organizată la Bucureşti de grupul editorial The Economist.
