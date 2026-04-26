Pensionarii care primesc lunar 1.281 de lei. Datele oficiale publicate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) indică o realitate socială importantă în România: sute de mii de pensionari nu reușesc să atingă pragul minim de venit și depind de indemnizația socială acordată de stat.

În luna martie 2026, numărul total al beneficiarilor acestei forme de sprijin a fost de 882.012 persoane, ceea ce confirmă faptul că un segment semnificativ al populației vârstnice se află la limita sărăciei.

Din totalul pensionarilor care primesc indemnizația socială:

842.773 provin din sistemul public de pensii

39.239 sunt pensionari din fostul sistem al agricultorilor

Această diferențiere evidențiază disparități istorice în modul de calcul și nivelul pensiilor între diverse categorii de contributori.

Conform legislației în vigoare (Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare), pensionarii ale căror venituri totale se situează sub pragul de 1.281 de lei primesc lunar o completare de la bugetul de stat.

Scopul acestei măsuri este asigurarea unui venit minim de subzistență pentru persoanele vârstnice cu pensii foarte mici.

Datele CNPP arată diferențe între categoriile de beneficiari:

Pensionari din sistemul public: media indemnizației – 537 lei/lună

Pensionari agricultori: media indemnizației – 364 lei/lună

Diferențele reflectă niveluri istorice distincte ale contribuțiilor și ale calculului pensiilor.

Județ / Municipiu Număr beneficiari București 39.901 Suceava 35.745 Iași 31.870 Dolj 30.222 Maramureș 28.631 Prahova 28.100

Valoarea medie a indemnizației sociale pentru pensionari

Județ / Sector Valoare medie (lei) Maramureș 628 Hunedoara 601 Bistrița-Năsăud 595 Cluj 595

Indemnizația socială pentru pensionarii agricultori

Județ / Zonă Valoare medie (lei) Ilfov 476 Hunedoara 465 București (Sector 2 și 5) 438 – 476

Specialiștii și foști oficiali guvernamentali atrag atenția că nivelul ridicat al beneficiarilor indică o problemă structurală a sistemului de pensii și a pieței muncii din ultimele decenii.

Fostul ministru al Muncii a subliniat că sărăcia în rândul categoriilor vulnerabile nu este un fenomen izolat, ci unul persistent, influențat de transformările economice și de lipsa unei strategii integrate de protecție socială la nivel național și european.