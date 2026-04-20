România se află în pragul unei crize multidimensionale, caracterizată printr-un declin abrupt al consumului și un haos administrativ care riscă să destabilizeze întreaga societate. Expertul contabil Radu Georgescu a lansat un avertisment dur pe rețelele de socializare, subliniind că ceea ce el numește „Halloween-ul economic” este deja o realitate vizibilă în 2026, iar etapele următoare — cea politică și cea socială — sunt iminente.

Potrivit acestuia, economia și consumul se prăbușesc sub ochii noștri, în timp ce deciziile guvernamentale din ultimele luni nu au făcut decât să accelereze acest proces dureros pentru mediul de afaceri și cetățeni.

Radu Georgescu critică dur parcursul Partidului Național Liberal (PNL) din ultimele zece luni, punctând faptul că formațiunea a abandonat principiile liberale în favoarea unor măsuri care au sufocat inițiativa privată.

„PNL a făcut tot ce nu trebuia să facă un partid liberal: creșteri de taxe și o birocrație mărită pentru firme”, explică expertul pe pagina sa de Facebook. În antiteză, acesta observă că PSD rămâne mai coerent cu propria doctrină, pregătindu-se pentru o mișcare de forță care să îi redefinească poziția pe scena politică, într-un moment în care actuala guvernare decontează sărăcirea accelerată a populației.

Analiza lui Radu Georgescu indică faptul că PSD urmărește schimbarea actualului Executiv pentru a-și impune propriile condiții și pentru a demonstra că nicio formă de guvernare nu este sustenabilă fără acceptul lor.

Expertul conturează trei scenarii posibile în urma unei eventuale căderi a Guvernului: găsirea unui nou premier în rândurile PNL, instalarea unui guvern tehnocrat controlat din umbră de PSD sau eșecul moțiunii, care ar duce la o pierdere de credibilitate pentru social-democrați. Miza reală, însă, dincolo de jocurile de culise, este implementarea impozitului progresiv pe venit, o dorință mai veche a stângii care ar putea deveni realitate sub un nou control politic.

Aceste schimbări fiscale ar urma să pună o presiune suplimentară pe veniturile mari, în timp ce veniturile mici ar putea beneficia de relaxări simbolice. Totuși, Radu Georgescu avertizează că adevărata problemă rămâne ignorată: economia reală.

În timp ce scena politică este ocupată de conflicte interne, firmele se închid săptămânal, lăsând tot mai mulți români fără locuri de muncă.

„Mai rău decât inflația ridicată sau creșterile de taxe este să rămâi fără nicio sursă de venit”, subliniază acesta, anticipând declanșarea „Halloween-ului social” spre finalul anului.

În acest context de instabilitate majoră, expertul contabil estimează că România nu va putea evita intervenția organismelor internaționale. Probabil, spre sfârșitul anului 2026, Fondul Monetar Internațional (FMI) va reveni în țară pentru a impune un program de guvernare riguros, singura soluție rămasă pentru a stabiliza finanțele publice scăpate de sub control.

Pilonul Analizei Status / Previziune Impactul Estimat de Expert Economie & Consum „Halloween Economic” (Prezent) Prăbușirea consumului și închiderea săptămânală a firmelor. Mediul Politic Instabilitate / Schimbare Guvern PSD vizează controlul total; PNL criticat pentru taxe și birocrație. Sistem Fiscal Impozit Progresiv Creșterea taxării pe veniturile mari; scăderi posibile pe veniturile mici. Piața Muncii „Halloween Social” (Final de an) Creșterea șomajului și pierderea surselor de venit pentru populație. Intervenție Externă Program FMI Impunerea unui program de guvernare extern pentru stabilizare.