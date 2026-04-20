Premierul Ilie Bolojan a reacționat ferm în urma deciziei Partidului Social Democrat din această seară, de a-i retrage sprijinul politic.

El a catalogat hotărârea partenerilor de coaliție drept una complet greșită și iresponsabilă față de interesele României. Șeful Executivului a subliniat că această mișcare nu reprezintă un atac la adresa unei persoane, ci un act care pune în pericol stabilitatea întregii țări.

În cadrul declarațiilor sale, făcute în urmă cu câteva minute, Ilie Bolojan a reamintit contextul dificil în care a fost formată coaliția în vara anului trecut, precizând că parteneriatul s-a bazat pe un program clar de redresare.

Liderul PNL a menționat că pilonii guvernării sale au fost introducerea ordinii în finanțele țării, buna guvernare și respectul față de cetățeni. Potrivit premierului, acțiunile actuale ale social-democraților riscă să „arunce în aer” aceste eforturi, demonstrând o lipsă totală de respect față de români.

„Am luat act de decizia complet greşită şi iresponsabilă a PSD faţă de România, nu faţă de o persoană. De ce spun asta? În vara anului trecut, într-o situaţie complicată pentru România, am format o coaliţie, pe baza unui program de redresare care se baza pe trei elemente, să facem ordine în finanţele ţării, pe bună guvernare şi pe respectul faţă de cetăţeni. Ceea ce vedem astăzi înseamnă periclitarea finanţelor ţării noastre, înseamnă aruncarea în aer a guvernării, totul făcut într-o lipsă de total respect faţă de cetăţenii ţării noastre”, a declarat Ilie Bolojan luni, 20 aprilie 2026.

Totodată, Ilie Bolojan a criticat dur atitudinea partenerilor de guvernare, afirmând că este anormal ca un partid să dorească să participe la luarea deciziilor, dar să fugă cu lașitate de responsabilitatea acestora.

El a reiterat că anumite principii nu pot fi negociate, precum reducerea risipei, eficientizarea statului, susținerea investițiilor prin fonduri europene și guvernarea cinstită.

„Este total anormal să încerci să fii doar parte la decizie, dar să fugi în totalitate cu laşitate de răspunderea deciziilor pe care le ai. Şi sunt câteva lucruri care în toată această perioadă nu au fost negociabile şi nu cred că trebuie să fie negociabile nici în perioada următoare, pentru că este singura condiţie pentru a crea condiţii pentru dezvoltare pentru cetăţenii ţării noastre: să reducem risipa, să facem un stat mai eficient, să susţinem investiţiile prin atragerea fondurilor europene şi să guvernăm corect şi cinstit pentru cetăţenii ţării noastre”, a indicat premierul Ilie Bolojan.

În final, șeful Guvernului a anunțat că nu va demisiona, argumentând că un om de stat responsabil trebuie să întărească țara, nu să o slăbească. Ilie Bolojan a declarat că își va exercita mandatul în continuare pentru a asigura stabilitatea guvernării.

Acesta a ținut să le mulțumească susținătorilor săi, interpretând mesajele primite ca fiind un vot de încredere pentru o Românie modernă, onestă și lipsită de privilegii sau sinecuri.

„Orice om de stat care se consideră responsabil vrea să-și întărească țara, nu să o slăbească așa cum vrea PSD (…) În aceste condiții, având în vedere responsabilitatea pe care o am și o avem față de țara noastră, vom continua să asigurăm guvernarea țării noastre, în așa fel încât să trecem cu bine peste această perioadă complicată pentru țara noastră. În plus, este o decizie iresponsabilă, ținând cont și de contextul internațional. Pentru că avem o suprapunere de crize, care înseamnă că pe lângă problemele care vin din stagnarea economiei europene din ultimii ani, avem criza generată de războiul din Golf. Avem problemele noastre de deficit și orice om de stat care se consideră responsabil în această perioadă caută să-și întărească țara și economia și nu să o slăbească așa cum se întâmplă prin deciziile pe care le-a luat PSD-ul. Și tot ce au făcut în aceste zile, mințindu-și electoratul, mințind cetățenii noștri cu privire la lucruri care s-au decis, dar nu și le-au asumat, cu privire la lucruri care au fost făcute într-un fel și nu în altul, nu face decât să descalifice această acțiune politică. Așa cum v-am spus, în continuare voi continua să exercit mandatul de premier, lucrând pentru cetățenii țării noastre, în așa fel încât să asigurăm stabilitatea guvernării și să facem ceea ce trebuie pentru România. Aș închide această declarație cu multumiri pentru cei care în această seară și pe rețelele sociale mi-au adresat sprijinul lor, mi-au arătat susținere, considerând că nu este un sprijin pentru o persoană, ci este sprijinul pentru România modernă, pentru România onestă, pentru o Românie fără privilegii, fără sinecuri”, a mai transmis Ilie Bolojan din fața sediului PNL.

Categorie Obiective și Principii Asumate Poziția Premierului față de Criză Piloni de Guvernare Ordine în finanțe, bună guvernare și respect pentru cetățean. PSD periclitează finanțele și aruncă în aer stabilitatea țării. Măsuri Administrative Reducerea risipei bugetare și eficientizarea aparatului de stat. Nu se negociază reformele necesare pentru dezvoltarea României. Investiții Prioritizarea proiectelor prin atragerea fondurilor europene. Orice blocaj politic afectează ritmul de absorbție a banilor de la UE. Răspundere Politică Guvernare corectă, cinstită și fără privilegii sau sinecuri. Acuză PSD de lașitate: „vor la decizie, dar fug de responsabilitate”. Statutul Mandatului Exercitarea mandatului pentru asigurarea stabilității. Refuzul demisiei: Mandatul continuă pentru o Românie modernă.

Reamintim că tot astăzi, 20 aprilie 2026, PSD i-a retras sprijinul politic lui Ilie Bolojan. Consultarea internă a PSD s-a finalizat cu un verdict clar: 97,7% dintre voturile exprimate prin SMS de către 5.000 de membri PSD susțin retragerea sprijinului politic pentru actualul premier.

Potrivit conducerii PSD, doar un procent infim de 2,3% a votat împotrivă.

Ieșirea PSD de la guvernare devine iminentă, punând în pericol stabilitatea Cabinetului, având în vedere că social-democrații controlau aproape jumătate din forța parlamentară a coaliției.

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a reacționat imediat.