Anunțul lui Sorin Grindeanu vine în urma unui vot online în cadrul PSD, unde 97,7% dintre membri au susținut retragerea sprijinului pentru actualul premier, în timp ce doar 2,3% s-au opus. Participarea ridicată la consultarea internă a fost prezentată ca un semnal de legitimitate pentru schimbarea de poziție a partidului.

Liderul PSD a transmis că mandatul primit de la partid este unul ferm: continuarea unei coaliții pro-europene este posibilă doar fără Ilie Bolojan în fruntea Guvernului. În lipsa acestei condiții, PSD ar urma să iasă din coaliție și să treacă în opoziție.

Sorin Grindeanu a confirmat că, în viziunea PSD, demisia lui Ilie Bolojan reprezintă singura variantă pentru evitarea unui blocaj politic total. Întrebat dacă PSD ar putea ajunge să își retragă miniștrii, secretarii de stat și prefecții din Guvern în cazul în care Bolojan rămâne în funcție, liderul social-democrat a confirmat că aceasta este varianta considerată normală în actualul context politic.

„Pasul normal este acesta. Da”, a spus Grindeanu la Antena 3.

De asemenea, Grindeanu a transmis că formațiunea nu intenționează să impună condiții în afara mandatului votat de membri, indiferent de eventualele apeluri la compromis venite în cadrul consultărilor de la Cotroceni.

„Nimic care să iasă dintr-o nerespectare a votului dat astăzi de colegi. Eu nu vreau să impun nimic”, a mai spus liderul social-democrat.

Întrebat despre posibilitatea depunerii unei moțiuni de cenzură în cazul în care premierul nu își dă demisia, liderul PSD a afirmat că toate opțiunile sunt analizate, în funcție de evoluția situației politice.

În același timp, Grindeanu a subliniat că mandatul primit este clar orientat spre înlocuirea lui Ilie Bolojan din funcția de prim-ministru, iar respectarea acestuia va ghida toate deciziile partidului.

„Toate variantele sunt posibile. Atât timp cât mandatul pe care l-am primit astăzi este acela de a nu mai avea pe Ilie Bolojan prim-ministru, eu și colegii mei vom încerca să respect acest mandat”, a subliniat Grindeanu.

În cadrul consultărilor cu Nicușor Dan, PSD va merge cu un mandat explicit: continuarea coaliției de guvernare într-o formulă pro-europeană, dar fără Ilie Bolojan în funcția de premier.

În cazul în care această variantă nu va fi acceptată, social-democrații sunt pregătiți să treacă în opoziție, ceea ce ar putea modifica semnificativ echilibrul politic din Guvern.

„Unul simplu, ne dorim să continuăm într-o coaliție pro-europeana fără Ilie Bolojan prim ministru. Dacă acest lucru nu este posibil, atunci PSD trece în opoziție. PSD nu susține un guvern minoritar și PSD nu face majoritate cu partide extremiste sau cu partide anti-europene”, a completat Sorin Grindeanu.

Schimbarea de poziție a PSD vine pe fondul unei consultări interne intense, în care peste 5.000 de membri au cerut oficial plecarea șefului Executivului. Această mobilizare a fost interpretată ca un semnal puternic de ruptură între conducerea partidului și actualul premier.

Rezultatul votului intern, combinat cu declarațiile liderului PSD, indică o etapă de tensiune politică ridicată, în care viitorul coaliției depinde direct de schimbarea conducerii Guvernului.

La rândul lui, ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că PSD așteaptă reacția premierului Ilie Bolojan după ce social-democrații au decis să nu îi mai acorde susținere politică. Acesta a explicat că partidul va acționa în funcție de răspunsul șefului Guvernului.

Întrebat concret ce va face în calitate de ministru în perioada următoare, Manole nu a oferit un răspuns clar, evitând să detalieze măsurile imediate. Totuși, el a subliniat că direcția politică a PSD este fermă și va fi urmărită în mod constant.

Ministrul a afirmat că formațiunea va continua să acționeze zilnic pentru atingerea obiectivului asumat, respectiv înlăturarea lui Ilie Bolojan din funcția de premier. Potrivit acestuia, acest demers va fi urmărit consecvent în perioada următoare.

„În acest moment PSD aşteaptă reacţia premierului referitoare la faptul că cel mai important partid din coaliţie nu îi mai acordă încrederea. O să reacţionăm după ce vom auzi această declaraţie a premierului. (…) Veţi afla cu certitudine, dar decizia noastră este fermă. Vom face şi mâine şi poimâine şi de acum încolo în fiecare zi tot ce vom putea pentru a putea să ajungem ajunge la deziderat, şi anume la îndepărtarea domnului Bolojan”, a afirmat Florin Manole la Antena 3.

Florin Manole a precizat că PSD așteaptă o reacție oficială din partea premierului, în contextul în care cel mai important partid din coaliție nu îi mai acordă încredere. Social-democrații vor decide pașii următori după declarația publică a lui Ilie Bolojan.

El a reiterat că formațiunea va reacționa după ce va exista un răspuns clar din partea premierului, sugerând că următoarele decizii politice depind de această poziție.

Întrebat ce va face concret în zilele următoare în calitate de ministru al Muncii, Florin Manole nu a oferit detalii specifice despre acțiunile administrative sau guvernamentale. În schimb, acesta a insistat asupra obiectivului politic al PSD, fără a clarifica modul în care acesta se reflectă în activitatea curentă a ministerului.

Ministrul Muncii a declarat că decizia PSD de a-și retrage sprijinul nu este una surprinzătoare, susținând că au existat numeroase tensiuni în cadrul coaliției. El a indicat existența unor divergențe pe teme precum salariul minim și pachetul de solidaritate, în special în relația cu Ministerul Muncii.

„Acest moment nu a venit în mod spontan şi surprinzător pentru nimeni, contradicţiile au fost dese. Vă spun în dreptul Ministerului Muncii: contradicţiile în legătură cu salariul minim, contradicţiile cu pachetul de solidaritate. Ei bine, la un moment dat s-a umplut paharul”, a mai spus ministrul Muncii.

Potrivit acestuia, acumularea acestor neînțelegeri a dus în final la decizia politică de retragere a sprijinului, descrisă ca rezultatul unui proces îndelungat de tensiuni interne.