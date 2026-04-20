Parlamentul României a devenit, luni, scena unui veritabil val de speculații și strategii de culise, pe măsură ce tensiunile dintre partenerii de guvernare au explodat. În centrul acestei furtuni politice se află premierul Ilie Bolojan, a cărui stabilitate în funcție depinde acum de votul intern al PSD.

Fiecare tabără așteaptă cu înfrigurare mutarea adversarului, într-un joc de șah în care miza este poziționarea strategică pentru viitoarele cicluri electorale. Deși atmosfera este dominată de diferite scenarii, s-au conturat deja două direcții majore de acțiune, în contextul în care premierul ar refuza să își prezinte demisia de onoare.

Prima variantă luată în calcul de analiști și parlamentari indică o schimbare radicală a polilor de putere. În acest scenariu, Ilie Bolojan ar putea încerca să supraviețuiască politic prezentându-se în fața Parlamentului, înainte de vacanța de vară, cu un nou Cabinet. Surpriza ar veni din partea susținerii parlamentare, care ar urma să fie asigurată de AUR la votul de învestitură, fapt ce ar arunca PSD într-o opoziție totală.

Cea de-a doua variantă presupune demiterea premierului prin moțiune de cenzură. Această mișcare ar forța resetarea negocierilor și ar deschide calea pentru refacerea coaliției PSD-PNL sub o nouă formulă de conducere.

Totuși, parlamentarii consultați subliniază că aceste proiecții sunt simple „poze de moment”, dinamica internă a partidelor fiind extrem de fluidă, fără o soluție clară de ieșire din criză până la această oră, potrivit stiripesurse.ro.

În paralel cu negocierile de la vârful statului, PSD a mobilizat aproape 5.000 de membri pentru un referendum intern simbolic, dar cu greutate politică, intitulat „Momentul Adevărului”. Membrii sunt chemați să se pronunțe direct asupra retragerii sprijinului politic pentru Ilie Bolojan, pe fondul unei situații economice pe care partidul o descrie în termeni sumbri.

Întrebarea adresată membrilor social-democrați invocă o prăbușire economico-socială în ultimele zece luni, punctând fenomene precum recesiunea, inflația galopantă și închiderea masivă a afacerilor. Documentul partidului subliniază scăderea investițiilor publice și a nivelului de trai, afectând în mod special tinerii, pensionarii și categoriile vulnerabile.

„Având în vedere prăbușirea economico-socială din ultimele 10 luni — cu recesiune, inflație, afaceri care se închid, șomaj, scăderea investițiilor publice și a nivelului de trai, în special pentru tineri, pentru pensionari și categoriile vulnerabile — plus lipsa dialogului real în Coaliție și cu partenerii sociali: Considerați că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan? (Răspuns: DA/ NU)”, este întrebarea la care trebuie să răspundă astăzi social-democrații.

Tensiunea a depășit sfera politicii economice, mutându-se în zona juridică și a drepturilor fundamentale. PSD a anunțat că va sesiza Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) și Parchetul în urma unei campanii online în care liderii social-democrați sunt portretizați drept „șobolani”.

Printr-un comunicat oficial, reprezentanții PSD au explicat că această campanie este una de sorginte nazistă și seamănă izbitor cu tehnicile de dezumanizare utilizate în Germania lui Hitler, sub coordonarea lui Joseph Goebbels.

Partidul a argumentat că asocierea membrilor și simpatizanților săi cu imagini care induc dezgust este o încălcare gravă a legislației privind discriminarea și propaganda fascistă.

Mai mult, social-democrații au afirmat că premierul Bolojan ar putea fi considerat co-autor al acestei propagande dacă nu se delimitează clar de ea, acuzând totodată o „dublă măsură” din partea celor care pretind că apără valorile europene în timp ce folosesc metode specifice regimurilor totalitare pentru a denigra convingerile politice ale cetățenilor.

„PSD va sesiza Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și Parchetul cu privire la campania de sorginte nazistă care vizează membrii și simpatizanții Partidului Social Democrat. Este în mod vădit o campanie coordonată, cu un stil propriu și o concepție unică, prin care se urmărește denigrarea a unei categorii de cetățeni, prin utilizarea unor tehnici de dezumanizare folosite anterior pe scară largă de către regimul nazist, sub coordonarea sinistrului ministru al Propagandei, Joseph Goebbels, cu scopul justificării atrocităților din timpul Holocaustului. Este absolut revoltător să constatăm că, în urma declarațiilor jignitoare ale premierului Bolojan, aceleași practici naziste sunt folosite astăzi în România pentru denigrarea unor cetățeni din cauza convingerilor lor politice. Iar în lipsa unei delimitări, premierul devine co-autor al acestei propagande ilegale. PSD precizează că asocierea cu un partid politic și exprimarea neîngrădită a unor convingeri, inclusiv de natură politică, reprezintă drepturi fundamentale, garantate de Constituția României. Ca atare, organizarea, coordonarea și diseminarea unei campanii agresive de asociere a membrilor și simpatizanților PSD cu imagini care induc dezgust și repulsie reprezintă o încălcare deosebit de gravă a legislației privind combaterea discriminării și interzicerea distribuirii de materiale de propagandă de tip fascist. În practica CNCD, orice comportament care duce la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant și ofensator pe criteriul convingerilor politice ale unor persoane, reprezintă un act agresiv de hărțuire, care trebuie sancționat conform legii. O astfel de conduită este profund anti-europeană și anti-democratică. Este o reînviere a unor practici josnice specifice regimurilor totalitare. Este o dezonorantă și dezgustătoare dublă măsură din partea celor care, deși condamnă extremismul, au distribuit astfel de materiale în numele pro-europenismului și valorilor umane”, este comunicatul oficial transmis de PSD luni, 20 aprilie 2026.