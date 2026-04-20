Evaluarea generală a direcției în care se îndreaptă România, în contextul guvernării Ilie Bolojan, este preponderent negativă, conform datelor furnizate de sondajul Avangarde. Proporțiile indică o neîncredere larg răspândită în evoluția actuală a țării.

Potrivit cercetării sociologice, 82% dintre românii intervievați consideră că direcția este una greșită. În contrast, doar 15% apreciază că România se află pe un drum corect, iar 3% nu au oferit un răspuns clar. Aceste cifre evidențiază un dezechilibru major între percepția negativă și cea pozitivă în rândul populației.

Nemulțumirea nu se limitează doar la percepția generală, ci se reflectă și în evaluarea concretă a activității Guvernului.

Jumătate dintre respondenți, respectiv 50%, declară că sunt total nemulțumiți de modul în care executivul gestionează România, în timp ce 26% sunt mai degrabă nemulțumiți. Doar 20% se declară mai degrabă mulțumiți, iar 2% afirmă că sunt foarte mulțumiți.

În rândul votanților Partidului Social Democrat, nemulțumirea este și mai pronunțată. Astfel, 60% dintre aceștia afirmă că sunt total nemulțumiți, iar 35% mai degrabă nemulțumiți. Procentele celor care exprimă o opinie favorabilă sunt marginale: 3% mai degrabă mulțumiți și doar 1% foarte mulțumiți.

Analiza opiniei publice privind activitatea directă a premierului Ilie Bolojan indică un nivel ridicat de dezamăgire în rândul populației, în raport cu așteptările existente înainte de instalarea guvernului.

Întrebați despre modul în care actualul Guvern a răspuns așteptărilor anterioare lunii ianuarie 2025, 47% dintre respondenți au declarat că sunt mai degrabă dezamăgiți. Un procent semnificativ, de 42%, afirmă că nu aveau așteptări clare, în timp ce doar 10% se declară mai degrabă mulțumiți de evoluția actuală.

În ceea ce privește activitatea premierului, 59% dintre respondenți afirmă că sunt deloc mulțumiți de performanța lui Ilie Bolojan. Alți 19% sunt mai degrabă nemulțumiți, în timp ce doar 10% se declară mai degrabă mulțumiți, iar 2% foarte mulțumiți. Aceste date indică o erodare accentuată a capitalului de încredere al prim-ministrului.

Sondajul relevă și poziția publicului față de componența actuală a Guvernului, în special în raport cu Partidul Social Democrat. Majoritatea respondenților, respectiv 57%, consideră că PSD ar trebui să părăsească guvernarea. În schimb, 23% susțin menținerea partidului în executiv, iar 20% nu au oferit un răspuns.

Datele sondajului au fost colectate prin metoda CATI (interviuri telefonice), pe un eșantion multi-stratificat și probabilistic. Eroarea maximă de eșantionare este de +/- 3%, la un nivel de încredere de 95%. Populația vizată a fost cea adultă, neinstituționalizată, iar rezultatele au fost ponderate în funcție de gen și nivel de educație.

Tabel sinteză – principalele rezultate ale sondajului Avangarde: