Românii susțin parțial parteneriatul cu SUA. Un sondaj realizat în aprilie 2026 arată că opinia publică din România este împărțită între susținerea parteneriatului strategic cu SUA și îngrijorările legate de efectele economice ale conflictului din Iran.

Potrivit datelor, 53% dintre respondenți consideră corectă decizia României de a permite avioanelor americane de realimentare să folosească baze de pe teritoriul național, în timp ce 35% o văd ca pe o decizie greșită, iar 12% nu au o opinie clară.

În ceea ce privește percepția generală asupra conflictului, 40% dintre români cred că acesta va afecta prețurile la energie și comerțul, în timp ce 21% spun că nu au încredere în informațiile disponibile. Aproximativ 16% sunt foarte îngrijorați și consideră că România ar trebui să acționeze rapid pentru a se proteja.

Opiniile sunt împărțite și în legătură cu poziția României în Uniunea Europeană. Doar 21% consideră că aceasta este clară și coerentă, în timp ce 24% cred că nu este bine coordonată, iar alți 22% văd diferențe între discursul european și percepția publică din România.

Majoritatea românilor susțin însă o abordare diplomatică: 47% sunt de acord sau total de acord că România ar trebui să se axeze pe cooperare internațională și respectarea dreptului internațional.

În schimb, sprijinul pentru alinierea necondiționată cu SUA este mai scăzut: doar 29% sunt de acord cu această direcție, în timp ce 35% se opun.

Pe plan economic, temerile sunt evidente: 43% dintre respondenți cred că impactul asupra României va fi semnificativ, în special în ceea ce privește energia și prețurile, iar 29% consideră că efectele vor exista, dar vor fi gestionate prudent.

Cercetarea a fost realizată pe un eșantion probabilistic, multi-stratificat, format din 850 de respondenți. Studiul vizează populația adultă din România, respectiv persoanele de 18 ani și peste, neinstituționalizate. Datele au fost colectate în perioada 7–10 aprilie 2026, prin metoda CATI (interviuri telefonice).

Pentru asigurarea unei reprezentativități cât mai ridicate, rezultatele au fost ponderate în funcție de criterii relevante precum genul și nivelul de educație. Marja maximă de eroare este de ±3,4%, la un nivel de încredere de 95%. De asemenea, este important de menționat că, în anumite situații, totalul procentelor poate varia cu până la ±1% față de 100%, ca urmare a rotunjirilor.

Întregul sondaj poate fi consultat mai jos.