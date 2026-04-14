Schimbarea Guvernului din Ungaria este interpretată de economistul Radu Georgescu drept un moment cu impact direct asupra echilibrului economic regional, în special în raport cu România, care pierde din atractivitate în fața investitorilor.

Acesta remarcă faptul că reacțiile entuziaste ale unor români nu reflectă implicațiile economice reale ale evenimentului.

„Uraa !!

Am văzut oameni care se bucură că s-a schimbat Guvernul din Ungaria

Dar această schimbare va pune și mai multă presiune economică și socială pe România

Îți explic de ce

Să începem”, a scris economistul.

În analiza sa, Georgescu arată că schimbarea politică a produs efecte imediate în costurile de finanțare ale Ungariei, ceea ce crește atractivitatea țării pentru investitori.

„Schimbarea Guvernului din Ungaria a făcut o magie economică

Ieri, cotațiile dobânzilor plătite de Ungaria au scăzut cu aproape 10%

Ungaria redevine o țară prietenoasă pentru investitori”, a explicat acesta.

Semnalele transmise de instituțiile financiare majore arată o repoziționare evidentă a capitalului, investitorii orientându-se către piețe considerate mai sigure și mai profitabile, pe fondul diferențelor tot mai mari de performanță economică din regiune.

„Barclays, una dintre cele mai mari bănci de investiții de pe planeta Pământ, a recomandat clienților să vândă titlurile de stat ale României și să cumpere titlurile de stat ale Ungariei”, a precizat economistul.

În acest context, există riscul ca fluxurile de investiții străine să ocolească tot mai mult România, pe măsură ce investitorii își reorientează capitalul către economii din regiune care oferă costuri de finanțare mai reduse și perspective de stabilitate mai solide.

„Dacă până acum multe investiții străine se opreau la vest de România, acum, după schimbarea Guvernului din Ungaria, sunt și mai multe motive pentru care să investești în Ungaria în detrimentul României”, a adăugat acesta.

Schimbarea Guvernului din Ungaria este analizată de economist într-un context mai larg, care evidențiază decalajele tot mai mari dintre România și alte economii din regiune, în special Bulgaria.

Georgescu susține că raportarea tradițională a României la Bulgaria nu mai este relevantă.

„Timp de 30 de ani România a fost comparată cu Bulgaria

Dar în ultimii ani Bulgaria s-a detașat economic de România

În 2026 dacă faci comparația între Bulgaria și România, îi jignești pe bulgari”, a afirmat acesta.

Datele economice prezentate conturează un contrast puternic între cele două state, evidențiind diferențe majore în ceea ce privește inflația, costurile de finanțare și ritmul de creștere economică, indicatori esențiali pentru atractivitatea unei economii.

„Bulgaria are inflație de 3%

Populația și firmele bulgărești plătesc dobânzi la credite de 4%

Economia și consumul cresc spectaculos în 2026 în Bulgaria

Bonus

Bulgaria a trecut la euro în 2026”, a explicat economistul.

În schimb, România este descrisă ca fiind într-o situație economică dificilă, marcată de dezechilibre macroeconomice accentuate, costuri ridicate de finanțare și o presiune tot mai mare asupra consumului și activității economice.

„Acum, din punct de vedere economic, România este exact inversul Bulgariei

În 2026 România are cea mai mare inflație din Europa

Populația și firmele românești plătesc cele mai mari dobânzi la credite din Europa

Economia și consumul din România se prăbușesc în 2026”, a subliniat acesta.

Ungaria rămâne, de asemenea, într-un context complicat, însă schimbarea politică produce efecte rapide în percepția investitorilor.

„Și în Ungaria este inflație

Și în Ungaria populația și firmele plătesc dobânzi mari la credite”, a arătat Georgescu.

Schimbarea Guvernului din Ungaria este interpretată de economist și prin prisma comportamentului electoral, acesta insistând asupra faptului că deciziile alegătorilor sunt dominate de realitățile economice.

Georgescu descrie modul în care este perceput votul în România, subliniind lipsa unei delimitări ideologice clare.

„Eu am zero interes pentru politică

Eu cred că în România nu sunt partide de dreapta sau de stânga

De fiecare dată când votăm în România, este o loterie

Mereu încercăm să votăm răul cel mai mic”, a transmis acesta.

În sprijinul ideii că economia este factorul decisiv în alegeri, economistul invocă un slogan cunoscut.

„It’s just the economy, stupid

E doar economie, prostule”, a menționat acesta.

El explică faptul că alegătorii își bazează votul pe situația financiară personală.

„Acest slogan spune că pe planeta Pământ, oamenii votează cu un ochi în portofel și cu un ochi la lista de politicieni

Pe oameni îi interesează în primul rând dacă au bani să-și întrețină copiii și familia”, a detaliat economistul.

Referindu-se la votul din Ungaria, Georgescu consideră că schimbarea politică reflectă această logică economică.

„În Ungaria oamenii au votat duminică și cu un ochi în portofel

Și au votat schimbarea

Deoarece vor o viață mai bună”, a explicat acesta.

În ceea ce privește România, economistul anticipează o reacție similară a electoratului, dar cu rezultate diferite.