Liderul partidului Tisza, Peter Magyar, a cărui formațiune a câștigat alegerile parlamentare desfășurate duminică, 12 aprilie 2026, în Ungaria și care va fi, cel mai probabil, viitorul prim-ministru, a anunțat că va avea o întâlnire cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, la Budapesta.

Potrivit acestuia, după o serie de discuții purtate cu zece lideri europeni, a reușit să poarte o convorbire telefonică și cu președintele UDMR. Peter Magyar a transmis public că cei doi au convenit să continue negocierile față în față, în cursul săptămânii viitoare, în capitala Ungariei.

Mesajul a fost publicat pe contul său de Facebook, unde liderul Tisza a explicat că discuțiile recente fac parte dintr-un efort mai amplu de construire a unor relații politice solide după victoria electorală.

„Astăzi, după ce am discutat cu 10 lideri europeni, am vorbit la telefon cu Kelemen Hunor, președintele UDMR. Am convenit ca săptămâna viitoare să continuăm negocierile față în față la Budapesta”, a transmis Peter Magyar.

În timpul campaniei electorale, Kelemen Hunor și-a exprimat susținerea pentru Viktor Orbán și partidul Fidesz, participând inclusiv la un miting electoral organizat la Debrețin înainte de scrutinul de duminică. În același context, Viktor Orbán l-a descris pe liderul UDMR drept „șeful ardelenilor”, consolidând astfel relația politică dintre cele două formațiuni.

În discursurile sale din campanie, Kelemen Hunor a susținut că majoritatea maghiarilor din Transilvania îl sprijină pe Viktor Orbán. Cu toate acestea, după anunțarea rezultatelor, liderul UDMR a transmis un mesaj de felicitare către Peter Magyar și partidul Tisza, subliniind că alegerile din Ungaria s-au desfășurat cu o prezență record la vot.

El a evidențiat că un număr mare de cetățeni, atât din țară, cât și din diaspora, și-au exercitat dreptul democratic și a felicitat formațiunea câștigătoare pentru victorie.

„Alegerile din Ungaria s-au desfășurat cu o prezență record la vot. Un număr mare de maghiari, atât din țară, cât și din străinătate, și-au exercitat dreptul de vot. Felicit Partidul Tisza și pe Péter Magyar pentru victorie”, a scris președintele UDMR pe Facebook duminică seară, pe 12 aprilie 2026.

În același timp, analiști politici au apreciat că Peter Magyar este un politician pragmatic și că, în noul context, va încerca să mențină o relație bună cu UDMR. Aceștia consideră că dialogul dintre cele două părți ar putea continua pe baze constructive, în ciuda poziționărilor diferite din timpul campaniei.

Pe fondul schimbărilor politice de la Budapesta, șefa diplomației române, Oana Țoiu, a avut duminică o convorbire telefonică cu Anita Orban, desemnată să preia portofoliul de ministru de Externe al Ungariei. Discuția a vizat o posibilă resetare a relațiilor externe ale Ungariei, bazată pe respect reciproc și pe obiective comune privind creșterea calității vieții cetățenilor.

Oana Țoiu a transmis că a inițiat apelul pentru a o felicita pe Anita Orban pentru victoria electorală și că acest schimb a reprezentat primul contact oficial cu un membru al viitorului guvern ungar. Ea a subliniat că a remarcat mobilizarea puternică a electoratului și a apreciat modul în care campania electorală a fost desfășurată.

Ministrul român a evidențiat, în esență, că rezultatul alegerilor reflectă dorința cetățenilor pentru schimbare și că puterea votului rămâne decisivă, indiferent de influența politică existentă. De asemenea, aceasta a arătat că discuțiile s-au concentrat pe necesitatea unei colaborări mai strânse între cele două state, inclusiv în cadrul inițiativelor regionale coordonate de România în acest an.

În final, Oana Țoiu a adresat o invitație oficială Anitei Orban de a efectua o vizită în România.

„Am sunat-o în această seară pe Anita Orban, viitoarea ministră de externe a Ungariei, pentru a o felicita pentru victoria electorală. A fost un prim contact oficial cu un reprezentant al viitorului Guvern vecin, prilej cu care am împărtăşit bucuria acestui moment istoric de schimbare. I-am transmis admiraţia mea pentru mobilizarea exemplară a poporului ungar şi a etnicilor maghiari, dar şi echipei sale pentru o campanie construită autentic, printre oameni. Rezultatul de ieri a dovedit că oricât de mare ar fi controlul unor politicieni asupra sistemelor de putere, acesta nu este suficient pentru a o păstra la infinit. Puterea cetăţenilor care aleg să ceară un viitor mai bun prin vot este suverană, iar Anita a subliniat, în repetate rânduri, că alegerea de ieri a fost una clară: o schimbare de regim. Dialogul nostru s-a concentrat pe o nouă abordare a politicii externe a Ungariei, bazată pe respect reciproc şi pe ambiţia comună de a creşte calitatea vieţii cetăţenilor noştri printr-o colaborare mai strânsă. Totodată, am trecut în revistă formatele regionale prezidate de România anul acesta, pe care le vedem ca oportunităţi majore pentru a întări perspectiva noastră comună în regiune”, a transmis Oana Țoiu într-un mesaj postat pe rețeaua X.

— Toiu Oana (@oana_toiu) April 13, 2026