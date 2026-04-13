Traian Băsescu reacționează după ce Viktor Orban a pierdut alegerile
Fostul șef al statului a reacționat pe rețelele sociale după victoria opoziției conduse de Péter Magyar, afirmând că rezultatul arată forța democrației în fața influențelor externe.
„Trump va pleca, America rămâne!
Implicat masiv în campania pentru susţinerea lui Viktor Orban, tandemul Donald Trump – Vladimir Putin, a fost bătut măr de poporul maghiar.
Duminică Trump şi Putin au aflat că există ceva mai puternic decât armele lor nucleare aducătoare de moarte, mai puternic decât bombardierele lor aducătoare de moarte, mai puternic decât rachetele lor aducătoare de moarte, mai puternic decât milioanele lor de soldaţi gata să moară pe câmpurile de luptă invadând ţări străine, fără să ştie de ce.
Acest “ceva mai puternic” decât armele se numeşte “vot democratic”.
Şi Trump şi Putin urăsc democraţia şi Lumea cu Reguli. Ei urăsc Europa Democratică, urăsc Europa Unită, urăsc Europa cu Reguli, urăsc Europa cu Valori.
Trump şi Putin îşi doresc să destrame Europa pentru a o controla şi stăpâni.
Duminică au aflat că nu se poate!
Trump va pleca, America rămâne!”, a scris Traian Băsescu.
Critici dure la adresa lui Donald Trump
Fostul președinte a reiterat și criticile la adresa liderului american, acuzându-l de deteriorarea relațiilor cu Europa.
„Donald Trump culege ce a semănat. A avut dispreț pentru europeni, a vorbit urât despre ei, a pus sub semnul întrebării existența NATO, a vrut să ocupe Groenlanda, teritoriu care aparține Uniunii Europene. Deci, culege ce a semănat. A semănat dispreț pentru europeni și culege reacția. Deci nu ar trebui să se supere.
„Ceea ce vreau să subliniez și o spun din proprie experiență. Nu cred că vreunul din liderii europeni a avut o atitudine de respingere față de Statele Unite. Respingerea este față de Donald Trump. Omul acesta a venit și a făcut zob tot comerțul internațional cu noile tarife vamale, s-a apucat de un război fără să știe ce face… Nici acum nu este conștient ce a făcut în Orient, din atacarea Iranului, de modul în care a făcut-o.
Problema nu este a lui Trump, problema este a Americii. Noi, toți, avem interes ca SUA să nu iasă umilite din acest conflict. În realitate Trump se îndreaptă cu toată energia către un astfel de deznodământ.
Omul ăsta nu știe ce a făcut și continuă să fie arogant, în loc să spună: «fraților am greșit veniți să rezolvăm problema»”, a declarat Traian Băsescu.
UDMR felicită victoria partidului Tisza
Rezultatul alegerilor din Ungaria, unde prezența la vot a depășit 79,5%, a fost salutat și de liderii UDMR.
Președintele formațiunii, Kelemen Hunor, a transmis un mesaj scurt:
„Alegerile din Ungaria s-au desfășurat cu o prezență record la vot. Un număr mare de maghiari, atât din țară, cât și din străinătate, și-au exercitat dreptul de vot. Felicit Partidul Tisza și pe Péter Magyar pentru victorie!”
Anterior scrutinului, liderul UDMR își exprimase sprijinul pentru Viktor Orbán.
„S-a încheiat o epocă, Ungaria sărbătorește”
Senatorul Tánczos Barna a descris atmosfera din Budapesta după anunțarea rezultatelor:
„S-a încheiat o epocă, Ungaria sărbătorește. Ceea ce am văzut în această noapte la Budapesta este adevărata atmosferă revoluționară, de schimbare de regim”.
Acesta a recunoscut că nu a anticipat rezultatul alegerilor și a vorbit despre o schimbare majoră de direcție politică.
„Am intrat într-o nouă eră”
Parlamentarul UDMR a subliniat amploarea transformării politice din țara vecină:
„Am intrat într-o nouă eră, care este practic opusul celei de până acum în aproape toate aspectele”.
El a evidențiat diferențele de abordare față de Uniunea Europeană și schimbarea generațională în rândul liderilor politici.
În final, Tánczos Barna a punctat diferența de opțiuni între alegători și a transmis un mesaj de acceptare a rezultatului:
„Asta înseamnă democrație”.
Potrivit datelor prezentate, aproximativ 3,1 milioane de alegători au susținut schimbarea, în timp ce circa 2,5 milioane au votat pentru continuarea guvernării lui Viktor Orbán.
Victoria partidului Tisza, condus de Péter Magyar, marchează sfârșitul unei perioade politice îndelungate în Ungaria și deschide o nouă etapă în relația țării cu Uniunea Europeană și partenerii internaționali.
