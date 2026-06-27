Ungaria ia din nou fața României. Budapesta a stabilit deja ținta pentru adoptarea monedei euro
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Guvernul Ungariei a prezentat pentru prima dată un orizont clar privind aderarea la zona euro. Premierul Peter Magyar a declarat că țara ar putea îndeplini criteriile economice necesare până în anul 2030, însă decizia finală privind adoptarea monedei unice va necesita și o consultare publică.
Ungaria vrea să îndeplinească criteriile de aderare la euro până în 2030
Premierul ungar Peter Magyar a afirmat, după o întâlnire desfășurată la Budapesta cu președintele Eurogrupului, Kyriakos Pierrakakis, că anul 2030 reprezintă un obiectiv realist pentru ca Ungaria să îndeplinească criteriile de convergență stabilite prin Tratatul de la Maastricht.
Potrivit acestuia, adoptarea efectivă a monedei euro va reprezenta ulterior o decizie politică separată, care va necesita consultarea populației, transmite Bloomberg.
Deși Ungaria nu are în prezent un calendar oficial pentru aderarea la zona euro, partidul Tisza, condus de Peter Magyar, a transformat acest obiectiv într-un element central al programului său economic.
Guvernul consideră că simplul parcurs spre euro poate aduce beneficii economiei
Premierul ungar susține că respectarea criteriilor de aderare ar putea genera efecte pozitive încă înainte de introducerea monedei euro.
Potrivit acestuia, procesul de apropiere de standardele europene poate contribui la creșterea încrederii investitorilor, a companiilor și a consumatorilor, ceea ce ar susține dezvoltarea economiei.
Peter Magyar a apreciat că respectarea criteriilor de convergență ar putea reduce costurile de finanțare ale statului, prin scăderea randamentelor obligațiunilor și a primelor de risc. În opinia sa, aceste evoluții ar putea aduce economii de ordinul sutelor de miliarde de forinți anual pentru bugetul Ungariei.
După declarațiile premierului, moneda națională, forintul, s-a apreciat cu până la 0,4% față de euro, iar randamentele obligațiunilor guvernamentale pe termen de zece ani au înregistrat o scădere.
Datoria publică rămâne cea mai mare provocare
Peter Magyar a recunoscut că respectarea criteriului privind datoria publică va fi cea mai dificilă etapă. Conform regulilor de la Maastricht, datoria publică nu ar trebui să depășească 60% din produsul intern brut, iar atingerea acestui prag reprezintă una dintre cele mai importante condiții pentru aderarea la zona euro.
Premierul a precizat însă că obiectivul poate fi atins fără măsuri de austeritate.
Ungaria pregătește modificarea planului fiscal și accesarea fondurilor europene
Ministrul Finanțelor, Andras Karman, a anunțat că Ungaria estimează că miniștrii de finanțe ai Uniunii Europene vor aproba, pe 10 iulie, planul revizuit din cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență.
Aprobarea ar permite deblocarea a aproximativ 16,7 miliarde de euro din fondurile europene care au fost suspendate în perioada fostului guvern condus de Viktor Orban.
Executivul de la Budapesta intenționează să publice în acest an un nou plan fiscal pe termen mediu, care va include măsurile bugetare și economice necesare pentru îndeplinirea criteriilor de aderare la zona euro.
Intrarea în mecanismul ERM II va fi decisă ulterior
Înainte de adoptarea monedei euro, Ungaria trebuie să intre în Mecanismul Cursului de Schimb (ERM II), etapă obligatorie pentru toate statele care doresc să adere la zona euro.
Ministrul Finanțelor a explicat că această decizie va fi luată doar după consolidarea poziției fiscale a țării și va fi stabilită de comun acord între Guvern și banca centrală.
Potrivit premierului Peter Magyar, obiectivul ca Ungaria să îndeplinească toate criteriile de la Maastricht până în anul 2030 este unul realist și poate fi atins fără aplicarea unor măsuri dure de reducere a cheltuielilor publice.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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