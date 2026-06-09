Deputații din Ungaria își taie salariile cu 40%. Economiile generate prin această reducere reprezintă echivalentul unui an de cheltuieli de funcționare a parlamentului

Deputații parlamentului din Ungaria au acceptat luni reducerea veniturilor cu 40%, într-o decizie menită să contribuie la îmbunătățirea situației finanțelor publice și la transmiterea unei imagini de probitate cerute de noul prim-ministru Péter Magyar, într-un context bugetar tensionat.

Măsura a fost justificată de Péter Magyar prin necesitatea de a demonstra modestie din partea clasei politice. Acesta a declarat luna trecută, într-un interviu acordat RTL, că decizia reflectă această abordare, iar votul a fost adoptat în unanimitate de cei 189 de parlamentari prezenți, potrivit informațiilor publicate de AFP.

Decizia vine la scurt timp după victoria partidului Tisza, condus de Péter Magyar, la alegerile parlamentare din aprilie.

Începând de luna viitoare, salariul de bază al deputaților maghiari va fi de 3.690 de euro brut. Potrivit majorității conservatoare, economiile generate prin această reducere reprezintă echivalentul unui an de cheltuieli de funcționare a parlamentului.

Pachetul de măsuri include și eliminarea rambursării facturilor de telefonie mobilă, precum și reducerea indemnizațiilor parlamentare pentru chirie, locuință și personal.

Péter Magyar a legat această reformă de necesitatea realizării de economii într-un context de austeritate și de intensificare a luptei împotriva corupției, scrie sursa menționată.

Potrivit lui Ferenc Biró, șeful Autorității pentru Integritate, corupția ar fi costat Ungaria cel puțin 186 de miliarde de euro în cei șaisprezece ani de guvernare. Acesta a susținut într-un interviu acordat unui grup civic implicat în promovarea valorilor democratice că fostul guvern i-ar fi solicitat să nu își îndeplinească misiunea de control.

În România, parlamentarii beneficiază o indemnizație lunară de demnitate publică, la care se adaugă mai multe beneficii și sume pentru activitatea din teritoriu. În 2026, indemnizația de bază se situează în jur de 14.000 lei net pe lună, în funcție de grila de salarizare și eventualele ajustări aprobate recent în sistemul public.

Pe lângă această sumă, fiecare parlamentar primește și o sumă forfetară lunară destinată funcționării biroului parlamentar (chirie, angajați, logistică). Aceasta este de ordinul a peste 30.000 lei pe lună, ceea ce poate duce la un total lunar semnificativ mai mare decât indemnizația propriu-zisă. În 2026, această sumă a fost chiar ușor ajustată în jos printr-o reducere de aproximativ 10% față de nivelurile anterioare.