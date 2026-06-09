Radu Georgescu cere eliminarea ROBOR și IRCC din calculul creditelor: Acești indici nu reflectă realitatea economică

Economistul Radu Georgescu a publicat o analiză referitoare la disputa din jurul indicilor ROBOR și IRCC, susținând că ambele formule ar trebui eliminate dacă se dorește construirea unui sistem bancar transparent în România.

Acesta a afirmat pe Facebook că în ultimele zile a fost contactat de ambele părți implicate în ceea ce el numește „războiul ROBOR”. Potrivit economistului, i s-a propus fie să participe la atacurile împotriva sistemului bancar românesc, fie să îl apere. Georgescu a precizat însă că preferă să privească dincolo de conflictul existent și consideră că problema de fond este reprezentată de existența celor doi indici.

În opinia sa, atât ROBOR, cât și IRCC nu reflectă realitatea economică și nu oferă o imagine corectă asupra costului banilor pentru instituțiile bancare.

Economistul explică faptul că ROBOR și IRCC au fost concepuți inițial ca indici statistici care să reprezinte costul finanțării pentru bănci. În practică, susține el, aceștia nu mai au legătură cu costul real de finanțare al unei bănci.

Potrivit lui Radu Georgescu, cei doi indici reprezintă dobânzile la care băncile se împrumută între ele pe piața interbancară.

Acesta consideră că ROBOR și IRCC pot fi influențați cu ușurință deoarece se bazează pe tranzacții desfășurate exclusiv în interiorul sistemului bancar. Din acest motiv, economistul apreciază că există posibilitatea ca acești indicatori să fie influențați sau manipulați.

„În ultimele zile, am fost contactat de ambele tabere implicate în „războiul ROBOR”. Mi s-a propus fie să ajut în atacul împotriva sistemului bancar din Romania. Fie să sar în apărarea lui. Poziția mea este însă diferită și privesc dincolo de acest conflict de suprafață. Dacă vrem cu adevărat un sistem bancar transparent în România, ROBOR și IRCC trebuie să dispară. De ce? Pentru că acești indici nu reflectă realitatea economică. Inițial, ROBOR și IRCC au fost gândiți ca indici statistici care să reprezinte costul banilor pentru bănci. În practică, însă, acești doi indici nu înseamnă nimic pentru costul real de finanțare al unei instituții bancare”, a scris economistul pe Facebook.

Georgescu argumentează că relevanța celor doi indici pentru activitatea bancară este redusă, deoarece finanțarea obținută prin împrumuturi interbancare reprezintă mai puțin de 1% din totalul surselor de finanțare ale unei bănci. În aceste condiții, el consideră că toate creditele acordate populației și companiilor sunt legate de indicatori care reflectă doar o mică parte din realitatea financiară a instituțiilor bancare.

În analiza sa, economistul susține că peste 80% din finanțarea unei bănci provine din depozitele constituite de persoane fizice și juridice. Acesta consideră că depozitele clienților reprezintă adevăratul cost al banilor pentru o instituție financiară.

Din acest motiv, Radu Georgescu propune ca toate creditele bancare să fie calculate pornind de la costul real de finanțare rezultat din depozite, nu de la indicatorii utilizați în prezent pe piața interbancară. În opinia sa, o astfel de abordare ar oferi o transparență mai mare și ar permite identificarea cu exactitate a adaosului comercial sau a marjei de profit practicate de fiecare bancă.

„1 Ce sunt ROBOR și IRCC Reprezintă dobânzile la care băncile își împrumută bani între ele 2 De ce acesti indici pot fi usor manipulati Fiind tranzacții închise, exclusiv în interiorul sistemului bancar, acești indici pot fi, evident, influențați sau manipulați. 3 De ce ROBOR și IRCC nu au nicio relevanta pentru sistemul bancar Finanțarea prin împrumuturi interbancare reprezintă sub 1% din totalul finanțării unei bănci. Așadar, legăm toate creditele populației și firmelor de indicatori care reprezintă doar 1% din realitatea din spate. 4 Ce trebuie facut Peste 80% din finanțarea unei bănci vine direct de la clienți – adică de la persoanele fizice și juridice care își țin economiile în depozite la acea bancă. Acolo este costul real al banilor. Dacă ne dorim o transparență totală și o piață corectă, toate creditele bancare ar trebui să fie calculate pornind de la costul real de finanțare al băncii din depozite, nu de la indici artificiali din piața interbancară. Doar așa am putea vedea cu acuratețe care este adaosul comercial (marja profitului) al fiecărei bănci”, a mai scris economistul.

Economistul a abordat și problema protejării populației și companiilor împotriva eventualelor abuzuri din partea băncilor. Acesta susține că simpla modificare a unei formule statistice nu reprezintă o soluție, amintind că în trecut s-a făcut trecerea de la ROBOR la IRCC fără rezultate semnificative.

Ca alternativă, Georgescu propune limitarea marjei nete de dobândă a băncilor, după modelul plafoanelor aplicate în alte domenii considerate esențiale, precum energia, alimentele de bază sau combustibilii.

„5 Cum poate statul sa protejeze populatia de abuzurile bancilor Dacă statul își dorește cu adevărat să sprijine populația și companiile românești soluția nu este modificarea unei formule statistice (așa cum s-a trecut în trecut de la ROBOR la IRCC, fără rezultate). Soluția ar putea fi limitarea adaosului comercial al băncilor (marja netă de dobândă), după modelul plafoanelor aplicate în alte sectoare critice, cum ar fi energia, alimentele de bază sau combustibilul. Concluzii Până când nu vom corecta baza de calcul și nu vom aduce transparență totală asupra costului real al banilor, vom continua să asistăm la un război steril al indicilor, în care victimele sigure rămân clienții”, a conchis economistul.

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