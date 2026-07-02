Ungaria pregătește cele mai dure sancțiuni pentru poluare. Fabricile care încalcă legea vor fi închise

Ungaria anunță o schimbare de direcție în politica privind industria bateriilor pentru vehicule electrice, după apariția unui caz de poluare care a amplificat nemulțumirile publice. Ministrul Mediului a avertizat că fabricile care încalcă legislația de mediu ar putea fi închise, iar sancțiunile vor fi înăsprite. Decizia vine la scurt timp după schimbarea de putere produsă în urma alegerilor și în contextul controverselor privind investițiile străine din acest sector.

Ungaria pregătește o înăsprire semnificativă a măsurilor împotriva companiilor din industria bateriilor pentru vehicule electrice care nu respectă normele de mediu, după ce un caz de poluare a readus în prim-plan impactul dezvoltării accelerate a acestui sector asupra comunităților locale.

Ministrul Mediului, Laszlo Gajdos, a transmis că autoritățile sunt hotărâte să schimbe abordarea din ultimii ani, perioadă în care dezvoltarea industrială a fost favorizată în detrimentul protecției mediului. Oficialul a anunțat că executivul va majora amenzile pentru poluare până la nivelul celor mai severe sancțiuni din Europa și nu exclude suspendarea activității fabricilor care încalcă în mod repetat legea.

„Trebuie să restabilim echilibrul dintre dezvoltarea industrială și protecția mediului. În ultimii 16 ani, acest echilibru s-a înclinat complet în favoarea industriei. Cei care încalcă în mod repetat reglementările, pun în pericol sănătatea și siguranța cetățenilor maghiari și ignoră legile maghiare nu au ce căuta în Ungaria”, a spus Gajdos, promițând să ridice amenzile pentru poluare la ceea ce a numit cele mai stricte niveluri din Europa.

Declarațiile marchează o schimbare importantă de direcție după strategia promovată începând din 2021 de fostul premier Viktor Orban, care a mizat pe transformarea Ungariei într-un centru european al producției de baterii pentru vehicule electrice. Potrivit calculelor guvernamentale, această strategie a atras investiții străine de aproximativ 26 de miliarde de euro, în principal din partea companiilor sud-coreene și chineze.

Înaintea alegerilor, însă, efectele asupra mediului, sănătății și siguranței populației au devenit o temă majoră în dezbaterea publică, iar liderul de centru-dreapta Peter Magyar, care a promis o abordare mai strictă față de acest sector, l-a învins categoric pe Viktor Orban.

Unul dintre cele mai importante dosare care au alimentat această schimbare de poziție vizează compania chineză Semcorp, producător de componente pentru baterii, care operează o fabrică în Debrețin, al doilea oraș ca mărime din Ungaria. Descoperirea unei poluări extinse cu aluminiu în probele de apă prelevate din puțurile de monitorizare din apropierea unității de producție a determinat autoritățile să suspende licența fabricii la sfârșitul lunii iunie.

În acest context, Laszlo Papp, primarul orașului Debrețin și membru al partidului Fidesz, a cerut public ca Semcorp să își înceteze activitatea în oraș, invocând rezultatele investigațiilor privind poluarea mediului.

Compania Semcorp, care produce folii separatoare pentru baterii litiu-ion și folii din plastic cu aluminiu, nu a răspuns solicitărilor Reuters pentru un punct de vedere. Într-o declarație transmisă agenției ungare de presă MTI, reprezentanții companiei au precizat că au declanșat o investigație amplă pentru identificarea cauzelor poluării.

Scandalul a generat și tensiuni politice. Zsolt Tarkanyi, parlamentar al partidului Tisza din Debrețin, a susținut că primarul Laszlo Papp ar trebui să demisioneze după apariția informațiilor privind poluarea.

În aceeași notă, Peter Magyar l-a criticat pe edil pentru rolul avut în dezvoltarea proiectelor din industria bateriilor în oraș.

„L-am putea numi (pe Papp) sfântul protector al fabricilor de baterii”, a declarat Magyar într-o conferință de presă, spunând că a contribuit la deschiderea terenului pentru proiecte de baterii pentru vehicule electrice la scară largă în Debrețin, o fostă bastionă Fidesz, în ciuda opoziției locuitorilor locali.

Primăria din Debrețin nu a răspuns solicitărilor de presă referitoare la cererea de demisie formulată de opoziție.

Pe fondul acestor controverse, partidul Tisza continuă să își consolideze poziția în preferințele electoratului. Potrivit unui sondaj median, formațiunea este susținută de 73% dintre alegătorii hotărâți, în timp ce Fidesz, partidul lui Viktor Orban, este creditat cu 21%.