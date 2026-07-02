Ungaria pregătește cele mai dure sancțiuni pentru poluare. Fabricile care încalcă legea vor fi închise
SURSA FOTO: Facebook, Péter Magyar – Peter Magyar, Ungaria
Ungaria anunță o schimbare de direcție în politica privind industria bateriilor pentru vehicule electrice, după apariția unui caz de poluare care a amplificat nemulțumirile publice. Ministrul Mediului a avertizat că fabricile care încalcă legislația de mediu ar putea fi închise, iar sancțiunile vor fi înăsprite. Decizia vine la scurt timp după schimbarea de putere produsă în urma alegerilor și în contextul controverselor privind investițiile străine din acest sector.
Ungaria promite sancțiuni mai dure și închiderea fabricilor care încalcă legislația de mediu
Ungaria pregătește o înăsprire semnificativă a măsurilor împotriva companiilor din industria bateriilor pentru vehicule electrice care nu respectă normele de mediu, după ce un caz de poluare a readus în prim-plan impactul dezvoltării accelerate a acestui sector asupra comunităților locale.
Ministrul Mediului, Laszlo Gajdos, a transmis că autoritățile sunt hotărâte să schimbe abordarea din ultimii ani, perioadă în care dezvoltarea industrială a fost favorizată în detrimentul protecției mediului. Oficialul a anunțat că executivul va majora amenzile pentru poluare până la nivelul celor mai severe sancțiuni din Europa și nu exclude suspendarea activității fabricilor care încalcă în mod repetat legea.
„Trebuie să restabilim echilibrul dintre dezvoltarea industrială și protecția mediului. În ultimii 16 ani, acest echilibru s-a înclinat complet în favoarea industriei.
Cei care încalcă în mod repetat reglementările, pun în pericol sănătatea și siguranța cetățenilor maghiari și ignoră legile maghiare nu au ce căuta în Ungaria”, a spus Gajdos, promițând să ridice amenzile pentru poluare la ceea ce a numit cele mai stricte niveluri din Europa.
Declarațiile marchează o schimbare importantă de direcție după strategia promovată începând din 2021 de fostul premier Viktor Orban, care a mizat pe transformarea Ungariei într-un centru european al producției de baterii pentru vehicule electrice. Potrivit calculelor guvernamentale, această strategie a atras investiții străine de aproximativ 26 de miliarde de euro, în principal din partea companiilor sud-coreene și chineze.
Înaintea alegerilor, însă, efectele asupra mediului, sănătății și siguranței populației au devenit o temă majoră în dezbaterea publică, iar liderul de centru-dreapta Peter Magyar, care a promis o abordare mai strictă față de acest sector, l-a învins categoric pe Viktor Orban.
Cazul Semcorp din Debrețin amplifică presiunea politică și controversele privind investițiile chineze
Unul dintre cele mai importante dosare care au alimentat această schimbare de poziție vizează compania chineză Semcorp, producător de componente pentru baterii, care operează o fabrică în Debrețin, al doilea oraș ca mărime din Ungaria. Descoperirea unei poluări extinse cu aluminiu în probele de apă prelevate din puțurile de monitorizare din apropierea unității de producție a determinat autoritățile să suspende licența fabricii la sfârșitul lunii iunie.
În acest context, Laszlo Papp, primarul orașului Debrețin și membru al partidului Fidesz, a cerut public ca Semcorp să își înceteze activitatea în oraș, invocând rezultatele investigațiilor privind poluarea mediului.
Compania Semcorp, care produce folii separatoare pentru baterii litiu-ion și folii din plastic cu aluminiu, nu a răspuns solicitărilor Reuters pentru un punct de vedere. Într-o declarație transmisă agenției ungare de presă MTI, reprezentanții companiei au precizat că au declanșat o investigație amplă pentru identificarea cauzelor poluării.
Scandalul a generat și tensiuni politice. Zsolt Tarkanyi, parlamentar al partidului Tisza din Debrețin, a susținut că primarul Laszlo Papp ar trebui să demisioneze după apariția informațiilor privind poluarea.
În aceeași notă, Peter Magyar l-a criticat pe edil pentru rolul avut în dezvoltarea proiectelor din industria bateriilor în oraș.
„L-am putea numi (pe Papp) sfântul protector al fabricilor de baterii”, a declarat Magyar într-o conferință de presă, spunând că a contribuit la deschiderea terenului pentru proiecte de baterii pentru vehicule electrice la scară largă în Debrețin, o fostă bastionă Fidesz, în ciuda opoziției locuitorilor locali.
Primăria din Debrețin nu a răspuns solicitărilor de presă referitoare la cererea de demisie formulată de opoziție.
Pe fondul acestor controverse, partidul Tisza continuă să își consolideze poziția în preferințele electoratului. Potrivit unui sondaj median, formațiunea este susținută de 73% dintre alegătorii hotărâți, în timp ce Fidesz, partidul lui Viktor Orban, este creditat cu 21%.
Recomandările noastre
Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.