Taxe de până la peste 140% pentru importuri strategice. Contextul deciziei europene

Comisia Europeană a publicat astăzi un regulament prin care introduce taxe antidumping definitive pentru importurile de 1,4-butanediol (BDO), provenite din Republica Populară Chineză, Arabia Saudită și Statele Unite ale Americii. Măsura vizează produsele care intră pe piața Uniunii Europene din cele trei state menționate, după finalizarea unei anchete comerciale.

Decizia autorităților europene stabilește niveluri diferite ale taxelor, în funcție de țara de origine. Pentru importurile din China, acestea se situează între 105,6% și 113,7%. În cazul Arabiei Saudite, taxa este de 52,4%, în timp ce pentru Statele Unite ale Americii nivelul variază între 135,7% și 142,5%.

Potrivit evaluărilor realizate în timpul anchetei, importurile de BDO din cele trei țări au fost introduse pe piața europeană la prețuri de dumping. Aceste practici au generat efecte negative asupra industriei din Uniunea Europeană, sector care își desfășoară activitatea în principal în Germania, Țările de Jos și Italia.

BDO este o substanță chimică intermediară utilizată în lanțuri de producție industriale diverse. Acesta intră în componența mai multor produse chimice derivate, inclusiv tereftalatul de polibutilenă (PBT), tereftalatul de adipat de polibutilenă (PBAT), poliuretanul (PU), poliesterul saturat (SAT), tetrahidrofuranul (THF), n-metilpirolidona (NMP), copoliesterul termoplastic (TPC) și gama-butirolactona (GBL).

Produsele derivate din BDO sunt utilizate ulterior într-o gamă largă de industrii. Printre acestea se regăsesc sectorul auto, industria apărării, industria textilă, producția de materiale plastice, electronica, construcțiile, fabricarea bateriilor, industria farmaceutică și cea cosmetică.

Datele comerciale arată că, în anul 2024, Uniunea Europeană a importat BDO în valoare de 140 de milioane de euro din cele trei state vizate de anchetă. Fluxurile comerciale au avut ca destinație piața europeană, unde producția internă este concentrată în special în Germania, Țările de Jos și Italia.

Industria europeană de BDO funcționează în acest context al schimburilor comerciale cu importuri provenite din China, Arabia Saudită și Statele Unite ale Americii, conform datelor prezentate în evaluarea pieței și a măsurilor adoptate.