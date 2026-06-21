Semnal neașteptat din industria auto: ce se întâmplă cu prețul mașinilor electrice

Șoferii din Marea Britanie și Uniunea Europeană nu ar trebui să se aștepte la o reducere semnificativă a prețurilor vehiculelor electrice, în ciuda intensificării competiției dintre producătorii chinezi, a declarat unul dintre actorii importanți din industria auto electrică.

Brian Gu, vicepreședinte al producătorului Xpeng, a afirmat că rivalitatea dintre companiile din China nu se va traduce neapărat într-un război al prețurilor pe piețele europene. „Nu văd cum va veni”, a spus Brian Gu, referindu-se la scenariul unei competiții agresive prin prețuri în Europa, similară celei din China.

Oficialul Xpeng a explicat că producătorii auto chinezi ar putea adopta o strategie orientată mai mult spre calitate și diferențiere atunci când vizează consumatorii europeni. Această abordare ar fi diferită de cea din piața internă, unde concurența ridicată a dus la scăderi semnificative de prețuri.

„Cred că în cazul clienților din Europa, în special în cazul clienților din piețele dezvoltate, accentul se pune mai mult pe calitate și diferențiere decât pe cost”, a precizat Brian Gu.

În același timp, el a menționat că pe alte piețe, precum Asia de Sud-Est sau economiile emergente, unele mărci chineze continuă să concureze în principal prin preț.

Industria auto electrică din China a crescut rapid la nivel global, susținută de subvenții guvernamentale și costuri mai reduse de producție comparativ cu SUA, Europa, Japonia și Coreea de Sud. Totuși, numărul mare de producători locali a intensificat competiția internă, determinând reduceri de prețuri.

Potrivit datelor companiei de consultanță AlixPartners, anul trecut existau 129 de producători de vehicule electrice în China. Această fragmentare a pieței a contribuit la presiuni asupra profitabilității, ceea ce a determinat autoritățile chineze să reducă sprijinul prin subvenții.

În acest context, companiile mai solide financiar, inclusiv Xpeng, și-au orientat atenția către piețele externe, inclusiv Europa, în căutarea unor marje de profit mai stabile.

Xpeng, companie fondată de He Xiaopeng, continuă să înregistreze pierderi, pe fondul investițiilor semnificative în cercetare și extinderea rețelei de vânzări în Europa. Modelul electric G6, cu un preț de 39.990 de lire sterline, reprezintă unul dintre produsele cu care compania își consolidează prezența pe piața europeană.

Datele analistului Matthias Schmidt indică faptul că Xpeng a vândut aproximativ 7.300 de vehicule în Europa în primele trei luni ale anului 2026. Compania își propune să accelereze ritmul de creștere și să concureze direct cu alți producători chinezi, inclusiv BYD, Chery, Changan, Geely și SAIC, care deține brandul MG.

Xpeng încearcă să se diferențieze prin integrarea unor tehnologii avansate, cu accent pe sistemele de conducere autonomă. Funcțiile de asistență pentru șofer sunt deja disponibile pe scară largă, iar compania plănuiește testarea robotaxiurilor în Guangzhou, orașul său de origine.

Există, de asemenea, planuri pentru extinderea tehnologiilor fără șofer în Europa, posibil în prima jumătate a anului viitor, în funcție de adoptarea unor noi standarde internaționale.

Brian Gu, fost bancher la JP Morgan și implicat în listarea Xpeng la Bursa din New York în 2020, a afirmat că firma ar putea recupera rapid diferențele față de competitori din domeniul mobilității autonome, precum Waymo, Baidu sau Wayve.

Pe lângă dezvoltarea tehnologică, Xpeng analizează opțiuni pentru extinderea capacităților de producție în Europa. În prezent, compania colaborează cu producătorul contractant Magna din Austria pentru asamblarea vehiculelor.

Reprezentanții Xpeng au menționat că există interes din partea unor producători auto europeni care dețin capacități de producție neutilizate și caută proiecte noi. De asemenea, au fost menționate discuții privind infrastructura industrială disponibilă pe piața europeană, inclusiv facilități scoase la vânzare de companii auto consacrate.