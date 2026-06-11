BYD își anunță cel mai ambițios obiectiv. Vrea să depășească Toyota și să conducă piața mondială

BYD vrea să ajungă cel mai mare producător auto din lume în următorii cinci ani, potrivit unei declarații făcute de președintele companiei, Wang Chuanfu, în cadrul adunării anuale a acționarilor desfășurate la Shenzhen, în China. Mesajul vine într-un moment dificil pentru grupul chinez, care se confruntă cu presiuni pe piața internă și cu o scădere semnificativă a valorii acțiunilor. Conducerea companiei încearcă astfel să transmită investitorilor un semnal de încredere privind perspectivele de dezvoltare ale producătorului auto.

BYD și-a prezentat strategia de dezvoltare în cadrul reuniunii anuale cu acționarii, organizată la sediul central al companiei din Shenzhen. În fața unui public format din aproximativ 1.000 de investitori, Wang Chuanfu a insistat asupra planurilor de extindere și asupra investițiilor în tehnologiile care ar urma să susțină următoarea etapă de creștere a grupului.

Potrivit informațiilor publicate de Shanghai Securities News și confirmate de un participant la întâlnire, conducerea companiei consideră că extinderea producției bateriilor Blade de a doua generație reprezintă una dintre prioritățile majore ale acestui an, informează Reuters. Oficialii companiei au identificat capacitatea de producție a acestor baterii drept unul dintre principalele obstacole care limitează ritmul de dezvoltare.

„BYD va deveni cu adevărat producătorul auto numărul 1 la nivel global în ceea ce privește amploarea în cinci ani”, a declarat Wang, subliniind exporturile puternice și progresele tehnologice ale firmei, inclusiv îmbunătățirile aduse tehnologiilor de baterii și încărcare rapidă, despre care consideră că vor stimula creșterea atât pe plan intern, cât și internațional.

Ulterior, compania a confirmat că președintele său și-a exprimat dorința ca grupul să ajungă lider mondial al industriei auto. Reprezentanții producătorului nu au oferit însă detalii suplimentare privind discuțiile purtate în cadrul întâlnirii cu acționarii.

Ambițiile anunțate de conducerea BYD vin într-un context în care producătorul chinez încearcă să depășească dificultățile întâmpinate pe piața internă. Compania s-a clasat pe locul șase la nivel mondial în 2025, după ce a vândut aproximativ 4,6 milioane de vehicule.

În ultimul an, grupul a resimțit efectele concurenței tot mai agresive din partea altor producători chinezi, ceea ce a afectat ritmul de creștere al vânzărilor pe piața locală. În paralel, evoluția bursieră a companiei a devenit un motiv de îngrijorare pentru investitori.

Acțiunile listate la Hong Kong au pierdut peste 45% față de maximul atins în ultimele 12 luni, în timp ce titlurile tranzacționate la Shenzhen au înregistrat un recul de aproximativ 33%. Miercuri dimineață, presiunea asupra cotației a continuat, acțiunile BYD scăzând cu 4,3% la Hong Kong și cu 1,6% la Shenzhen.

Pentru ca obiectivul anunțat de Wang Chuanfu să devină realitate, BYD ar trebui să depășească performanțele actualului lider mondial, Toyota Motor, companie care a vândut în 2025 de peste două ori mai multe vehicule decât constructorul chinez.

Totuși, producătorii auto din China au câștigat teren în mai multe regiuni importante, inclusiv în Asia de Sud-Est și Orientul Mijlociu, zone în care constructorii japonezi au pierdut din cota de piață. Datele Asociației Chinei pentru Autoturisme indică o expansiune rapidă a mărcilor chineze pe aceste piețe.

Creșterea exporturilor reprezintă unul dintre principalele argumente pe care se bazează conducerea BYD. În perioada ianuarie–mai, exporturile companiei au avansat cu 65% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Brazilia, Marea Britanie și Australia au fost cele mai importante piețe externe ale grupului, beneficiind de bariere comerciale relativ reduse pentru vehiculele produse în China.

Cu toate acestea, avansul vânzărilor externe nu a fost suficient pentru a compensa încetinirea activității de pe piața internă. În aceeași perioadă, livrările totale ale companiei au înregistrat o scădere de peste 20%, semnalând provocările pe care constructorul chinez trebuie să le depășească pentru a-și atinge obiectivul de a deveni lider mondial al industriei auto.

Pe lângă obiectivul de a deveni cel mai mare producător auto din lume, BYD își accelerează și planurile de dezvoltare în Europa. Compania chineză caută o soluție rapidă pentru extinderea capacităților de producție pe continent, iar preluarea unei fabrici existente este varianta favorizată de conducere.

În cadrul lansării europene a modelului Dolphin G, organizată la Berlin, Stella Li a explicat că grupul preferă achiziționarea unei unități industriale deja funcționale în locul construirii unei fabrici complet noi. Spania se află printre țările analizate pentru găzduirea celei de-a doua uzine europene a companiei, însă oficialul nu a oferit detalii privind celelalte locații aflate pe lista scurtă și nici un termen pentru luarea deciziei.

Strategia este strâns legată de planurile de creștere ale companiei pe piața europeană. Prioritatea imediată rămâne lansarea producției la prima fabrică europeană a BYD, aflată în Ungaria, unde primele vehicule ar urma să iasă de pe liniile de asamblare în ultimul trimestru al acestui an. În paralel, compania a decis să suspende proiectul unei fabrici planificate anterior în Turcia.

Expansiunea industrială vine pe fondul unei creșteri accelerate a vânzărilor. Livrările BYD în Europa au urcat cu 270% anul trecut, până la aproape 188.000 de vehicule, iar în primele cinci luni ale acestui an au depășit deja pragul de 100.000 de unități. Producția locală ar permite companiei să evite tarifele suplimentare aplicate de Uniunea Europeană automobilelor electrice importate din China.

Argumentele economice cântăresc tot mai mult în decizia companiei. Industria auto europeană se confruntă de mai mulți ani cu un excedent de capacitate de producție, în special în Europa de Vest, unde numeroase unități industriale funcționează sub potențial. În acest context, Alfredo Altavilla, consilier senior al BYD pentru Europa, a explicat de ce grupul caută facilități deja existente.