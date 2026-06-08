Constructorii chinezi accelerează ofensiva în Europa. Mărcile japoneze de automobile sunt împinse în defensivă

Europa nu mai reprezintă o prioritate pentru mai mulți constructori auto japonezi, care își redirecționează investițiile către piețe mai mari și mai profitabile. Pe fondul expansiunii accelerate a mărcilor chineze, segmentul de automobile traversează una dintre cele mai importante transformări din ultimele decenii. Nissan, Honda și Mitsubishi și-au recalibrat deja strategiile regionale, în timp ce Toyota rămâne singurul producător japonez care continuă să câștige teren pe continent.

În industria de automobile din Europa se conturează o schimbare profundă de strategie, determinată de costurile ridicate ale dezvoltării de modele dedicate regiunii și de concurența tot mai agresivă venită din China.

Anunțul Nissan privind posibilitatea ca grupul chinez Chery, proprietarul mărcii Jaecoo, să preia una dintre cele două linii de producție ale uzinei din Sunderland este considerat un exemplu relevant al acestei tendințe. Constructorul japonez încearcă să reducă pierderile și să optimizeze activitatea unei fabrici care funcționează sub capacitate.

În acest context, Nissan devine cea mai recentă marcă japoneză care își reorientează prioritățile. După Honda și Mitsubishi, compania a decis să își concentreze resursele pe piețele considerate esențiale pentru dezvoltarea viitoare: Japonia, America de Nord și China.

„Concurența devine din ce în ce mai acerbă cu jucătorii chinezi. În mod tradițional, investiam mult în produse specifice pentru Europa. Având în vedere amploarea pe care o avem, s-a dovedit că nu este sustenabil”, a declarat Ivan Espinosa.

Directorul general al Nissan a explicat că dezvoltarea unor produse pentru piețe cu volume mai mari permite amortizarea investițiilor fără a transfera costurile către operațiunile europene.

„Prin valorificarea acestor piețe mai mari, susținem amortizarea unor astfel de produse și nu punem această povară pe seama unei operațiuni mai mici. Ceea ce facem este, de fapt, să găsim o modalitate sustenabilă de a rămâne în Europa”, a spus Espinosa.

Producătorii japonezi au schimbat radical industria auto europeană în anii 1970 și 1980, când au devenit sinonimi cu fiabilitatea și eficiența proceselor de producție. Totuși, avantajul competitiv care le-a consacrat s-a diminuat treptat pe măsură ce standardele de calitate au crescut la nivelul întregii industrii.

Potrivit lui David Bailey, profesor de economie a afacerilor la Birmingham Business School, succesul istoric al constructorilor japonezi s-a bazat în mare măsură pe reputația lor privind fiabilitatea.

„Multe mărci japoneze au avut un succes imens în epoca în care fiabilitatea era factorul cheie de diferențiere. Pe măsură ce calitatea a convergut în întreaga industrie, acest avantaj a devenit mai puțin puternic”, a declarat Bailey.

Situația diferă semnificativ de cea din Statele Unite, unde Toyota, Honda și Nissan controlează aproximativ o treime din piață. Potrivit aceluiași expert, cumpărătorii americani au apreciat în primul rând caracterul practic și accesibilitatea modelelor japoneze, în timp ce clienții europeni acordă o importanță mai mare designului, tradiției de brand și imaginii premium.

În prezent, presiunea suplimentară vine din partea constructorilor chinezi, care și-au extins agresiv prezența în Europa și atacă exact segmentele unde mărcile japoneze erau puternice.

„Mărcile japoneze se confruntă cu o presiune tot mai mare din partea producătorilor chinezi de echipamente originale (OEM) care migrează către hibride pentru a evita tarifele anti-subvenții și calcă peste tot picioarele jucătorilor japonezi. De asemenea, acestea vizează aceleași piețe agnostice față de marcă, cum ar fi Regatul Unit, piețele din sudul Europei și cele nordice, unde producătorii japonezi au prosperat anterior”, a declarat analistul Matthias Schmidt.

Datele din Marea Britanie ilustrează această schimbare. În primele patru luni din 2026, cota de piață a mărcilor japoneze a scăzut la 12,4%, de la 14,3% în perioada similară a anului trecut. În același interval, constructorii chinezi au urcat la 15,4%. În luna aprilie, diferența a fost și mai mare: 17,3% pentru mărcile chineze, față de doar 9,3% pentru cele japoneze.

O altă provocare majoră pentru constructorii japonezi este tranziția către propulsia electrică, un domeniu în care ritmul de dezvoltare din China depășește cu mult evoluțiile din Japonia.

Timp de ani de zile, producătorii japonezi au întâmpinat dificultăți în adaptarea ofertelor lor la cerințele europene privind motorizările diesel. Astăzi, provocarea este reprezentată de trecerea accelerată la automobile electrice.

Toyota este una dintre puținele excepții. Strategia bazată pe hibride s-a dovedit câștigătoare, iar modelele sale se aliniază în prezent cererii europene. Cu toate acestea, performanțele japonezilor pe segmentul electric rămân limitate.

În primele luni ale anului, cota totală a Japoniei pe piața auto europeană a fost de 12,6%, însă pe segmentul vehiculelor electrice aceasta a coborât la doar 4,6%. În schimb, automobilele hibride au reprezentat aproape jumătate din vânzările japoneze, cu o pondere de 49%.

Diferența față de China este semnificativă. În Regatul Unit, constructorii chinezi au ajuns la o cotă de 20,4% pe piața vehiculelor electrice și la 44% în segmentul hibridelor plug-in.

Pentru a recupera decalajul tehnologic și pentru a reduce costurile, mai multe mărci japoneze au început să colaboreze cu parteneri europeni și chinezi. Nissan dezvoltă noul Micra electric împreună cu Renault, în timp ce Mazda utilizează parteneriatul cu Changan pentru lansarea modelelor electrice 6e și CX-6e. Honda importă deja SUV-ul electric e:NY1 din China.

În timp ce majoritatea constructorilor japonezi își reduc expunerea europeană, Toyota continuă să înregistreze rezultate solide și să își consolideze poziția.

În 2025, marca Toyota a vândut 1,14 milioane de vehicule în Europa, cel mai bun rezultat din istoria sa regională. Constructorul reprezintă în prezent aproximativ jumătate din totalul vânzărilor japoneze de pe continent.

Succesul companiei este atribuit dezvoltării unor modele adaptate preferințelor europene, precum C-HR sau Aygo X, dar și investițiilor constante în design, tehnologie și eficiență.

Rezultatele financiare reflectă această performanță. Toyota a raportat profituri de aproximativ 1,5 miliarde de lire sterline în Europa în ultimul exercițiu financiar, cu o marjă de profit de 4,9%.

În contrast, Nissan continuă să înregistreze pierderi semnificative. Compania a raportat un rezultat negativ de 252 de milioane de lire sterline în Europa, deși situația s-a îmbunătățit comparativ cu pierderea de 460 de milioane de lire sterline din anul anterior.

Pe măsură ce mărcile chineze precum MG, BYD și Chery își extind portofoliile și câștigă cotă de piață atât pe segmentul electric, cât și pe cel hibrid, competiția pentru constructorii japonezi devine tot mai dificilă. Pentru multe dintre aceste companii, menținerea unei prezențe profitabile pe piața europeană va depinde de capacitatea de a găsi parteneriate, tehnologii și modele de afaceri adaptate noii realități din industria de automobile.