Strâmtoarea Ormuz rămâne deschisă, dar Iranul pregătește noi taxe. Donald Trump se opune planului Teheranului

Iranul transmite că Strâmtoarea Ormuz nu va fi închisă după conflictul din Orientul Mijlociu, însă accesul navelor ar putea fi condiționat de noi reguli și de plata unor taxe. Anunțul vine într-un moment în care transporturile de petrol și gaze prin această rută strategică sunt încă afectate de războiul dintre SUA, Israel și Iran.

Strâmtoarea Ormuz rămâne una dintre cele mai importante rute maritime din lume, prin care înainte de conflict trecea aproximativ o cincime din petrolul consumat la nivel global. Războiul dintre Statele Unite, Israel și Iran a redus însă semnificativ fluxurile de petrol și gaze naturale lichefiate, iar piața energetică internațională continuă să resimtă efectele.

În acest context, ambasadorul Iranului la Moscova, Kazem Jalali, a declarat pentru publicația rusă Izvestia că strâmtoarea va rămâne deschisă, însă în condiții noi care urmează să fie stabilite de autoritățile din Iran și Oman.

Potrivit oficialului iranian, cele două state oferă servicii legate de funcționarea și tranzitarea acestei rute maritime, iar pentru aceste servicii ar putea fi percepute taxe. Jalali a precizat că Strâmtoarea Ormuz va rămâne deschisă, însă regulile de funcționare vor fi stabilite de autoritățile iraniene și omane.

Ambasadorul a mai explicat că Iranul și Omanul furnizează anumite servicii legate de această zonă și că pentru acestea vor fi percepute taxe, fără să ofere însă detalii despre nivelul acestora sau despre modul în care ar urma să fie aplicate.

Teheranul susține de mai mult timp că un eventual acord de pace permanent ar trebui să îi permită să solicite taxe navelor care tranzitează Strâmtoarea Ormuz. Conform poziției exprimate de autoritățile iraniene, valoarea acestora ar putea varia în funcție de tipul navei, încărcătura transportată și condițiile existente în regiune.

Administrația americană respinge însă categoric această idee. La finalul lunii mai, Statele Unite au avertizat Omanul să nu participe la vreun mecanism prin care Iranul ar putea introduce taxe pentru tranzitul prin Ormuz.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, declara atunci că ambasadorul Omanului i-a transmis că nu există planuri privind introducerea unor astfel de taxe. Declarațiile făcute acum de ambasadorul iranian la Moscova readuc însă subiectul în atenția comunității internaționale.

În paralel, tensiunile din regiune continuă. Israelul a anunțat luni că a lovit ținte militare din vestul și centrul Iranului, în ciuda informațiilor potrivit cărora președintele Donald Trump i-ar fi cerut premierului israelian Benjamin Netanyahu să evite noi atacuri.

Importanța Strâmtorii Ormuz pentru economia mondială rămâne majoră. Înainte de izbucnirea conflictului, aproximativ 20% din petrolul transportat la nivel global traversa această rută maritimă.

Chiar dacă în ultimele săptămâni mai multe petroliere au reușit să părăsească Golful Persic, fluxurile de petrol și gaze naturale sunt încă mult sub nivelurile obișnuite. Din acest motiv, orice restricție suplimentară, taxă de tranzit sau modificare a condițiilor de navigație poate avea efecte directe asupra prețurilor energiei și asupra costurilor de transport.

Japonia, una dintre țările cele mai dependente de importurile energetice din Orientul Mijlociu, a transmis că nu a plătit nicio taxă după ce un petrolier cu legături japoneze a traversat Strâmtoarea Ormuz în luna mai. Înainte de război, aproximativ 95% din necesarul de petrol al Japoniei provenea din această regiune.