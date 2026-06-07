SUA acordă MOL Ungaria mai mult timp pentru discuții privind cumpărarea companiei petroliere sârbe NIS

Statele Unite ale Americii au decis să acorde MOL Ungaria mai mult timp pentru discuții privind cumpărarea companiei petroliere sârbe NIS.

MOL Ungaria a primit aprobarea extinsă din partea SUA pentru a negocia achiziționarea unei participații majoritare la NIS Serbia, o companie petrolieră controlată de Rusia.

Tranzacția implică achiziționarea unei participații de 56,16% deținute de Gazprom Neft (SIBN.MM) din Rusia la NIS. NIS este supusă sancțiunilor americane din luna octombrie din cauza proprietății sale rusești, parte a unor măsuri mai ample care vizează sectorul energetic al Rusiei în urma invaziei Ucrainei. SUA au făcut presiuni pentru vânzarea participației rusești, iar NIS a obținut o serie de derogări din partea guvernului SUA între timp.

MOL a primit o licență de la Biroul pentru Controlul Activelor Străine al Trezoreriei SUA pentru a continua negocierile până pe 16 iunie, a precizat compania într-un comunicat la bursă. Negocierile au progresat semnificativ, iar prelungirea suplimentară actuală a licenței permite finalizarea documentației tranzacției, a transmis recent MOL.

MOL (Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.) este cea mai mare companie din Ungaria după cifra de afaceri și un lider internațional integrat în industria de petrol și gaze din Europa Centrală și de Est. Cu sediul central la Budapesta, Grupul MOL are o istorie de peste 75 de ani și își desfășoară activitatea în peste 30 de țări, controlând o rețea vastă de benzinării, rafinării și facilități petrochimice.

Operează trei rafinării mari în regiune (cea mai importantă fiind rafinăria Dunărea din Ungaria și rafinăria Slovnaft din Slovacia) și două combinate petrochimice. Deține peste 2.000 de stații de distribuție de carburant în Europa Centrală și de Sud-Est, operând sub branduri precum MOL, Inana (în Croația) sau Slovnaft.

Naftna Industrija Srbije (NIS) este cea mai mare companie de petrol și gaze din Serbia. Aceasta deține un monopol de facto pe piața sârbă și este un actor economic și geopolitic cheie în Balcani.

NIS controlează singura rafinărie funcțională din Serbia, situată la Pančevo, care asigură aproximativ 80% din produsele petroliere de pe piața internă. Compania operează sute de benzinării în Serbia și în țările vecine (Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, România). NIS se ocupă de explorarea și producția de petrol și gaze naturale, în principal în provincia Voivodina din Serbia.