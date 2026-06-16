Serbia şi MOL au semnat un acord cu privire la managementul viitor al companiei petroliere NIS

Serbia și grupul petrolier ungar MOL au semnat, marți, un acord privind viitorul management al companiei petroliere NIS. Documentul stabilește condițiile unei eventuale preluări a pachetului majoritar de acțiuni de la Gazprom Neft.

Ministrul Energiei din Serbiei, Dubravka Djedovic Handanovic, a semnat marţi, 16 iunie, un acord cu grupul petrolier ungar MOL cu privire la managementul viitor al companiei petroliere sârbeşti NIS. Acordul va intra în vigoare în eventualitatea în care MOL şi grupul rus Gazprom Neft vor finaliza vânzarea pachetului majoritar de acţiuni la NIS deţinut de grupul rus către MOL, o tranzacţie care ulterior trebuie aprobată de Biroul pentru Controlul Activelor Străine din cadrul Trezoreriei SUA.

În conformitate cu acordul, Serbia va putea să îşi majoreze participaţia la NIS cu încă 5%, pe lângă cele 28,8% pe care le deţine în prezent statul sârb, în timp ce MOL, în cazul în care va deveni acţionar majoritar, se va angaja să garanteze aprovizionarea cu energie a pieţei sârbe şi să menţină rafinăria Pancevo operaţională timp de cel puţin zece ani.

Guvernul de la Belgrad a apărat acordul convenit cu MOL drept un instrument cheie pentru protejarea securităţii energetice a ţării.

„Reprezentanţii noştri din Consiliul de Administraţie vor avea o influenţă mai mare asupra deciziilor care vor fi luate. NIS este o infrastructură energetică critică care influenţează PIB-ul nostru, iar Guvernul a reuşit să ajungă la un acord cu MOL, în calitate de potenţial cumpărător al NIS, prin care vom proteja piaţa noastră şi securitatea aprovizionării, dacă ajung la un acord privind o vânzare”, a declarat Handanovic pentru „Tanjug”.

MOL (Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.) este cea mai mare companie din Ungaria după cifra de afaceri și un lider internațional integrat în industria de petrol și gaze din Europa Centrală și de Est. Cu sediul central la Budapesta, Grupul MOL are o istorie de peste 75 de ani și își desfășoară activitatea în peste 30 de țări, controlând o rețea vastă de benzinării, rafinării și facilități petrochimice.

Operează trei rafinării mari în regiune (cea mai importantă fiind rafinăria Dunărea din Ungaria și rafinăria Slovnaft din Slovacia) și două combinate petrochimice. Deține peste 2.000 de stații de distribuție de carburant în Europa Centrală și de Sud-Est, operând sub branduri precum MOL, Inana (în Croația) sau Slovnaft.

Naftna Industrija Srbije (NIS) este cea mai mare companie de petrol și gaze din Serbia. Aceasta deține un monopol de facto pe piața sârbă și este un actor economic și geopolitic cheie în Balcani.

NIS controlează singura rafinărie funcțională din Serbia, situată la Pančevo, care asigură aproximativ 80% din produsele petroliere de pe piața internă. Compania operează sute de benzinării în Serbia și în țările vecine (Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, România). NIS se ocupă de explorarea și producția de petrol și gaze naturale, în principal în provincia Voivodina din Serbia.