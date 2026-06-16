Parlamentul European aprobă reducerea taxelor pentru mărfurile americane. UE încearcă să evite un nou conflict comercial cu SUA

Parlamentul European a aprobat marți reducerea taxelor vamale pentru numeroase produse importate din Statele Unite, într-un pas important pentru aplicarea acordului comercial negociat anul trecut între Uniunea Europeană și administrația președintelui Donald Trump.

Decizia vine cu doar câteva săptămâni înainte de termenul-limită stabilit de Washington și are scopul de a evita o nouă escaladare a tensiunilor comerciale dintre cele mai mari două economii occidentale.

Votul din Parlamentul European elimină unul dintre ultimele obstacole legislative pentru aplicarea acordului-cadru convenit în iulie anul trecut între Uniunea Europeană și Statele Unite.

În baza înțelegerii, UE s-a angajat să elimine taxele de import pentru o serie de produse industriale americane. În schimb, Statele Unite au acceptat aplicarea unor tarife de 15% pentru majoritatea bunurilor provenite din Uniunea Europeană, transmite Reuters.

Procesul de implementare a măsurilor europene a durat aproape 11 luni, perioadă în care administrația americană a criticat ritmul lent al aplicării acordului. Președintele Donald Trump a avertizat recent că ar putea introduce tarife semnificativ mai mari dacă Uniunea Europeană nu își respectă angajamentele până la data de 4 iulie.

Pe lângă reducerea taxelor pentru produsele industriale, Parlamentul European a aprobat și prelungirea regimului de import fără taxe vamale pentru homarii proveniți din Statele Unite, o măsură convenită încă din primul mandat al lui Donald Trump.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Uniunea Europeană își respectă obligațiile asumate prin acord și aplică partea care îi revine.

„Un acord este un acord, iar Uniunea Europeană își respectă partea sa din înțelegere”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe rețelele sociale.

Reprezentanții mediului de afaceri au salutat decizia, considerând că aceasta oferă mai multă stabilitate pentru companiile care operează pe ambele maluri ale Atlanticului.

Erik Severinson, director comercial al Volvo Cars, companie care produce automobile atât în Europa, cât și în Statele Unite, a explicat că o mai mare predictibilitate ajută la planificarea producției, gestionarea lanțurilor de aprovizionare și luarea deciziilor de investiții.

Și organizațiile reprezentative ale industriei germane au primit favorabil votul Parlamentului European, deși au subliniat că tarifele americane continuă să reprezinte o provocare importantă pentru exportatori.

Germania este cel mai mare exportator european către Statele Unite, iar companiile germane urmăresc cu atenție modul în care Washingtonul va aplica integral prevederile acordului.

Deși votul de marți reduce riscul introducerii unor noi taxe vamale începând cu 4 iulie, relațiile comerciale dintre cele două părți rămân marcate de incertitudini.

Donald Trump a declarat luni că ar putea impune taxe de 100% pentru vinurile franceze dacă Franța nu va elimina taxa pe vânzările digitale. În același timp, administrația americană lucrează la implementarea tarifelor de 15% pentru produsele europene printr-un nou cadru juridic, după ce Curtea Supremă a SUA a invalidat anterior sistemul global de tarife introdus de președinte.

Noua legislație europeană va rămâne în vigoare până la finalul anului 2029 și include mecanisme care permit suspendarea concesiilor comerciale dacă Statele Unite nu respectă termenii acordului.

Europarlamentarul suedez Karin Karlsbro a declarat că votul nu va pune capăt tuturor disputelor comerciale dintre cele două economii, însă oferă o bază de stabilitate într-o perioadă în care relațiile transatlantice continuă să fie influențate de decizii comerciale și politice majore.