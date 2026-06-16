Prețul aurului câștigă teren după acordul de pace dintre SUA și Iran. Dolarul rămâne aproape de minimele recente

Prețul aurului a înregistrat marți o nouă creștere, continuând avansul început la finalul săptămânii trecute. Evoluția vine după anunțul privind un acord preliminar de pace între Statele Unite și Iran, care a redus temerile privind o posibilă înăsprire a politicii monetare americane. Investitorii urmăresc acum detaliile înțelegerii dintre cele două state și deciziile care urmează să fie luate de Rezerva Federală a SUA. Pe piețele financiare, dolarul american rămâne aproape de minimele ultimelor zile, în timp ce perspectivele privind dobânzile continuă să influențeze cotațiile metalului prețios.

Prețul aurului a avansat marți cu 0,4%, ajungând la 4.322,99 dolari pe uncie pe piața spot. Este a patra sesiune consecutivă de creștere pentru metalul prețios, după ce în ședința precedentă a urcat cu până la 3,6%, atingând cel mai ridicat nivel înregistrat după 5 iunie, informează Reuters.

În același timp, contractele futures pe aur din Statele Unite, cu livrare în luna august, au consemnat o scădere de 0,2%, până la 4.343,50 dolari pe uncie.

Mișcările din piață au fost influențate de anunțul făcut luni de președintele SUA, Donald Trump, potrivit căruia Washingtonul și Teheranul au semnat un acord preliminar pentru încetarea conflictului din Golful Persic. Deși detaliile documentului nu au fost făcute publice, iar cele două părți au precizat că nu există încă un armistițiu permanent negociat, investitorii au interpretat informația drept un semnal de reducere a tensiunilor geopolitice.

În acest context, analiștii consideră că optimismul din piețe ar putea susține în continuare cotațiile aurului în perioada următoare.

„Prețul aurului a înregistrat o evoluție favorabilă încă de joi seara, pe fondul știrilor din Iran. Cred că această creștere determinată de euforie ar putea dura încă câteva zile, culminând cu ceremonia de semnare de vineri”, a declarat Edward Meir, analist în cadrul platformei de analiză financiară Marex.

Pe lângă evoluțiile geopolitice, investitorii urmăresc atent și perspectivele politicii monetare din marile economii. Dolarul american s-a menținut aproape de cele mai reduse niveluri din ultimele zece zile, în așteptarea deciziei Băncii Japoniei privind rata dobânzii.

Totodată, piețele așteaptă ședința de politică monetară a Rezervei Federale a SUA și declarațiile care vor urma după reuniunea programată miercuri. Investitorii anticipează că nivelul dobânzilor va fi menținut neschimbat, însă atenția este concentrată asupra semnalelor privind evoluția viitoare a costului creditării.

Edward Meir apreciază că orice indiciu referitor la o eventuală relaxare a politicii monetare ar putea alimenta noi creșteri pentru aur și ar pune presiune suplimentară asupra monedei americane.

„Piețele nu se așteaptă la nicio reducere a ratei dobânzii în acest an. Dacă Warsh va da de înțeles că ar putea fi luată în considerare cel puțin o reducere în cursul acestui an, dolarul ar trebui să se deprecieze și mai mult, iar aurul ar putea înregistra o nouă creștere”, a spus Meir.

Analistul avertizează însă că un discurs mai ferm din partea conducerii Rezervei Federale ar putea schimba rapid direcția pieței.

„Cu toate acestea, dacă va adopta o poziție mai agresivă în privința ratelor dobânzilor, aurul ar putea fi supus unor presiuni”.

Datele din piață arată că investitorii și-au redus așteptările privind o majorare a dobânzii de referință în Statele Unite în luna decembrie. Potrivit instrumentului CME FedWatch, probabilitatea unei astfel de măsuri a coborât la 57% după anunțarea acordului preliminar de pace dintre SUA și Iran, de la aproximativ 70% înregistrată săptămâna trecută. Această schimbare de percepție contribuie la susținerea cererii pentru aur, activ considerat tradițional o protecție în perioadele de incertitudine economică și financiară.