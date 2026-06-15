SUA și Iran au semnat un acord de principiu. Trump anunță redeschiderea Strâmtorii Ormuz și începerea negocierilor

Statele Unite și Iranul au semnat un memorandum de înțelegere care are ca obiectiv oprirea conflictului început în urmă cu aproape patru luni și reluarea circulației prin Strâmtoarea Ormuz. Anunțul a fost făcut de președintele american Donald Trump, aflat în Franța pentru summitul G7.

Detaliile documentului nu au fost făcute încă publice, însă oficialii americani susțin că acordul deschide calea pentru negocieri privind programul nuclear iranian și pentru normalizarea traficului maritim într-una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii.

Potrivit unor oficiali americani citați de Reuters, memorandumul a fost semnat în format digital de președintele Donald Trump, vicepreședintele JD Vance și președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf. O ceremonie oficială de semnare este programată pentru vineri.

Ajuns în Franța pentru reuniunea liderilor G7, Donald Trump a confirmat existența acordului și a declarat că Strâmtoarea Ormuz este deja redeschisă parțial.

Președintele american a afirmat că traficul maritim va crește gradual în perioada următoare și că ruta va fi complet funcțională până la sfârșitul săptămânii. Oficialii americani au precizat că documentul prevede ridicarea blocadei americane asupra Iranului și redeschiderea imediată a strâmtorii.

Totodată, Trump a susținut că Iranul a acceptat să nu dezvolte arme nucleare și că respectarea angajamentelor va fi monitorizată prin mecanisme stricte de control.

Detaliile complete ale acordului urmează să fie prezentate în următoarele 24-48 de ore, iar discuțiile tehnice dintre cele două părți ar urma să înceapă chiar în această săptămână.

În timp ce Washingtonul vorbește despre un acord deja încheiat, autoritățile iraniene nu au oferit până acum o confirmare oficială completă privind toate prevederile documentului.

Una dintre principalele divergențe vizează viitorul Strâmtorii Ormuz. Donald Trump a declarat că acordul garantează redeschiderea totală a rutei maritime fără taxe sau restricții impuse de Iran.

În schimb, presa de stat iraniană a transmis că Teheranul intenționează să permită circulația liberă pentru o perioadă de 60 de zile, după care ar putea introduce taxe pentru transportul comercial. Agenția iraniană Fars a relatat că autoritățile doresc să obțină beneficii financiare din tranzitul prin această zonă strategică.

De asemenea, există diferențe și în privința programului nuclear iranian. Oficialii americani afirmă că Iranul a acceptat să renunțe la orice plan privind dezvoltarea unei arme nucleare. De partea cealaltă, regimul de la Teheran nu a confirmat public aceste informații și nu a oferit detalii despre viitorul stocurilor de uraniu îmbogățit.

Iranul a transmis însă că negocierile care ar urma să dureze 60 de zile depind și de deblocarea unor fonduri iraniene înghețate în străinătate. Un oficial american a precizat că eliberarea acestor sume va fi condiționată de asumarea unor angajamente clare din partea Teheranului.

Deși Donald Trump a afirmat că navele au început deja să tranziteze ruta maritimă, datele furnizate de platformele specializate arată că activitatea rămâne încă foarte redusă.

Potrivit companiei Kpler, până luni după-amiază doar câteva nave comerciale traversaseră strâmtoarea cu sistemele de identificare activate. Printre acestea s-a aflat nava Disha, sub pavilion maltez, care transporta aproximativ 60.000 de tone de gaz natural lichefiat din Qatar către India.

O altă navă, Kaiser, a fost observată traversând zona în direcția ieșirii din Golf.

Datele arată că peste 500 de nave comerciale se aflau în Golful Persic în ultimele 24 de ore, însă majoritatea nu traversaseră încă strâmtoarea.

În săptămâna 8-14 iunie, media a fost de aproximativ 6,4 tranzitări zilnice ale navelor de transport materii prime. Înaintea izbucnirii conflictului, prin Strâmtoarea Ormuz treceau aproximativ 12 nave pe zi.

Ruta este una dintre cele mai importante pentru economia mondială, fiind folosită pentru transportul a circa 20% din exporturile globale de hidrocarburi, precum și pentru numeroase alte materii prime strategice. Redeschiderea completă a traficului este urmărită atent de piețele energetice și de transportul maritim internațional.