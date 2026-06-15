Mineralele critice, în centrul agendei G7: Japonia avansează o propunere de rezervă comună

Japonia va avansa propunerea privind crearea unei rezerve comune de minerale critice la summitul G7 programat în perioada 15–17 iunie, în localitatea franceză Evian. Anunțul a fost făcut de premierul nipon Sanae Takaichi, înaintea deplasării sale în Europa.

Mai exact, prim-ministrul Sanae Takaichi a declarat că va propune un plan de promovare a stocării comune a mineralelor critice, cum ar fi pământurile rare, la summitul Grupului celor Șapte națiuni avansate, care începe luni în Franța.

Planul va fi propus având în vedere China, deoarece țara și-a intensificat constrângerea economică prin restricții la export și alte măsuri. Șefa executivului de la Tokyo a precizat, în declarațiile acordate presei înainte de plecare, că intenția este de a promova „un concept de rezerve coordonate comune ce implică coordonarea reciprocă a sistemelor fiecărei țări”, potrivit japannews.

Tokyo urmărește de mai mult timp diversificarea surselor de aprovizionare cu minerale critice, în special pământuri rare. Acestea reprezintă un grup de 17 elemente metalice esențiale utilizate în producția de motoare pentru vehicule electrice, turbine eoliene și alte tehnologii industriale. Sectorul global este dominat de China, care are un rol central în lanțurile de aprovizionare pentru aceste resurse strategice.

În ultimele luni, Japonia a semnat acorduri de furnizare cu state precum Australia și Franța, consolidând astfel rețeaua sa de parteneriate externe. De asemenea, autoritățile japoneze au inițiat un studiu privind posibilitatea exploatării unui zăcământ marin de pământuri rare situat în apropierea insulei Minamitori, teritoriu nelocuit din Pacific administrat de Tokyo.

China deține aproximativ 49% din rezervele mondiale de pământuri rare și controlează în jur de 90% din capacitatea globală de procesare și rafinare. Această poziție îi conferă o influență semnificativă asupra lanțurilor tehnologice internaționale de aprovizionare.

În paralel, relațiile dintre Tokyo și Beijing au cunoscut tensiuni diplomatice începând din noiembrie anul trecut, în contextul pozițiilor divergente privind Taiwanul.

Pe lângă inițiativa privind mineralele critice, premierul japonez intenționează să discute și măsuri pentru consolidarea cooperării energetice. Subiectul este legat de întreruperile în aprovizionarea cu țiței din Asia, generate de blocarea Strâmtorii Ormuz, în contextul conflictului declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului.

Înainte de participarea la summitul G7 din Franța, Sanae Takaichi va efectua vizite în Regatul Unit și Italia. În cadrul întâlnirilor cu oficialii europeni, sunt prevăzute discuții despre conflictele din Orientul Mijlociu și Ucraina, precum și despre evoluțiile de securitate din Indo-Pacific.