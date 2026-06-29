China impune noi restricții pentru 40 de companii japoneze. Sunt vizate exporturile de produse cu dublă utilizare

China a introdus noi restricții comerciale împotriva mai multor companii din Japonia, invocând îngrijorări legate de reînarmarea acestei țări. Măsurile vizează exporturile de produse cu dublă utilizare și apar pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Beijing și Tokyo.

Ministerul Comerțului din China a anunțat introducerea unor noi controale la export pentru 40 de companii japoneze, despre care susține că ar contribui la procesul de „remilitarizare” al Japoniei.

Douăzeci dintre aceste firme, printre care se numără și Mitsui E&S, producător de motoare și echipamente pentru nave, au fost incluse pe o listă de supraveghere pentru produse cu dublă utilizare, care pot avea atât aplicații civile, cât și militare, transmite Independent.

În consecință, firmele chineze care doresc să exporte astfel de produse către aceste companii vor fi obligate să solicite licențe speciale, să prezinte rapoarte privind riscurile și să ofere garanții scrise că bunurile respective nu vor fi folosite în scopuri militare.

În același timp, alte 20 de companii japoneze, care se aflau deja pe lista de supraveghere încă din luna februarie, au fost mutate pe lista de control. Această decizie interzice atât companiilor chineze, cât și celor străine, să le furnizeze produse cu dublă utilizare fabricate în China.

Printre entitățile vizate se află și mai multe divizii ale grupului Mitsubishi Corporation.

Autoritățile chineze au transmis că măsurile sunt justificate și conforme cu legislația în vigoare, având rolul de a descuraja ceea ce Beijingul numește „urmărirea nechibzuită a noului militarism” de către Japonia.

Ministerul Comerțului a cerut autorităților japoneze să își revizuiască poziția și să revină la ceea ce consideră a fi direcția corectă în relațiile bilaterale.

Noile restricții vin într-un context în care relațiile dintre cele două state s-au deteriorat în ultimul an, după ce premierul japonez Sanae Takaichi a sugerat că Japonia ar putea interveni dacă China ar recurge la forță împotriva Taiwanului.

Guvernul japonez continuă procesul de consolidare a capacităților sale de apărare, inclusiv prin desfășurarea de rachete cu rază mai lungă pe insule izolate și prin promovarea exporturilor de armament, permise în baza noii politici de securitate.

Luni, Forțele Terestre de Autoapărare ale Japoniei au anunțat desfășurarea unui lansator de rachete Type-12 pe insula Minamitorishima, cea mai estică și izolată insulă a țării, într-o mișcare interpretată drept răspuns la extinderea activităților militare chineze în Oceanul Pacific.

Până la sfârșitul anului, Japonia urmează să își revizuiască documentele privind apărarea și securitatea națională, proces care ar putea conduce la noi majorări ale bugetului destinat apărării.

China consideră Taiwanul parte a propriului teritoriu și susține că insula poate fi reunificată inclusiv prin utilizarea forței, dacă va fi necesar.

La începutul acestei luni, Garda de Coastă chineză a desfășurat patrule în estul Taiwanului, acțiune prezentată de presa de stat drept un avertisment adresat Japoniei și Filipinelor, după ce cele două state au anunțat intenția de a discuta delimitarea frontierelor maritime într-o zonă revendicată de Beijing.

Săptămâna trecută, Regatul Unit, Germania și Franța au condamnat, printr-o declarație comună, activitățile Chinei în apele din estul Taiwanului și au transmis că se opun oricărei modificări unilaterale a statu-quo-ului din regiune.