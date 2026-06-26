ANRE dă undă verde unor investiții de peste 537 MW. România accelerează dezvoltarea sistemelor de stocare a energiei

ANRE continuă extinderea infrastructurii energetice din România și pune accent tot mai mare pe dezvoltarea sistemelor de stocare a energiei. Autoritatea a aprobat noi investiții care depășesc 537 MW, dintre care aproape jumătate sunt destinate capacităților de stocare, considerate esențiale pentru funcționarea eficientă a sistemului energetic și integrarea producției din surse regenerabile.

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aprobat, în ședința Comitetului de Reglementare din 25 iunie 2026, o serie de documente care vizează dezvoltarea unor noi capacități de producere și stocare a energiei electrice. Deciziile fac parte din strategia de consolidare a Sistemului Energetic Național și de susținere a investițiilor în energie regenerabilă.

În total, proiectele aprobate însumează peste 537 MW, dintre care 253,561 MW reprezintă capacități de stocare a energiei, ceea ce indică o accelerare a investițiilor în soluții menite să crească flexibilitatea și stabilitatea rețelei electrice.

Potrivit ANRE, în cadrul ședinței au fost acordate șapte autorizații de înființare pentru noi centrale fotovoltaice, cu o putere instalată totală de 143,095 MW.

De asemenea, autoritatea a aprobat trei autorizații pentru dezvoltarea unor noi capacități eoliene, care vor adăuga 128,456 MW la producția de energie regenerabilă din România.

O componentă importantă a deciziilor adoptate o reprezintă aprobarea a șapte autorizații pentru instalații de stocare a energiei, cu o capacitate totală de 253,561 MW. Totodată, ANRE a emis trei licențe pentru exploatarea comercială a unor capacități de producere a energiei electrice, cu o putere totală de 9,975 MW, alături de încă 2 MW reprezentând sisteme de stocare asociate acestora.

Reprezentanții autorității subliniază că extinderea capacităților de stocare reprezintă una dintre cele mai importante direcții de dezvoltare a sistemului energetic românesc.

„Dezvoltarea capacităţilor de stocare reprezintă una dintre direcţiile-cheie pentru creşterea siguranţei în alimentare, valorificarea mai eficientă a energiei regenerabile şi reducerea presiunii asupra reţelelor electrice”, au transmis reprezentanții ANRE.

Creșterea numărului de sisteme de stocare permite utilizarea mai eficientă a energiei produse din surse regenerabile, precum energia solară și eoliană, contribuind totodată la echilibrarea rețelei în perioadele cu variații mari ale producției sau consumului.

Pe lângă investițiile din sectorul energiei electrice, Comitetul de Reglementare al ANRE a aprobat și documente privind dezvoltarea sectorului energiei termice și al cogenerării de înaltă eficiență.

În același timp, autoritatea a emis autorizații pentru înființarea unor noi sisteme de distribuție a gazelor naturale, măsuri care fac parte din programul de extindere și modernizare a infrastructurii energetice din România.

Prin noile decizii, ANRE urmărește creșterea capacităților de producție și stocare, dezvoltarea rețelelor de distribuție și consolidarea securității energetice, în contextul investițiilor tot mai mari în energia regenerabilă și al transformării sistemului energetic național.