România și Bulgaria cer sprijin european pentru Securitatea Maritimă a Mării Negre. Un nou centru va fi creat la Marea Neagră

Securitatea Maritimă a Mării Negre se află în centrul unui proiect comun dezvoltat de România și Bulgaria, prezentat statelor membre ale Uniunii Europene în cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Externe de la Luxemburg. Cele două țări au finalizat conceptul unui Hub de Securitate Maritimă care va funcționa la Constanța și Varna. Inițiativa este inclusă în noua abordare strategică a UE pentru regiunea Mării Negre și urmărește consolidarea cooperării în domeniul securității maritime. România și-a exprimat, totodată, intenția de a găzdui viitorul centru european dedicat acestui domeniu.

Securitatea Maritimă a Mării Negre reprezintă obiectivul principal al proiectului dezvoltat de România și Bulgaria, care a fost prezentat miniștrilor de externe ai Uniunii Europene în cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Externe desfășurate la Luxemburg.

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a anunțat că cele două state au finalizat deja designul comun al viitoarei structuri, care va funcționa în paralel în cele două mari porturi de la Marea Neagră.

„Am finalizat designul comun al Hubului pentru Securitate Maritimă la Marea Neagră, care va fi plasat la Constanța și Varna”, a declarat Oana Țoiu.

Potrivit informațiilor prezentate de București și Sofia, noua structură va facilita schimbul de informații, coordonarea între state și monitorizarea riscurilor de securitate din regiune. În perspectivă, hubul ar putea coopera și cu alte mecanisme regionale existente în zona Mării Negre.

Autoritățile române și bulgare consideră că noua structură este necesară în contextul transformărilor de securitate produse în regiune în ultimii ani și al multiplicării amenințărilor hibride.

În acest sens, una dintre misiunile principale ale hubului va fi dezvoltarea unei imagini comune asupra riscurilor și amenințărilor care afectează spațiul maritim al Mării Negre.

„Pentru a crește capacitatea noastră de a avea o analiză comună a amenințărilor și o mai bună conștientizare a situației”, a spus Oana Țoiu.

Ministrul de externe a precizat că proiectul este conceput și pentru consolidarea capacității de răspuns în fața amenințărilor hibride, precum și pentru protejarea infrastructurilor critice maritime.

„Pentru a avea o reziliență sporită în fața amenințărilor hibride și capacitatea de a proteja infrastructura maritimă”, a declarat Oana Țoiu.

Potrivit conceptului prezentat de cele două state, hubul va fi deschis cooperării regionale și va putea implica inclusiv state partenere și alte țări riverane Mării Negre interesate de consolidarea securității maritime.

Proiectul promovat de România și Bulgaria este strâns legat de noua Abordare strategică a Uniunii Europene la Marea Neagră, publicată la 28 mai 2025 de Comisia Europeană și de Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate.

Documentul a fost elaborat în contextul impactului regional generat de războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei și urmărește consolidarea prezenței Uniunii Europene într-o regiune considerată esențială pentru securitatea și prosperitatea continentului.

Strategia este construită pe trei direcții majore de acțiune: consolidarea securității, stabilității și rezilienței, susținerea dezvoltării economice și a conectivității regionale, precum și protecția mediului și creșterea capacității de adaptare la schimbările climatice și situațiile de urgență.

În documentul european, securitatea la Marea Neagră este definită ca un element central pentru stabilitatea regională, iar unul dintre proiectele-fanion propuse este crearea unui Centru European dedicat securității maritime.

România și-a exprimat oficial interesul de a găzdui viitorul Centru European pentru securitate maritimă la Marea Neagră, obiectiv susținut în mod constant de autoritățile de la București.

Președintele Nicușor Dan a abordat în mai multe rânduri acest subiect, inclusiv în cadrul întâlnirilor cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Cu aceste ocazii, șeful statului a subliniat importanța strategică a regiunii și necesitatea unei implicări mai consistente a României în definirea politicilor europene pentru Marea Neagră.

Demersurile oficiale pentru promovarea candidaturii României au început încă din toamna anului trecut, când Oana Țoiu a prezentat partenerilor europeni oferta de găzduire a Hubului de Securitate Maritimă, considerat unul dintre proiectele reprezentative ale noii strategii europene.

Potrivit documentului strategic al Uniunii Europene, viitorul centru va avea atribuții extinse în domeniul schimbului de informații privind securitatea maritimă, monitorizării infrastructurii critice și consolidării cooperării dintre statele participante. Printre obiectivele vizate se numără supravegherea cablurilor submarine, a instalațiilor offshore, a proiectelor de exploatare a gazelor naturale și a capacităților de producție a energiei eoliene dezvoltate în largul coastelor României și Bulgariei.

De asemenea, centrul va sprijini cooperarea în domeniul pazei de coastă, creșterea interoperabilității între state și consolidarea securității interne într-o regiune care a devenit una dintre principalele priorități strategice ale Uniunii Europene după declanșarea războiului din Ucraina.